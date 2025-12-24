Vijay Hazare Trophy : रोहित शर्माच्या १५५ धावा... १८ चौकार अन् ९ षटकार; मुंबईचा दणदणीत विजय

Mumbai vs Sikkim Rohit Sharma Hundred: रोहित शर्माने खणखणीत शतक झळकावून २०२७चा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी तो किती आग्रही आहे, हे दाखवून दिले. ३७ वर्षीय रोहित दोन वर्षानंतर होणारा वर्ल्ड कप कसा खेळू शकतो? असा सवाल करणाऱ्या प्रत्येकाला हिटमॅनने उत्तर दिले. त्याने ७ वर्षानंतर विजय हजारे ट्रॉफीत शतकाने पुनरागमन केले. त्याच्या शतकाच्या जोरावर मुंबईने हा सामना सहज जिंकला..सिक्कीमने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद २३६ धावा केल्या. आशिष थापा हा सिक्कीमकडून सर्वाधिक ७९ धावा करणारा फलंदाज ठरला. के साई सात्विक ( ३४) आणि क्रांती कुमार ( ३४) यांनी आशिषला चांगली साथ दिली होती. पण, त्यानंतर त्यांचा डाव गडगडला. रॉबिन लिंबूने ४१ चेंडूंत ३१ धावांची नाबाद खेळी केली. मुंबईचा कर्णधार शार्दूलने २, तर तुषार, तनुष कोटियन, शाम्स मुलानी व पदार्पणवीर मुशीर खान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..VIJAY HAZARE TROPHY : पहिली धाव अन् विराट कोहलीच्या नावावर मोठा पराक्रम; सचिन तेंडुलकरनंतर असा विक्रम करणारा भारतीय.लक्ष्याचा पाठलाग करताना अंगक्रिश रघुवंशी व रोहित यांनी पहिल्या विकेटसाठी १४१ धावांची खेळी केली. २०व्या षटकात ही भागीदारी तोडण्यात अंकूरला यश आले आणि रघुवंशी ३८ धावांवर बाद झाला. २००८ नंतर विजय हजारे ट्रॉफीतील रोहितचे हे पहिलेच शतक ठरले. रोहितने ६२ चेंडूंत शतक झळकावले आणि हे त्याचे लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतक ठरले. त्याने यापूर्वी २०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत अफगाणिस्तानविरुद्ध ६३ चेंडूंत शतक झळकावले होते..रोहितने त्याच्या धावांचा वेग कायम राखताना ९१ चेंडूत दीडशतक पूर्ण केले. त्याने ९४ चेंडूंत १८ चौकार व ९ षटकारांसह १५५ धावांची खेळी केली. मुशीरने नाबाद २७ धावा करताना मुंबईचा ३०.३ षटकांत विजय निश्चित केला. मुंबईने ८ विकेट्स राखून सामना जिंकला.Rohit Sharma Career Statsआजच्या लढतीपूर्वी रोहितने ३५० लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ४६.९५ च्या सरासरीने १३७५८ धावा केल्या. त्यात ३६ शतकं व ७४ अर्धशतकांचा समावेश होता..Vijay Hazare Trophy: वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम झटक्यात उद्ध्वस्थ! Ishan Kishan चे ३३ चेंडूंत शतक, तोही रेकॉर्ड साकिबूल गानीने मोडला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.