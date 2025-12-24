Cricket

Vijay Hazare Trophy : रोहित शर्माच्या १५५ धावा... १८ चौकार अन् ९ षटकार; मुंबईचा दणदणीत विजय

Rohit Sharma century in Vijay Hazare Trophy vs Sikkim: मुंबई विरुद्ध सिक्कीम सामन्यात रोहित शर्माने झळकावलेले शतक केवळ विजयासाठी नव्हे, तर भविष्यासाठी दिलेला ठोस संदेश ठरले. विजय हजारे ट्रॉफीत तब्बल सात वर्षांनंतर शतक झळकावत रोहितने आपली भूक अजून संपलेली नाही, हे स्पष्ट केले. अवघ्या काही चेंडूंमध्ये सामना हातात घेत त्याने मुंबईला सहज विजय मिळवून दिला.
Rohit Sharma blasts a stunning century against Sikkim in Vijay Hazare Trophy

Swadesh Ghanekar
Updated on

Mumbai vs Sikkim Rohit Sharma Hundred: रोहित शर्माने खणखणीत शतक झळकावून २०२७चा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी तो किती आग्रही आहे, हे दाखवून दिले. ३७ वर्षीय रोहित दोन वर्षानंतर होणारा वर्ल्ड कप कसा खेळू शकतो? असा सवाल करणाऱ्या प्रत्येकाला हिटमॅनने उत्तर दिले. त्याने ७ वर्षानंतर विजय हजारे ट्रॉफीत शतकाने पुनरागमन केले. त्याच्या शतकाच्या जोरावर मुंबईने हा सामना सहज जिंकला.

