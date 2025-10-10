Viral Video : रोहित शर्मा उतरला शिवाजी पार्क मैदानावर! गौतम गंभीर, अजित आगरकरचं म्हणणं घेतलं मनावर; विराटही...

Ajit Agarkar insists Rohit and Kohli play Vijay Hazare Trophy : विराट कोहली व रोहित शर्मा यांना भारताच्या वन डे संघात कायम राहायचे असल्यास निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याचे ऐकावेच लागणार आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी जाहीर झालेल्या वन डे संघात रोहित व विराट या दोघांचाही समावेश केला गेला आहे, परंतु कर्णधारपदाची माळ शुभमन गिलकडे सोपवून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने भविष्याचे संकेत दिले आहेत. अशात विराट व रोहित यांना संघातील स्थान टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, हे निश्चित आहे. वाढते वय हे त्यांच्या २०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्याच्या मार्गात आडवे येत आहे..विराट व रोहित आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपलं नाणं खणखणीत वाजवण्यासाठी देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही खेळताना दिसणार आहेत. भारताच्या वन डे संघात स्थान टिकवायचं असेल, तर राष्ट्रीय कर्तव्यावर नसताना देशांतर्गत क्रिकेट खेळा, अशा सूचना या दोघांना देण्यात आल्या आहेत. १९ ते २५ ऑक्टोबर या कालावधीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्धची वन डे मालिका होणार आहे आणि त्यानंतर भारतीय संघ ३० नोव्हेंबर ते ६ डिसेंबर या कालावधीत घरच्या मैदानावर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळणार आहे. भारताची पुढची वन डे मालिका ही ११ जानेवारी २०२६ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध आहे. .IND vs WI 2nd Test Live : यशस्वी जैस्वालचे खणखणीत शतक! सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी, सुदर्शनसोबत जमवली जबरदस्त जोडी .त्यामुळेच या कालावधीत रोहित व विराट हे विजय हजारे ट्रॉफीत खेळण्याच्या तयारीत आहेत. '६ डिसेंबर रोजी विशाखापट्टणम येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वन डे सामना खेळणार आहे आणि त्यानंतर न्यूझीलंडविरुद्ध ११ जानेवारीला सामना होणार आहे. या कालावधीत ५ आठवड्यांचा गॅप आहे. विजय हजारे ट्रॉफी २४ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे आणि मुंबईचे सहा सामने होणार आहेत. यापैकी तीन सामन्यांत रोहित खेळण्याची शक्यता आहे. विराटही काही सामने खेळू शकतो,'असे सूत्रांनी सांगितले. .रोहित शर्माने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी तयारी सुरू केली आहे आणि तो शिवाजी पार्कवर सराव करताना दिसला आहे. विराट २०१० मध्ये दिल्लीकडून शेवटचा लिस्ट ए सामना खेळला होता. रोहित २०१८ मध्ये विजय हजारे ट्रॉफीत मुंबईचे प्रतिनिधित्व केले होते. .ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय संघ - रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, शुभमन गिल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल. .IPL 2026 AUCTION DATE : मोठी बातमी; आयपीएल २०२६ लिलावाची तारीख समोर आली, CSK 'या' पाच खेळाडूंना देणार निरोपाचा नारळ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.