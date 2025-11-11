Rohit Sharma: 'मेरे यार की शादी...' रोहितनं स्वत:च गाणं वाजवत डान्स करून नवरा-नवरीला केलं शॉक; Video Viral

रोहित शर्माने एका लग्नाच्या फोटोशूटदरम्यान 'आज मेरे यार की शादी है' गाण्यावर डान्स केला. रोहितला गाणं वाजवून डान्स करताना पाहून नवरा-नवरी देखील चकीत झाले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा त्याच्या स्फोटक फलंदाजीसोबतच त्याच्या खेळकर स्वभावामुळेही बऱ्याचदा चर्चेत असतो. मैदानात किंवा मैदानाबाहेरही तो अनेकदा गमतीजमती करताना दिसतो. कधी मैदानात किंवा ड्रेसिंग रुममध्ये खेळाडूंसोबत तो मस्करी करत असतो. त्याचे असे व्हिडिओही व्हायरल होत असतात. नुकताच त्याचा असाच एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यात तो एका लग्नाच्या फोटोशूटदरम्यान डान्स करताना दिसतोय..Rohit Sharma: One Last Time! रोहितने सिडनीतून केलं ऑस्ट्रेलियाला अलविदा, सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल.सध्या जो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, त्यात दिसते की एक लग्नसोहळा सुरू असून तिथे नवरा-नवरीचे फोटोशूट सुरू आहे. त्यावेळी शेजारी असलेल्या एका खिडकीमध्ये रोहित त्याचे वर्कआऊट सेशनदरम्यान उभा राहिला आणि त्याने त्याच्याच स्पिकरवर 'आज मेरे यार की शादी है' हे गाणं लावलं आणि स्वत:च डान्स करायला सुरुवात केली. त्यावेळी फोटोशूट करणाऱ्या जोडप्याचं लक्ष अचानक त्याच्याकडे गेले आणि ते देखील चकीत झाले. त्यावेळी त्यांना आनंदही झाल्याचे स्पष्ट दिसले. त्यावेळी तिथे असलेल्या कोणीतरी असंही म्हटलं की 'ये तो मुमेंट हो गया.'.सध्या रोहितचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे, ज्यावर अनेकांनी प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. तसेच रोहितच्या खेळकर स्वभावाचे कौतुकही केले जात आहे. हा क्षण त्या वधू-वराच्या आयुष्यभरासाठी लक्षात राहिल, असंही अनेकांनी म्हटले आहे..दरम्यान, सध्या रोहित शर्मा आगामी सामन्यांसाठी तयारी करत आहे. रोहित आता दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसेल. ही मालिका भारतात खेळवली जाणार असून ३० नोव्हेंबर रोजी सुरू होणार आहे. त्याआधी दोन सामन्यांची कसोटी मालिका दक्षिण आफ्रिका भारतीय संघाविरुद्ध खेळणार आहे. या मालिकेसाठी सध्या रोहित मुंबईत सराव.Rohit Sharma च्या मनातलं नाव जादुगारानं एकदम करेक्ट ओळखलं, हिटमॅनही झाला आवाक्; Video Viral.रोहित दमदार फॉर्ममध्येरोहित सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून नुकताच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेत तो मालिकावीर ठरला होता. तीन सामन्यांच्या मालिकेत त्याने २०२ धावा केल्या होत्या, ज्यात एक अर्धशतक आणि एका शतकाचा समावेश होता. याच मालिकेत रोहितने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ५० वे आंतरराष्ट्रीय शतकही पूर्ण केले. तो असं करणारा भारताचा सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहलीनंतरचा तिसराच खेळाडू होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.