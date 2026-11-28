Rohit Sharma Message to Mumbai Paltan: आयपीएल २०२७ सुरू होण्यापूर्वीच अनेक मोठ्या गोष्टी समोर आल्या आहेत. आयपीएल इतिहासाबद्दल बोलायचं झालं तर मुंबई इंडियन्स हा संघ बलाढ्य संघांपैकी एक मानला जातो. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत या संघात अनेक उलथापालथी सुरू होत्या. २०२३ मध्ये जेव्हा मुंबई संघाच्या व्यवस्थापनाने संघातील सर्वात यशस्वी राहिलेल्या कर्णधाराला पदावरून काढून टाकलं, तेव्हापासून संघावर आणि संघ व्यवस्थापनावर टीका होत होती..रोहित शर्मा, ज्याने या संघाला पाच वेळा जेतेपद जिंकून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, त्याला संघाने बाहेरचा रस्ता दाखवत हार्दिक पांड्यावर विश्वास दाखवला आणि कर्णधारपद त्याच्याकडे सोपवण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांना अपेक्षेप्रमाणे यश मिळालं नाही. २०२७ स्पर्धेपूर्वी हार्दिक पांड्याला अर्शदीप सिंगसोबत पंजाब किंग्सला ट्रेड केल्यानंतर पुन्हा एकदा जुन्या कर्णधाराकडे म्हणजेच रोहितकडे कर्णधारपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. कर्णधारपद मिळताच रोहितने मुंबईच्या पलटनसाठी मोठा संदेशदेखील दिला आहे..मुलाखतीदरम्यान जतीन सप्रूने रोहितला मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी काही संदेश द्यायचा आहे का, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर रोहितने चाहत्यांना कठीण काळातही संघाच्या पाठीशी उभं राहण्याचं आवाहन केलं आहे. तो म्हणाला, "सध्या आम्हाला तुमची सर्वात जास्त गरज आहे. जेव्हा संघाची वेळ चांगली नसते आणि गोष्टी मनासारख्या घडत नसतात, तेव्हाच तुमच्या पाठिंब्याची सर्वात जास्त गरज भासत असते. आणि मी हे अगदी मनापासून सांगत आहे.".Who is Ketan Mhatre? मैत्री, आईचा आशीर्वाद, जिद्दीची गाथा; ४१ बाईक्स अन् ७ फोर-व्हीलर जिंकणारा सुपरस्टार... Rohit Sharma चा जबरा फॅन.पुढे बोलताना रोहित म्हणाला की, मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत मिळवलेल्या यशात चाहत्यांचाही मोठा वाटा आहे. चाहत्यांनी नेहमीच संघाला साथ दिली आहे. त्यामुळे त्यांनी यापुढेही संघाचा १३ वा खेळाडू बनून पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा त्याने व्यक्त केली आहे. त्याच्या या संवादाचा व्हिडिओ मुंबई इंडियन्सने आपल्या पेजवर शेअर केला आहे. गेल्या काही हंगामांत संघाची कामगिरी चांगली झाली नसतानाही चाहत्यांनी मैदानावर मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. त्याबद्दल रोहितने त्यांचे आभार मानले. तसेच, चाहत्यांचा डळमळीत झालेला विश्वास पुन्हा जिंकण्याचा निर्धारही व्यक्त केला..वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्सचा पूर्वी असलेला दबदबा पुन्हा निर्माण करण्याचं रोहितचं लक्ष्य आहे. वानखेडेवर खेळताना प्रतिस्पर्धी संघांवर दबाव निर्माण करणारा मुंबईचा संघ पुन्हा पाहायला मिळावा, अशी त्याची इच्छा आहे. त्याचबरोबर ड्रेसिंग रूममध्ये खेळीमेळीचं वातावरण असावं आणि खेळाडूंनी एकमेकांसोबत आनंदाने क्रिकेट खेळावं, यावरही तो भर देणार आहे..Rohit Sharma: वडापाव नाही, तर टेन्शनच्या वेळी आईच्या हातचा 'हा' पदार्थ आहे कम्फर्ट फूड; रोहितने केला खुलासा.आकाश अंबानी यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर रोहितने पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्सचं नेतृत्व करण्याची तयारी दर्शवली. नव्या मुख्य प्रशिक्षक कायरन पोलार्ड यांच्यासोबत काम करण्यासाठीही तो उत्सुक आहे. संघाला पुन्हा विजयाच्या मार्गावर आणण्याचं आव्हान त्याच्यासमोर असणार आहे. त्यामुळे आयपीएल २०२७ मध्ये रोहितच्या नेतृत्वाखाली मुंबई इंडियन्स कशी कामगिरी करतो, याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.