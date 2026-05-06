IPL 2026 : रोहित शर्मा पुन्हा Mumbai Indians चा कॅप्टन? हार्दिकनंतर सूर्यकुमार यादवही MI vs RCB सामन्याला मुकणार?

Hardik Pandya Suryakumar Yadav injury news IPL 2026: रोहित शर्मा पुन्हा एकदा मुंबई इंडियन्सचे नेतृत्व करताना दिसू शकतो. मुंबईचा इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील पुढील सामना गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध ( RCB vs MI) १० मे रोजी होणार आहे. २०२३ च्या पर्वानंतर रोहितला कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आणि गुजरात टायटन्सला जेतेपद पटकावून देत पुन्हा स्वगृही परतलेल्या हार्दिक पांड्याकडे MI चे नेतृत्व सोपवले गेले. त्यानंतर २०२४ मध्ये मुंबईला दहाव्या, २०२५ मध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते आणि २०२६ मध्ये ते सध्या नवव्या क्रमांकावर आहे..महत्त्वाचे मुद्देपाठीच्या स्नायूंच्या दुखण्यामुळे हार्दिक पांड्या RCB विरुद्धच्या सामन्यासाठी अनुपलब्ध असल्याचे वृत्त आहे.हार्दिकच्या अनुपस्थितीत यापूर्वी मुंबई इंडियन्सचे कर्णधारपद भूषवलेला सूर्यकुमार यादवदेखील हा सामना चुकवण्याची शक्यता आहे.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरविरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यासाठी मुंबई इंडियन्सला आता तिसऱ्या कर्णधाराची गरज भासू शकते.यापूर्वी रोहित शर्माने मुंबई इंडियन्सला पाच आयपीएल विजेतेपदे मिळवून दिली होती, परंतु २०२३ च्या हंगामानंतर कर्णधारपदावरून त्याची जागा घेण्यात आली..IPL 2026 : हार्दिक पांड्याने Mumbai Indians च्या इतर खेळाडूंसोबत रायपूरला नाही गेला; RCB विरुद्ध नाही खेळणार? नेमकं काय सुरू आहे?.मुंबई इंडियन्सचा पुढील सामना RCB विरुद्ध रायपूर येथे होणार आहे. मुंबईचा संघ त्यासाठी रायपूरच्या दिशेने रवाना झाला आहे. पण, या संघासोबत हार्दिक व सूर्यकुमार यादव यांच्यासह दोन परदेशी खेळाडू नसल्याचे वृत्त TOI ने दिले आहे. हार्दिकला पाठिच्या दुखापतीमुळे लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धचा सामना खेळता आला नव्हता. त्या सामन्यात सूर्याने नेतृत्व केले होते आणि मुंबईने तो सामना जिंकला होता. याआधी हार्दिकला आजारपणामुळे ४ एप्रिल रोजी झालेल्या दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्धच्या सामन्यालाही मुकावे लागले होते..आता, आणखी काही वृत्तांनुसार सूर्यकुमारदेखील कौटुंबिक कारणामुळे रायपूरमधील सामन्यासाठी अनुपलब्ध असेल. या परिस्थितीत, मुंबई इंडियन्सला आपल्याच संघातून तिसऱ्या कर्णधाराचा शोध घ्यावा लागेल. संघ व्यवस्थापन रोहितवर अवलंबून राहणार नाहीत आणि बहुधा १० मे रोजी जसप्रीत बुमराहला नेतृत्व करण्याची संधी दिली जाईल. तिलक वर्मा हा तिसरा पर्यायही मुंबईकडे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.