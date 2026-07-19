IND vs ENG: रोहित शर्माच्या शतकात LORD शार्दुल ठाकूरचं मोठं योगदान, पण कसं? जाणून घ्या नेमकं गुपित

IND vs ENG cricket news: लॉर्ड्सच्या मैदानात इंग्लंडने भारतासमोर विक्रमी ३८८ धावांचे विक्रमी लक्ष्य ठेवले होते. त्यामुळे एका क्षणी भारतीय चाहते चिंतेत होते. पण रोहित शर्माच्या वादळी शतकाने भारतीयांच्या आशा उंचावल्या आहेत. रविवारी (१९ जुलै) सुरु असलेला हा सामना वनडे मालिकेतील तिसरा आणि निर्णयक सामना आहे. त्यातच या सामन्यापूर्वी रोहित शर्माच्या (Rohit Sharma) फॉर्मवर बरीच चर्चा झाली होती. पण रोहित शर्माने शतक करत टीकाकारांना चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. दरम्यान, रोहितच्या शतकाशी शार्दुल ठाकूरचे (Shardul Thakur) खास संबंध आहे. .ENG vs IND: डकेटच्या शतकानंतर इंग्लंडने उभारला धावांचा डोंगर; विराट-रोहित ४०० व्या सामन्यात मिळवून देणार ऐतिहासिक विजय?.या सामन्यात ३८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्यात १४७ धावांची भागीदारी सलामीला झाली होती. दोघांनीही आक्रमक खेळताना इंग्लंडच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व ठेवलं होतं. पण त्यांची भागीदारी आदिल राशिदने गिलला बाद करत तोडली. गिलने ८४ चेंडूत ७७ धावांची खेळी केली. गिल बाद झाल्यानंतरही रोहितने आपली लय कायम ठेवली होती. त्याला नंतर विराट कोहलीची खंबीर साथ मिळाली..रोहित शर्माने नंतर आणखी वेग वाढवला आणि ८४ चेंडूतच त्याचे शतक पूर्ण केले. त्याचे हे वनडेतील ३४ वे शतक ठरले, तर इंग्लंडमधील त्याचे हे ८ वे वनडे शतक आहे. इतकेच नाही, तर लॉर्ड्सच्या मैदानात वनडेमध्ये शतक करणारा तो एकमेव भारतीय ठरला आहे..ENG vs IND: Rohit Sharma चा लॉर्ड्सवर 'हिटमॅन' अवतार; शतक ठोकत इतिहास घडवला, गिलसोबतही केली विक्रमी भागीदारी.शार्दुल ठाकूरशी काय कनेक्शन?दरम्यान असं असतानाच रोहित शर्माच्या शतकाशी भारताचा वेगवान गोलंदाज शार्दुल ठाकूरशी काय संबंध, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. खरंतर रोहित शर्माने ही शतकी खेळी करताना जी बॅट वापरली आहे, ती बॅट शार्दुल ठाकूरची आहे. विशेष म्हणजे रोहित शतक करत असताना शार्दुल समालोचनही करत होता. त्यावेळी त्याने सांगितले की रोहितने त्याच्याकडून काही बॅट घेतल्या होत्या. त्यातील ही एक बॅट आहे. रोहितने जेव्हा शतकी खेळी करत होता, त्यावेळी त्याच्या बॅटवर खाली शार्दुल ठाकूरचे नावही लिहिल्याचे दिसत होते..रोहितचे विक्रमी शतकदरम्यान, रोहितचे हे वनडेतील ३४ वे शतक असले तरी धावांचा पाठलाग करतानाचे १८ वे शतक आहे. त्यामुळे तो वनडेत धावांचा पाठलाग करताना सर्वाधिक शतके करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. त्याने सचिन तेंडुलकरला मागे टाकले आहे. सचिनने धावांचा पाठलाग करताना वनडेत १७ शतके केली आहेत. या यादीत अव्वल क्रमांकावर विराट कोहली आहे, ज्याने धावांचा पाठलाग करताना २९ शतके केली आहेत. विराट, रोहित आणि सचिनच्या पाठोपाठ ख्रिस गेल आहे, ज्याने १२ शतके वनडेत धावांचा पाठलाग करताना केली आहेत.रोहितने इंग्लंडमध्ये वनडेत १००० धावाही पूर्ण केल्या आहेत. तो इंग्लंडमध्ये ८ शतके करणारा पहिला भारतीय देखील आहे. दरम्यान, रोहितला ३९ व्या षटकात जेकॉब बेथलने त्रिफळाचीत केले. रोहितने ११० चेंडूत १७ चौकार आणि ५ षटकारांसह १३८ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.