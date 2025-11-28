'Virat Kohli - Rohit Sharma मुळे अनेक रात्री झोपलो नव्हतो, त्यामुळे...', २०२७ वर्ल्ड कप खेळण्यावर भारताचा प्रशिक्षक स्पष्टच बोलला

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत विराट कोहली व रोहित शर्मा पुन्हा खेळताना दिसतील. विराट आणि रोहित हे २०२७ वर्ल्ड कप खेळणार की नाही, याबाबत चर्चा होत आहेत. आता याबाबत भारताचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केलने त्याचे मत मांडले आहे. .भारताचा स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघेही पुन्हा क्रिकेटच्या मैदानात दिसणार आहेत. ३० नोव्हेंबरपासून भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात वनडे मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली असून विराट आणि रोहित या दोघांचाही संघात समावेश आहे. दरम्यान, दोघंही आता केवळ वनडे क्रिकेटमध्ये सक्रिय असल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबत सातत्याने प्रश्न विचारले जातात..Rohit Sharma - Virat Kohli: 'थँक यू ऑस्ट्रेलिया! परत येऊ की नाही माहित नाही, पण...', सिडनीतील विजयानंतर विराट-रोहित झाले व्यक्त.२०२७ मध्ये वनडे वर्ल्ड कप होणार आहे. या वर्ल्ड कपमध्ये विराट आणि रोहित यांची जोडी खेळणार का, हा प्रश्न गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने विचारला जात आहे. ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात रोहित शर्माने शतकासह २०२ धावा करत त्याचा फॉर्म सिद्ध केला आहे, तर विराटनेही तिसऱ्या सामन्यात नाबाद अर्धशतक केले होते. दोघांनी जवळपास दीड दशके भारतासाठी क्रिकेट खेळले असून अनेक मोठे विक्रम केले आहेत. अशात दोघेही २०२७ वनडे वर्ल्ड कपमध्ये खेळावे, अशी अनेक चाहत्यांची इच्छा आहे. आता याबाबत भारताचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केलने प्रतिक्रिया दिली आहे. मॉर्केलने म्हटले आहे की हे दोघेही दर्जेदार खेळाडू असून जर त्यांचा फिटनेस राहिला, तर ते २०२७ वनडे वर्ल्ड कप खेळू शकतात..मॉर्केल म्हणाला, 'अजूनही त्या स्पर्धेला वेळ आहे, पण ते दर्जेदार खेळाडू आहेत. जोपर्यंत ते मेहनत करण्यास तयार आहेत आणि फिटनेस असेल, तोपर्यंत ते खेळू शकतात. मानसिक आणि शारीरिकदृष्टीने जर ते तयार असतील, तर ते नक्कीच २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळू शकतात.'.मॉर्केल पुढे म्हणाला, 'माझा नेहमीच अनुभवावर विश्वास राहिला आहे. त्यांच्यासारखा अनुभव तुम्हाला इतरत्र सापडणार नाही. त्यांनी ट्रॉफी जिंकल्या आहेत, त्यांना मोठ्या स्पर्धांमध्ये कसे खेळायचे माहित आहे. त्यामुळे नक्कीच वर्ल्ड कपही खेळू शकतात.''मी त्यांच्याविरुद्ध अनेक सामने खेळलो आहे. त्यांना गोलंदाजी करताना अनेक रात्री मला झोप लागलेली नाही. त्यामुळे मला माहित आहे त्यांच्याविरुद्ध खेळताना एखाद्या गोलंदाजाला कशी तयारी करावी लागते. माझ्यासाठी नक्कीच ते वर्ल्ड कप खेळू शकतात.'.Virat Kohli आधी नाही म्हणाला, नंतर बोलला 'फक्त एक घ्या', खूप दिवसांनी भारतात आल्यावर केलं असं काही..., Video Viral.दरम्यान, आता विराट आणि रोहित त्यांचा फॉर्म कसा राखतात आणि बीसीसीआय त्यांना पुढे खेळवणार का हे पाहावे लागणार आहे. सध्या हे दोघे आता भारतीय संघासह रांचीमध्ये आहेत. भारताला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिला रांचीमध्ये ३० नोव्हेंबरला खेळला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.