AUS vs IND 3rd ODI: रोहित शर्माचे ५० वे शतक! विराट कोहलीनेही ठोकली फिफ्टी; RO-KO ची मोठ्या विक्रमांना गवसणी

सिडनीमध्ये झालेल्या तिसऱ्या वनडेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीने दमदार खेळी करत मोठे विक्रम केले. रोहितने १०५ चेंडूत ५० वे आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण केले, तर विराटने ५६ चेंडूत अर्धशतक ठोकले. या दोघांनी शतकी भागीदारी करत भारताला विजयाच्या दिशेने नेले. .भारतीय संघातील अनुभवी फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दोघांनीही दणक्यात पुनरागमन केले आहे. शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) सिडनीमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होत असलेल्या तिसऱ्या वनडेत दोघांनीही दमदार खेळी करतान मोठे विक्रम केले. या मालिकेपूर्वी या दोघांच्याही भवितव्याबाबत बरीच चर्चा झाली होती. त्यातच विराट पहिल्या दोन्ही सामन्यात शून्यावर माघारी परतला होता. मात्र आता तिसऱ्या सामन्यात त्याने अर्धशतक केलं आहे, तर रोहित शर्मानेही या मालिकेत शतकी खेळी केली. त्याने दुसऱ्या सामन्यातही अर्धशतक केले होते. .ऑस्ट्रेलियाने भारतासमोर विजयासाठी २३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा या आजी - माजी कर्णधारांनी भारताला चांगली सुरुवात करून दिली होती. त्यांनी ६९ धावांची सलामी भागीदारी केली. पण ११ व्या षटकात शुभमन गिल २४ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे रोहितला साथ देण्यासाठी विराट कोहली उतरला. या दोन दिग्गजांची त्यानंतर जोडी जमली. एकेरी - दुहेरी धावांसोबतच त्यांनी काही चांगले मोठे शॉट्सही खेळले. यादरम्यान, ६३ चेंडूत रोहितने त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतरही रोहित आक्रमक खेळत होता, त्याला विराटची भक्कम साथ मिळत होती. या दोघांनी शतकी भागीदारीही केली..विराटने ५६ चेंडूत त्याचेही अर्धशतक पूर्ण केले. हे त्याचे वनडेतील ७५ वे अर्धशतक होते. त्याने नंतर ५५ धावा करताच वनडेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत श्रीलंकेच्या कुमार संगकाराला मागे टाकले. आता विराट वनडेत सर्वाधिक धावा करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. त्याच्यापुढे फक्त सचिन तेंडुलकर आहे. सचिनने वनडेत १८४२६ धावा केल्या आहेत.वनडेत सर्वाधिक धावा -१८४२६ धावा - सचिन तेंडुलकर (४६३ सामने)१४२३५ धावा* - विराट कोहली (३०५ सामने)१४२३४ धावा - कुमार संगकारा (४०४ सामने)१३७०४ धावा - रिकी पाँटिंग (३७५ सामने)१३४३० धावा - सनथ जयसूर्या (४४५ सामने).रोहित शर्माचे शतकरोहित शर्माने अर्धशतकानंतर काहीसा आक्रमक खेळ केला होता. त्याने १०५ चेंडूत ११ चौकार आणि २ षटकारांसह त्याचे शतक पूर्ण केले. हे रोहितचे वनडेतील ३३ वे शतक ठरले. तसेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ५० वे शतक ठरले. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ५० शतके पूर्ण करणारा भारताचा सचिन तेंडुलकर (१००) आणि विराट कोहली (८२) यांच्यानंतरचा तिसराच खेळाडू आहे. तसेच जगातील १० वा खेळाडू आहे.वनडेत तो सर्वाधिक शतके करणाराही जगातील तिसरा खेळाडू आहे. त्याच्यापुढे केवळ विराट कोहली (५१) आणि सचिन तेंडुलकर (४९) आहेत..विराट कोहली - रोहित शर्माची विक्रमी भागीदारीदरम्यान, विराट आणि रोहितने शतकी भागीदारी करण्याची ही वनडेतील १० वी वेळ होती. त्यामुळे वनडेत सर्वाधिकवेळा शतकी भागीदारी करणाऱ्या जोड्यांमध्येही या दोघांची जोडी तिसऱ्या क्रमांकावर आली आहे. त्याच्यापुढे सचिन तेंडुलकर आणि सौरव गांगुली व तिलकरत्ने दिलशान आणि कुमार संगकारा या दोन जोड्या आहेत.वनडेत सर्वाधिकवेळा शतकी भागीदारी करणाऱ्या जोड्या२६ वेळा - सचिन तेंडुलकर आणि सौरव गांगुली (१७६ डाव)२० वेळा - तिलकरत्ने दिलशान आणि कुमार संगकारा (१०८ डाव)१९ वेळा - विराट कोहली आणि रोहित शर्मा (१०१ डाव)१८ वेळा - रोहित शर्मा आणि शिखर धवन (११७ डाव).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.