Cricket

AUS vs IND, ODI: रोहित शर्मा ठरला मालिकावीर! पुरस्कार जिंकल्यानंतर म्हणाला, 'आता युवा खेळाडूंना योग्य मेसेज...'

Rohit Sharma named Player of the Series: रोहित शर्माने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत २०२ धावा करत मालिकावीर पुरस्कार जिंकला. हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर रोहितने त्याची प्रतिक्रिया दिली असून संघातील युवा खेळाडूंबद्दलही मत व्यक्त केले.
Rohit Sharma | Australia vs India 3rd ODI

Rohit Sharma | Australia vs India 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वनडे मालिकेत रोहित शर्माने उत्कृष्ट कामगिरी करत मालिकावीर पुरस्कार जिंकला.

  • शेवटच्या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला ९ विकेट्सने पराभूत केले.

  • रोहितने मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया दिली.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Cricketer
australia cricket team
ind vs aus matches
cricket news today
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com