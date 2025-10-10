Cricket

Viral Video : रोहित शर्मा उतरला शिवाजी पार्क मैदानावर! गौतम गंभीर, अजित आगरकरचं म्हणणं घेतलं मनावर; विराटही...

Rohit Sharma practice session at Shivaji Park : रोहित शर्मा मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानावर सराव करताना दिसला आहे. आगामी विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेसाठी तो सज्ज होत असून, माजी कर्णधार देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणार आहे.
Swadesh Ghanekar
Updated on

Ajit Agarkar insists Rohit and Kohli play Vijay Hazare Trophy : विराट कोहली व रोहित शर्मा यांना भारताच्या वन डे संघात कायम राहायचे असल्यास निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याचे ऐकावेच लागणार आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी जाहीर झालेल्या वन डे संघात रोहित व विराट या दोघांचाही समावेश केला गेला आहे, परंतु कर्णधारपदाची माळ शुभमन गिलकडे सोपवून मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरने भविष्याचे संकेत दिले आहेत. अशात विराट व रोहित यांना संघातील स्थान टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, हे निश्चित आहे. वाढते वय हे त्यांच्या २०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्याच्या मार्गात आडवे येत आहे.

