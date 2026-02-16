IND vs PAK : प्लॅन फसला! पराभवानंतर पाकिस्तानच्या कॅप्टननं स्पिनर्सवर फोडलं खापर; म्हणाला, चुकांची किंमत मोजली

टी२० वर्ल्ड कपमध्ये रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला. या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानला ६१ धावांनी हरवलं. भारताने या विजयासह सुपर ८ मध्ये धडक मारली. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियममध्ये झालेल्या सामन्यात भारतानं पाकिस्तानसमोर १७६ धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. पण या आव्हानाचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ ११४ धावांपर्यंतच मजल मारू शकला..भारताविरूद्धच्या हाय व्होल्टेज सामन्यात पराभवानंतर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाच्या चेहऱ्यावर नाराजी स्पष्ट दिसत होती. पराभवाचं खापर सलमान अली आगाने फिरकीपट्टूंवर फोडलं. अपेक्षेप्रमाणं त्यांची कामगिरी झाली नाही. फक्त गोलंदाजीच नव्हे तर फलंदाजांनीही हाराकिरी केल्याचं तो म्हणाला. फिरकीपट्टूंवर विश्वास आहे पण मोठ्या सामन्यात अनेक ठिकाणी संघानं चुका केल्यानं पराभव झाल्याचं पाकिस्तानच्या कर्णधाराने म्हटलंय..IND vs PAK T20 WC: आधी झोडले, मग ट्रोल केले! पाकिस्तानची इभ्रत वेशीला टांगल्यानंतर इशान किशन काय म्हणाला वाचा... .सलमान अली आगा म्हणाला की, फिरकीपट्टूंचा आजचा दिवस चांगला नव्हता. काही ठिकाणी चुका झाल्या. गेल्या काही महिन्यात त्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे, त्यामुळे आमचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. आम्ही आमच्या योजना योग्य पद्धतीने अंमलात आणू शकलो नाही..पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण हा निर्णय भारताच्या पथ्यावर पडला. सलमान अली आगाने मात्र या निर्णयाचं समर्थन केलंय. सलमान अली आगा म्हणाला की, पहिल्या डावात खेळपट्टीवर चेंडू थांबून येत होता. दुसऱ्या डावात फलंदाजीला पोषक वातावरण असेल असं वाटलं. पण आम्ही परिस्थितीनुसार गोलंदाजी न केल्याची किंमत मोजावी लागली. टी२० क्रिकेटमध्ये पॉवर प्लेमध्ये तीन चार विकेट गमावल्यास संपूर्ण सामन्यात तुम्हाला पाठलाग करावा लागतो. आम्ही स्वत:ला स्थिर होण्याची संधीच दिली नाही..भारताविरुद्ध पराभवानंतर पाकिस्तानसाठी करा किंवा मरा अशी स्थिती निर्माण झालीय. सुपर ८ मध्ये स्थान मिळवायचं असेल तर नामीबियाविरुद्ध त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सामना जिंकावाच लागणार आहे. पुढचा सामना सुपर ८मध्ये जाण्यासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. तिथून स्पर्धेची नवी सुरुवात झाल्यासारखं असेल असंही सलमान आगाने म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.