VIRAT ROHIT NEXT MATCH: रोहित शर्मा अन् विराट कोहली पुन्हा कधी मैदानात दिसणार? चाहत्यांची प्रतीक्षा संपणार; जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

ROHIT SHARMA AND VIRAT KOHLI NEXT MATCH: भारतीय संघाचा वेस्ट इंडिज दौरा नुकताच संपला आहे. आता भारतीय संघ आगामी न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी सज्ज झाला आहे. २२ ऑक्टोबरपासून या दौऱ्याला सुरुवात होणार असून, भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ५ टी-२०, ५ एकदिवसीय आणि २ कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या दौऱ्यात क्रिकेट चाहत्यांना विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची जोडी पुन्हा एकदा मैदानात खेळताना पाहायला मिळणार आहे..वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत या दोन्ही खेळाडूंनी चांगली फलंदाजी केली होती. विराट कोहलीने मालिकेत १६८ धावा केल्या. पहिल्या सामन्यात त्याने नाबाद १३९ धावांची खेळी केली होती. दुसरीकडे, रोहित शर्माने मालिकेत २२५ धावा केल्या. त्याने दुसऱ्या सामन्यात शतक झळकावलं, तर तिसऱ्या आणि शेवटच्या सामन्यात ९२ धावा केल्या. आता या दोघांना पुन्हा एकत्र खेळताना पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत..VAIBHAV SOORYAVANSHI: वैभव सूर्यवंशीला संघात घेऊनही खेळवलं नाही! चाहत्यांच्या नाराजीवर श्रेयस अय्यरने दिलं उत्तर; नेमकं काय म्हणाला?.विराट आणि रोहित पुन्हा कधी मैदानात दिसणार?न्यूझीलंड दौऱ्याची सुरुवात टी-२० मालिकेने होणार आहे. या मालिकेत भारत ५ सामने खेळणार आहे. त्यानंतर ५ सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू होईल. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना या एकदिवसीय मालिकेत खेळताना पाहण्याची संधी चाहत्यांना मिळेल. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना ४ नोव्हेंबरला ऑकलंडमधील ईडन पार्क मैदानावर खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर ७ नोव्हेंबरला दुसरा, १० नोव्हेंबरला तिसरा, १३ नोव्हेंबरला चौथा आणि १५ नोव्हेंबरला मालिकेतील पाचवा सामना होईल..भारत विरुद्ध न्यूझीलंड एकदिवसीय मालिकेचं वेळापत्रकपहिला सामना: ४ नोव्हेंबर २०२६ – ऑकलंडदुसरा सामना: ७ नोव्हेंबर २०२६ – वेलिंग्टनतिसरा सामना: १० नोव्हेंबर २०२६ – हॅमिल्टनचौथा सामना: १३ नोव्हेंबर २०२६ – माउंट माउंगानुईपाचवा सामना: १५ नोव्हेंबर २०२६ – माउंट माउंगानुई.२०२७ च्या विश्वचषकासाठी महत्त्वाचा दौरा२०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीने हा दौरा भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा असेल. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळे त्यांचं लक्ष आता एकदिवसीय क्रिकेटवर असेल..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत दोघांनीही चांगली कामगिरी केली होती. आता न्यूझीलंडच्या मैदानांवर त्यांची फलंदाजी कशी होते, याकडे चाहत्यांचं लक्ष असेल. या दौऱ्यात विराट आणि रोहितची जोडी पुन्हा एकदा मैदानात दिसणार असल्याने क्रिकेट चाहत्यांना एकदिवसीय मालिकेची उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.