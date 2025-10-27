रोहित शर्मा, विराट कोहली आता पुन्हा केव्हा निळ्या जर्सीत दिसणार? २०२७च्या वन डे वर्ल्ड कपपर्यंत टीम इंडियाचं संपूर्ण वेळापत्रक

India’s complete ODI schedule till March 2027 : रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी सात महिन्यानंतर टीम इंडियात पुनरागमन केले.. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील तिसऱ्या वन डे सामन्यात RO-KO जोडीने मैदान गाजवले आणि मालिकेचा शेवट विजयाने केला. हा या दोघांच्या वन डे कारकीर्दितील शेवटचा ऑस्ट्रेलिया दौरा ठरला आहे आणि रोहितने भावनिक पोस्ट लिहून ऑस्ट्रेलियाचा निरोप घेतला. पण, रोहित व विराट आता पुन्हा केव्हा निळ्या जर्सीत दिसतील? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे..रोहित व विराट यांना २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे आणि त्यांनी मैदानावरील कामगिरीतून ते दाखवून दिले आहे. रोहितने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेत सर्वाधिक २०२ धावा करून मालिकावीर पुरस्कार जिंकला. विराटनेही दोन भोपळ्यांनंतर तिसऱ्या सामन्यात ७४ धावांची खेळी करून भारताच्या विजयात खारीचा वाटा उचलला आहे. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कपपूर्वी भारतीय संघाला एकूण २४ वन डे सामने खेळायचे आहेत..IND vs AUS : भारत-ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप उपांत्य फेरीच्या लढतीवर पावसाचं सावट! सामना न झाल्यास काय होणार? राखीव दिवस आहे का? .भारताला आगामी काळात दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, इंग्लंड, बांगलादेश, वेस्ट इंडिज आणि श्रीलंका यांच्याविरुद्ध तीन-तीन वन डे सामन्यांच्या मालिका खेळायच्या आहेत. यापैकी काही घरच्या मैदानावर तर काही परदेशात रंगतील. रोहित आणि विराट हे दोघे सीनियर खेळाडू दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतून पुन्हा एकदा टीम इंडियाच्या निळ्या जर्सीत दिसणार आहे..India vs South Africa Schedule३० नोव्हेंबर - रांची३ डिसेंबर - रायपूर६ डिसेंबर - विशाखापट्टणमIndia vs New Zealand Schedule११ जानेवारी - वडोदरा१४ जानेवारी - राजकोट१८ जानेवारी - इंदूरIndia vs England Schedule१४ जुलै - बर्मिंगहॅम१६ जुलै - कार्डिफ१९ जुलै- लॉर्ड्स.Rohit Sharma: One Last Time! रोहितने सिडनीतून केलं ऑस्ट्रेलियाला अलविदा, सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल.याशिवाय अफगाणिस्तानविरुद्ध घरच्या मैदानावर तीन सामन्यांची मालिका होणार आहे. त्यानंतर बांगलादेश दौऱ्यावर तीन वन डे सामने खेळायला टीम इंडिया जाईल. ही मालिका याच वर्षी होणार होती. त्यानंतर वेस्ट इंडिज व श्रीलंकेचा संघ भारत दौऱ्यावर प्रत्येकी ३ वन डे सामन्यांची मालिका खेळण्यासाठी येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.