RO-KO ची न्यूझीलंडमध्ये जोरदार तयारी! BCCI ने विराट-रोहितचा शेअर केला खास Video; कधी सुरू होणार वनडे मालिका?

India vs New Zealand ODI Series: भारतीय टी२० संघ सध्या न्यूझीलंडमध्ये मालिका खेळत आहे. या मालिकेत पहिले चार सामने झाले असून भारताने ३-१ अशी विजयी आघाडीही घेतली आहे. या मालिकेतील आता पाचवा आणि अखेरचा सामना १ नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. यानंतर न्यूझीलंडमध्ये भारताची वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. अनेक दिवसांनंतर भारतीय संघ ५ सामन्यांची वनडे मालिका खेळणार आहे. या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली (Rohit Sharma & Virat Kohli) हे देखील खेळताना दिसणार आहेत. ते पाचही वनडे सामन्यासाठी उपलब्ध असणार आहेत..IND vs NZ, 4th T20I: वैभव सूर्यवंशीला बाकावर बसवणं महागात पडलं? आधी फिलिप्सने चोपलं अन् मग गोलंदाजांनी सतावलं; भारताचा न्यूझीलंडकडून दारुण पराभव.त्यामुळे या वनडे मालिकेसाठी विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दोघेही न्यूझीलंडला पोहचले असून सरावालाही लागले आहेत. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील वनडे मालिकेतील पहिला सामना ४ नोव्हेंबरला ऑकलंडला खेळवला जाणार आहे. त्यामुळे भारताच्या वनडे संघातील अनेक खेळाडू ऑकलंडला आले असून विराट आणि रोहितही ऑकलंडला पोहचले आहेत. भारताचा वनडे कर्णधार शुभमन गिल सर्वात आधी न्यूझीलंडला पोहचला होता. तो तीन वनडेत खेळणार असून नंतर कसोटी मालिकेच्या तयारीला जाणार असल्याने शेवटच्या दोन वनडेत श्रेयस अय्यर भारताचे नेतृत्व करणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.बीसीसीआयने शेअर केला RO-KO चा व्हिडिओरोहित आणि विराट वनडे मालिकेसाठी नेट्समध्ये सराव करत असतानाचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे. या व्हिडिओला त्यांनी कॅप्शन दिले आहे की 'ते परत आले आहेत.' या व्हिडिओमध्ये दिसते की विराट आणि रोहित सराव करत असताना त्यांना पाहण्यासाठी अनेक चाहतेही आले आहेत. यावेळी त्यांना त्यांचा फोटो आणि व्हिडिओ काढण्याचा मोह देखील आवरता आलेला नाही. विराट आणि रोहित विविध शॉट्सचा सराव करतानाही या व्हिडिओत दिसत आहे.विराट आणि रोहित यांनी आंतरराष्ट्रीय टी२० व कसोटी क्रिकेट या प्रकारांमधून निवृत्ती घेतली असल्याने ते आता भारतासाठी केवळ वनडे क्रिकेट खेळताना दिसतात. त्यामुळे त्यांना आता केवळ वनडेत पाहाता येत असल्याने चाहत्यांना बराच वेळ त्यांना मैदानात पाहण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागते..भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकाभारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ४ ते १५ नोव्हेंबर दरम्यान वनडे मालिका खेळली जाणार आहे. पहिला सामना ऑकलंडला झाल्यानंतर दुसरा सामना वेलिंग्टनला ७ नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल. तिसरा सामना हेमिल्टनला १० नोव्हेंबरला होणार आहे, तर १३ नोव्हेंबरला होणारा चौथा आणि १५ नोव्हेंबरला होणारा पाचवा सामना माउंट मौनगानुई येथे खेळवला जाईल. हे पाचही वनडे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी ७.३० वाजता सुरू होणार आहेत.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणाऱ्या वनडे मालिकेतील सामने सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर आणि SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहाता येणार आहेत..IND vs NZ, 4th T20I: टीम इंडियाचं नेमकं काय चुकलं? कर्णधार श्रेयस अय्यरने स्पष्टच सांगिलतं; फिलिप्सचंही केलं भरभरून कौतुक.पहिल्या तीन वनडे सामन्यांसाठी संघ :शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), के. एल. राहुल, नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, ईशान किशन (यष्टिरक्षक), मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, कुलदीप यादव.चौथ्या आणि पाचव्या वनडे सामन्यांसाठी भारतीय संघ :श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (यष्टिरक्षक, उपकर्णधार), नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अकीब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र, मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर, कुलदीप यादव.NZ vs IND वनडे मालिका४ नोव्हेंबर - पहिला वनडे सामना, ऑकलंड (वेळ - स. ७.३० वा)७ नोव्हेंबर - दुसरा वनडे सामना, वेलिंग्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१० नोव्हेंबर - तिसरा वनडे सामना, हॅमिल्टन (वेळ - स. ७.३० वा)१३ नोव्हेंबर - चौथा वनडे सामना, माउंट मौनगानुई (वेळ - स. ७.३० वा)१५ नोव्हेंबर - पाचवा वनडे सामना, माउंट मौनगानुई (वेळ - स. ७.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.