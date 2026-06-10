IND vs AFG, ODI : रोहित शर्मा अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार की नाही? त्या Viral Video मुळे मिळालं स्पष्ट उत्तर

India vs Afghanistan ODI Series: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात नुकतेच मुल्लनपूरला कसोटी सामना पार पडला. यानंतर आता दोन्ही संघात १३ जूनपासून वनडे मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेला धरमशाला येथे सुरुवात होणार असून यासाठी भारतीय संघाची तयारी सुरू झाली आहे. या मालिकेने भारतीय संघाच्या वनडे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धेसाठीच्या तयारीला सुरूवात होणार आहे. भारतीय खेळाडू नुकतेच धरमशाला येथे पोहचले आहेत. .IND vs AFG: हार्दिक पांड्याच्या जागी टीम इंडियात कोणाला जागा मिळणार? मुंबईचा ऑल राऊंडर दोन वर्षानंतर संघात परतणार....रोहित शर्माच्या खेळण्यावर शिक्कामोर्तब?दरम्यान, या मालिकेपूर्वी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह होते. या मालिकेसाठी जेव्हा त्याची निवड झाली होती, तेव्हाच बीसीसीआयने त्याची उपलब्धता त्याच्या फिटनेसवर (Fitness) अवलंबून असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे त्याला बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये जाऊन त्याचा फिटनेस सिद्ध करावा लागणार आहे. रोहितला आयपीएल २०२६ स्पर्धेत खेळताना हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती, ज्यामुळे त्याला ५ सामन्यांनाही मुकावे लागले होते. पण तो काही दिवसांपूर्वीच सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये गेला होता. तिथे आता तज्ज्ञांनी रोहितला पूर्ण फिट असल्याचे घोषित केले असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे रोहितच्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या खेळण्याला हिरवा कंदील मिळाला होता..यानंतर रोहित या मालिकेसाठी सज्ज असल्याचे लगेचच स्पष्ट झाले. कारण रोहित नुकताच धरमशालाला देखील पोहचला आहे. त्याचा धरमशाला येथे पोहचल्याचा व्हिडिओही व्हायरल (Viral Video) झाला आहे. .रोहितसह भारताचा वनडेतील उपकर्णधार श्रेयस अय्यर देखील धरमशाला येथे पोहचला आहे. या वनडे मालिकेत श्रेयसच्या कामगिरीकडेही लक्ष असणार आहे, कारण त्याला काही दिवसांपूर्वीच भारताचा नवा टी२० म्हणूनही नियुक्त करण्यात आले आहे..विराट कोहलीची माघारआयपीएल २०२६ स्पर्धेच्या शेवटच्या टप्प्यात विराट कोहलीच्या मांडिचे स्नायू दुखावले गेल्याने तो अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याला आयपीएल २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातही उपचार घ्यावे लागले होते. त्यामुळे या वनडे मालिकेत तो खेळताना दिसणार नाही. तो जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे. विराटच्या जागेवर अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेत यशस्वी जैस्वालला बदली खेळाडू म्हणून जागा मिळाली आहे..वनडे मालिकेतील सामनेवनडे मालिकेसाठी संघ धरमशाला येथे जमला असून सरावाही सुरुवात झाली आहे. या मालिकेतही भारताला शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळायचे आहे. या मालिकेतील पहिला सामना धमरशालाला झाल्यानंतर दुसरा सामना १७ जून रोजी लखनौ येथे होईल, तर तिसरा वनडे सामना २० जून रोजी चेन्नईला होणार आहे. हे तिन्ही वनडे सामने दुपारी १.३० वाजता सुरू होतील..भारतीय वनडे संघ - शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, इशान किशन, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.