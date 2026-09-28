Rohit Sharma Video: रोहित टीम बसमधून उतरताना पाय घसरून पडला, पोलिसांसह सारे सावरायला धावले; विराट लांब उभा राहून फक्त...

Rohit Sharma slipped after India vs West Indies 1st ODI: भारतीय संघाने पहिल्या वन डेत वेस्ट इंडिजवर दणदणीत विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. विराट कोहली व शुभमन गिल यांच्या शतकांनी हा सामना गाजवला, रोहित शर्मानेही चांगली फटकेबाजी केली. या विजयानंतर टीम इंडिया जेव्हा हॉटेलला पोहोचली, तेव्हा एक अनपेक्षित घटना घडली. भारताचे खेळाडू हॉटेलमध्ये सेलिब्रेशन करत होते, तेच बसमधून उतरताना रोहितचा पाय घसरला अन् तो धाडकन पडला... viral Video हा कालच्या सामन्यानंतरचा असल्याचा दावा केला जातोय..जस्टीन ग्रीव्ह्स ( १०१), जॉन कॅम्बेल ( ६२) या सलामीवीरांसह आमीर जंगू ( नाबाद ५८) याच्या खेळीने विंडीजला ७ बाद २९५ धावांपर्यंत पोहोचवले. कुलदीप यादवने चार विकेट्स घेत विंडीजच्या धावगतीला लगाम लावला आणि त्यांना तीनशेपार पोहोचू दिले नाही. भारताने हे लक्ष्य ४१.४ षटकांत २ विकेट्सच्या मोबदल्यात सहज पार केले. रोहितने आक्रमक फटकेबाजी करताना २ चौकार व ३ षटकारांसह ३२ धावांची खेळी केली. शुभमनसह त्याने पहिल्या विकेटसाठी ७२ धावा जोडल्या..IND vs AFG Asian Games: एकही चेंडू न खेळता भारत उपांत्य फेरीत; अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात नेमकं काय घडलं? नियम काय सांगतो?.त्यानंतर गिल व विराट या जोडीने १५२ धावांची भागीदारी करून संघाच्या विजयाचा पाया मजबूत केला. गिल ११० धावांवर झेलबाद झाला, त्याच्या खेळीत १३ चौकार व १ षटकाराचा समावेश होता. विराटने मोर्चा सांभाळताना ८८ चेंडूंत १० चौकार व ९ षटकारांसह १३९ धावांची नाबाद खेळी केली आणि संघाला विजय मिळवून दिला. IND vs WI यांच्यातला दुसरा वन डे सामना ३० सप्टेंबरला होणार आहे..या सामन्यानंतर भारतीय संघ जेव्हा हॉटेलमध्ये पोहोचला, तेव्हा हॉटेलच्या लॉबित विजयाचे सेलिब्रेशन सुरू होते. रोहित शर्मा टीम बसमधून उतरतच होता, जेव्हा त्याचा पाय घसरला. तो पाय घसरून पडला आणि त्याला सावरण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि इतर कर्मचारी पळाले. विराटने हे सर्व लांबून पाहिले आणि त्याला धक्का बसला. हा व्हिडीओ विंडीजविरुद्धच्या पहिल्या वन डे नंतरचा असल्याचा दावा केला जातोय, परंतु ते तथ्य असेलच असे सांगणे अवघड आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.