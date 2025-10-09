रोहित शर्मा, विराट कोहली २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळताना दिसतील का? Shubman Gill ने स्पष्टच सांगितले, गौतम गंभीर...

Team India 2027 World Cup squad prediction: ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी जाहीर झालेल्या वन डे संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलकडे सोपवल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.. रोहित शर्मा संघात असूनही गिलकडे नेतृत्व सोपवून निवड समिती व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना जो संदेश द्यायचा आहे, तो त्यांनी दिला. रोहित व विराट कोहली याचं वय पाहता ते २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळतील का, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. गिलची कर्णधारपदी निवड, हे असेच संकेत देत आहेत..भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीपूर्वीच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोठं विधान केलं आहे. रोहित व विराट हे अजूनही २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या प्लानमध्ये आहेत, असे गिलने सांगितले आहे. गिलच्या या विधानाने दोघांच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी ऑस्ट्रेलियातील त्यांची कामगिरी महत्त्वाची ठरणार आहे..Pakistan Semi Final Scenario ODI WC : पाकिस्तानी संघावर टीम इंडियाच्या हाता पाया पडण्याची वेळ; तीन सामन्यांत उतरला सर्व माज... .गिल म्हणाला, रोहित व विराट यांच्यात जो अनुभवव कौशल्य आहे, ते फार कमी खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळतं. त्यांनी भारताला भरपूर सामने जिंकून दिले आहेत आणि हे फार कमी खेळाडूंना जमले आहे. अशा प्रकारचे कौशल्य, गुणवत्ता आणि अनुभव जगात खूप कमी खेळाडूंकडे आहे. ते २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. .रोहित शर्मा ३८ वर्षांचा आहे, तर विराट कोहलीचे वय ३६ आहे.. त्यामुळे दोन वर्षानंतर खरंच ते वर्ल्ड कप संघाचे सदस्य असतील का, हे तेव्हाच समजेल. पण, शुभमनने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये रोहितकडून मिळालेल्या शिकण्याबद्दल सांगितले. तो म्हणाला, रोहित भाईकडून मला वारशाने मिळालेले अनेक गुण आहेत. तो शांत स्वभावाचा आहे आणि संघात त्याची मैत्री आहे, ही अशी गोष्ट आहे जी, मी आत्मसात करू इच्छितो. हे गुण मी त्याच्याकडून घेऊ इच्छितो . .मोहम्मद शमी पेटला! वन डे संघात निवड न झाल्यावर अजित आगरकर, गौतम गंभीर यांना दिलं उत्तर; म्हणाला, त्यांना जे.. .शुभमन गिल कर्णधारपदाबद्दल म्हणाला, हे जाहीर झालं तेव्हा टेस्ट सामना सुरू होता, पण मला त्यापूर्वीच थोडं आधी कळलं होतं. ही एक मोठी जबाबदारी आहे आणि त्याहूनही मोठा सन्मान आहे. आपल्या देशाचं नेतृत्व करण्याची संधी मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. मागचे काही महिने माझ्यासाठी अतिशय रोमांचक गेले आहेत आणि आता पुढचं भविष्य काय घेऊन येतंय याची मी आतुरतेने वाट पाहतो आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.