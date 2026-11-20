Rohit Sharma Virat Kohli 2027 ODI World Cup: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात सध्या कसोटी मालिका खेळवली जात आहे. याआधी झालेल्या टी-२० आणि एकदिवसीय मालिकेत भारतीय संघाने विजय मिळवला होता. मात्र, एकदिवसीय मालिकेत भारताचे अनुभवी फलंदाज रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. त्यामुळे २०२७ मध्ये होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये या दोघांना भारतीय संघात स्थान मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. मात्र, आता याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. रोहित आणि विराट यांच्या अनुभवावर बीसीसीआयचा विश्वास असून, दोघेही २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळू शकतात, असा दावा एका रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे..न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी प्रत्येकी चार सामने खेळले होते. या मालिकेत दोघांनाही दोन वेळा शून्यावर माघारी परतावं लागलं. रोहितने संपूर्ण मालिकेत केवळ ३० धावा केल्या, तर विराटने ८६ धावा केल्या. विराट हा मालिकेत भारताकडून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. मात्र, दोघांचीही कामगिरी त्यांच्या लौकिकाला साजेशी नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या वर्ल्ड कपमधील स्थानाबाबत चर्चा सुरू झाली होती..When will Rohit Sharma and Virat Kohli play next for India? ५ सामन्यांत ३० धावा... न्यूझीलंड दौऱ्यावर अपयशी ठरला रोहित! हिटमॅन, विराट पुढचा वन डे सामना केव्हा खेळणार?.वृत्तानुसार, बीसीसीआयमधील एका पदाधिकाऱ्याने रोहित आणि विराट यांच्या वर्ल्ड कप खेळण्याबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील खेळपट्ट्यांवर या दोन्ही अनुभवी खेळाडूंचा अनुभव भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो, असं या पदाधिकाऱ्याने म्हटलं आहे.."दक्षिण आफ्रिकेत आम्हाला रोहित आणि विराटची गरज असेल. त्यांच्याशिवाय तिथे जिंकणं कठीण होईल. दक्षिण आफ्रिकेतील आव्हानात्मक खेळपट्ट्यांवर त्यांचा अनुभव कामी येईल. हे दोघेही दिग्गज खेळाडू आहेत. त्यांना आणखी किती काळ क्रिकेट खेळायचं आहे, हे ते स्वतः ठरवतील. २०२७ मध्ये भारतीय संघाला त्यांची गरज असेल," असं या पदाधिकाऱ्याने सांगितल्याचा दावा रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे..रिपोर्टमध्ये पुढे असाही दावा करण्यात आला आहे की, रोहित आणि विराट यांच्या भविष्याबाबत निवड समिती किंवा संघ व्यवस्थापन घाईने कोणताही निर्णय घेण्याच्या तयारीत नाही. दोन्ही खेळाडूंना वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची इच्छा आहे. त्यांची तंदुरुस्ती चांगली राहिली आणि दुखापतींची समस्या उद्भवली नाही, तर त्यांना भारतीय संघात संधी मिळू शकते..Ajinkya Rahane's All-time Indian Test XI: विराट, रोहित, जसप्रीत OUT! अजिंक्य रहाणेने निवडला भारताचा सर्वोत्तम कसोटी संघ; आश्चर्यचकित करेल ही टीम, कॅप्टन कोण?.२०२७ चा वनडे वर्ल्ड कप २ ऑक्टोबर ते २१ नोव्हेंबरदरम्यान दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे होणार आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी यापूर्वीही हा वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता आगामी काळात त्यांची कामगिरी आणि फिटनेस याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.