IND vs PAK : प्लॅन फसला! पराभवानंतर पाकिस्तानच्या कॅप्टननं स्पिनर्सवर फोडलं खापर; म्हणाला, चुकांची किंमत मोजली

pakistan captain salman ali agha reaction कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियममध्ये झालेल्या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानसमोर १७६ धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. पाकिस्तानला ११४ धावात गुंडाळून भारतानं दणदणीत विजय मिळवला.
सूरज यादव
टी२० वर्ल्ड कपमध्ये रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला. या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला ६१ धावांनी हरवलं. भारताने या विजयासह सुपर ८ मध्ये धडक मारली. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियममध्ये झालेल्या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानसमोर १७६ धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. पण या आव्हानाचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ ११४ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला.

