'Virat Kohli - Rohit Sharma मुळे अनेक रात्री झोपलो नव्हतो, त्यामुळे...', २०२७ वर्ल्ड कप खेळण्यावर भारताचा प्रशिक्षक स्पष्टच बोलला

Morne Morkel On Virat Kohli - Rohit Sharma Future: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा २०२७ वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत भारतीय संघात असणार की नाही, याबाबत सातत्याने चर्चा होत असते. आता याबाबत भारतीय संघाच्या प्रशिक्षकानेच प्रतिक्रिया दिली आहे.
Pranali Kodre
  • भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ३० नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेत विराट कोहली व रोहित शर्मा पुन्हा खेळताना दिसतील.

  • विराट आणि रोहित हे २०२७ वर्ल्ड कप खेळणार की नाही, याबाबत चर्चा होत आहेत.

  • आता याबाबत भारताचा गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केलने त्याचे मत मांडले आहे.

