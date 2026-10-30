IND vs NZ, 4th T20I: वैभव सूर्यवंशीला बाकावर बसवणं महागात पडलं? आधी फिलिप्सने चोपलं अन् मग गोलंदाजांनी सतावलं; भारताचा न्यूझीलंडकडून दारुण पराभव

New Zealand vs India 4th T20I: न्यूझीलंडने अखेर भारताविरुद्ध पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील चौथा सामना जिंकून व्हाईटवॉशचा धोका टाळला आहे. ऑकलंडला झालेल्या या सामन्यात न्यूझीलंडने ८७ धावांनी विकेट्स विजय मिळवला. त्यामुळे आता मालिका ३-१ अशा स्थितीत आहे. भारताने पहिले तिन्ही सामने जिंकले असल्याने आधीच ही मालिका खिशात टाकलेली नाही. दरम्यान, न्यूझीलंडसाठी ग्लेन फिलिप्स (Glenn Phillips) आणि मायकल ब्रेसवेल (Michael Bracewell) यांच्या फटकेबाजीनंतर गोलंदाजांनीही विजय मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. त्यातही जेकॉब डफीने (Jacob Duffy) भारताला मोठे धक्के दिले. या सामन्यात भारतासमोर न्यूझीलंडने सर्वात मोठे २६० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताला २० षटकात ९ बाद १७२ धावाच करता आल्या. या सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला खेळवण्यात आले नव्हते, त्यामुळे बरेच प्रश्न उपस्थित झाले होते. आता पराभवानंतरही याबाबत चर्चा होत आहे. .अर्शदीप सिंगचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! IND vs NZ 4th T20I मध्ये फिलिप्सनेही नोंदवले एकापेक्षा एक सरस विक्रम.भारताकडून धावांचा पाठलाग करताना संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. पण डफीने पहिल्याच षटकात भारताला दोन मोठे धक्के दिले. त्याने दुसऱ्याच चेंडूवर संजू सॅमसनला ४ धावांवरवर बाद केले, तर ईशान किशनला पाचव्या चेंडूवर शून्यावर बाद केले. पण नंतर कर्णधार श्रेयस अय्यरने अभिषेकची साथ देत डाव सावरला. पण त्यांचीही भागीदारी फार काळ मॅथ्यू फिशरने टिकू दिली नाही. त्याने अभिषेक शर्माला मिचेल सँटेनरच्या हातून १५ चेंडूत २७ धावांवर असताना बाद केले. काही वेळात श्रेयस अय्यरलाही २२ धावांवर ऍडम मिलनेने त्रिफळाचीत केले..९ व्या षटकात मिचेल सँटेनरने पुन्हा दुहेरी धक्का दिला. त्याने आक्रमक खेळणाऱ्या नितीश रेड्डीला १० चेंडूत २१ धावांवर असताना बाद केले, तर लगेचच ५ व्या क्रमांकावर बढती मिळालेल्या अक्षर पटेललाही त्याने ७ धावांवरआपल्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. १२ व्या षटकातही भारताने दोन विकेट्स डफीच्या गोलंदाजीवर गमावल्या. नमन धीरला १३ चेंडूत २८ धावांवर असताना डफीने बाद केले, तर अर्शदीपला पुढच्याच चेंडूवर शून्यावर बाद केले. .तरी नंतर तिलक वर्माने प्रिन्स यादवला साथीला घेत झुंज दिली, पण तोपर्यंत उशीर झाला होता. अखेर १९ व्या षटकात तिलकला मॅथ्यू फिशरने ३५ धावांवर बाद केले. अखेर प्रिन्स यादव आणि मयंक यादव नाबाद राहिले. पण भारताला १७५ धावांचा टप्पाही ओलांडता आला नाही. प्रिन्स १८ धावांवर नाबाद राहिला, तर मयंक ३ धावांवर नाबाद राहिला.न्यूझीलंडकडून जेकॉब डफीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर मॅथ्यू फिशर आणि कर्णधार मिचेल सँटेनर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. ऍडम मिलनेने १ विकेट घेतली..IND vs NZ 4th T20I: ग्लेन फिलिप्सचं वादळ पुन्हा घोंगावलं, भारताविरुद्ध शतकासह न्यूझीलंडला पार करून दिला २५० धावांचा टप्पा.तत्पुर्वी, या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. पण न्यूझीलंडसाठी ग्लेन फिलिप्सने आक्रमक शतक केले. त्याने मायकल ब्रेसवेलसोबत ४० चेंडूत ११५ धावांची भागीदारी केली. फिलिप्सने ४९ चेंडूत ६ चौकार आणि १० षटकारांसह १०७ धावा केल्या. ब्रेसवेलने २५ चेंडूत ४ चौकार आणि ६ षटकारांसह ६५ धावांची खेळी केली. फिन ऍलेनने ३१ धावा केल्या, तर डॅरिल मिचेलने २४ धावांची खेळी केली.भारताकडून गोलंदाजी करताना मयंक यादवने ३ विकेट्स घेतल्या, तर नितीश रेड्डी, प्रिन्स यादव, अर्शदीप सिंग आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.