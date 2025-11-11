Cricket

Rohit Sharma: 'मेरे यार की शादी...' रोहितनं स्वत:च गाणं वाजवत डान्स करून नवरा-नवरीला केलं शॉक; Video Viral

Rohit Sharma’s dance for newlyweds, Video Viral: रोहित शर्माचा एका लग्नाच्या फोटोशूटदरम्यान स्वत:च गाणं वाजवून डान्स करतानाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रोहितला पाहून नवरा-नवरीही चकीत झाल्याचे दिसले.
Pranali Kodre
Summary

  • रोहित शर्माने एका लग्नाच्या फोटोशूटदरम्यान 'आज मेरे यार की शादी है' गाण्यावर डान्स केला.

  • रोहितला गाणं वाजवून डान्स करताना पाहून नवरा-नवरी देखील चकीत झाले.

  • हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

