When will Rohit Sharma and Virat Kohli play next for India? ०, २३,०, ७... ही रोहित शर्माची न्यूझीलंड दौऱ्यावरील वन डे मालिकेतील कामगिरी... भारताच्या सलामीवीराला चार डावांत फक्त ३० धावा करता आल्या आणि दोन वेळा तो भोपळ्यावर माघारी परतला.. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या रोहितची ही कामगिरी नक्कीच चिंता वाढवणारी आहे. विराट कोहलीनेही चार डावांत २१.५० च्या सरासरीने ८६ धावाच केल्या. आता ही दोघं भारताच्या वन डे संघात पुन्हा केव्हा दिसतील हा प्रश्न आहे?.१४ वर्षानंतर नामुष्की...न्यूझीलंडविरुद्धची मालिका ही भारताच्या वन डे वर्ल्ड कपच्या तयारीच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे व नामिबिया येथे हा वर्ल्ड कप होणार आहे आणि तेव्हा रोहितचे वय ४० वर्ष असेल... रोहितने त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध केली असली तरी त्याचा फॉर्म हा धोक्याची घंटा आहे. त्याला किवी दौऱ्यावर केवळ ७.५० च्या सरासरीने धावा करता आल्या. यापूर्वी १४ वर्षापूर्वी श्रीलंका दौऱ्यावर त्याने कारकीर्दितील खराब कामगिरी केली होती. त्याने पाच सामन्यांत २.६० च्या सरासरीने १३ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर २०२६ मध्ये तो न्यूझीलंड दौऱ्यावर अपयशी ठरला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 1st Test : ६ फलंदाज, ४ जलदगती गोलंदाज अन् १ ऑल राऊंडर; शुभमन गिलने पहिल्या कसोटीसाठी Playing XI सांगितली... .रोहित शर्माला पर्याय...रोहितच्या संघर्षामुळे भारताला पर्यांयांचा विचार करायला हवा, यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा हे युवा सलामीवीर पर्याय ठरू शकतात. जैस्वाल हा दुर्दैवी ठरला आहे, त्याने केवळ सहा वन डे सामन्यांमध्ये दोन शतकांसह ७१.२५ च्या सरासरीने २८५ धावा केल्या आहेत, परंतु रोहित आणि शुभमन गिल यांच्यामुळे त्याला संघात नियमित स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे..विराटची कामगिरी...विराट कोहलीने न्यूझीलंड दौऱ्यावर पहिल्या सामन्यात ५१ चेंडूंत ७४ धावा करून आशादायक चित्र दाखवले, परंतु त्यानंतर ७, ० व ५ अशी त्याची धावसंख्या राहिली. त्याने ४ डावांत २१.५०च्या सरासरीने ८६ धावाच केल्या.आता पुढील मालिका..न्यूझीलंड दौऱ्यात फलंदाजीसाठी झगडणारे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली, आता मायदेशात श्रीलंकेविरुद्ध मोठी खेळी करून फॉर्ममध्ये परतण्याचा प्रयत्न करतील. भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेतील पहिला सामना १३ डिसेंबर २०२६ रोजी विशाखापट्टणम येथील एसीए-व्हीडीसीए क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.