रोहित शर्माचे दोन 'भीडू' अजित आगरकरच्या टीममध्ये जाणार! आता बघू हिटमॅनला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्यापासून कसे रोखणार

अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीत दोन नवे सदस्य येणार आहेत.या दोघांनीही रोहित शर्मासोबत भारतासाठी व मुंबई इंडियन्ससाठी खेळले आहे.बीसीसीआयने निवड समितीतील रिक्त पदांसाठी अर्ज मागवले होते, पण प्रतिसाद थंड होता..Ajit Agarkar-led selection committee to get two new members : रोहित शर्माच्या २०२७ साली होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्यावरून बरीच चर्चा सुरू आहे. ३७ वर्षीय रोहित तोपर्यंत तंदुरुस्त राहिल का? हा खरा प्रश्न आहे आणि त्यावरूनच निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हिटमॅनला खेळवण्यासाठी उत्सुक नसल्याची चर्चा आहे. आगामी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील वन डे मालिका ही रोहित व विराट कोहलीसाठी शेवटची ठरू शकते, असेही तर्क लावले जात आहेत. पण, आता अजित आगरकरच्या निवड समितीत रोहितचे दोन पंटर जाण्याच्या तयारीत आहेत..भारताचा माजी फिरकीपटू प्रग्यान ओझा आणि जलदगती गोलंदाज रुद्रा प्रताप सिंग हे बीसीसीआयच्या निवड समितीत येणार आहेत. बीसीसीआयने मागील महिन्यात निवड समितीमधील दोन पदासाठी अर्ज मागवले होते आणि त्यात आत ओझा व सिंग हे आघाडीवर आहेत. हे दोघंही रोहित शर्मासोबत खेळले आहेत आणि रोहितच्या मुंबई इंडियन्स संघाचेही सदस्य होते..BCCI ने मागवलेल्या अर्जाना अतिशय थंड प्रतिसाद मिळाला. भारताचा माजी जलदगती गोलंदाज प्रविण कुमार यानेही या पदासाठी अर्द केला होता. त्याच्याशिवाय उत्तर प्रदेशचा गोलंदाज आशिष विंस्टन झैदी व हिमाचल प्रदेशच्या शक्ती सिंग यांनीही उत्सुकता दाखवली होती..BCCI ने मध्य विभागातील सुब्रतो बॅनर्जी आणि दक्षिण विभागातील एस. शरथ यांच्या जागेसाठी अर्ज मागवले होते. त्यासाठी काही निकष ठरवले होते आणि त्यानुसार अर्जदाराने किमान ७ कसोटी सामने किंवा ३० प्रथम श्रेणी सामने किंवा १० वन डे सामने आणि २० प्रथम श्रेणी सामने खेळलेले असणे आवश्यक आहे. तसेच अर्जदाराला निवृत्त होऊन किमान पाच वर्ष पूर्ण झालेली असावी आणि बीसीसीआयच्या कोणत्याही क्रिकेट समितीवर पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी तो सदस्य नसावा. .आर. पी. सिंगने २००५ ते २०११ या काळात भारताकडून १४ कसोटी, ५८ वन डे आणि १० ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. एम. एस. धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताने २००७ साली दक्षिण आफ्रिकेत जिंकलेल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघाचा तो एक सदस्य होता. ओझाने २४ कसोटी, १८ वन डे व ६ ट्वेंटी-२० सामन्यांत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे..