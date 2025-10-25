AUS vs IND, ODI: रोहित शर्मा ठरला मालिकावीर! पुरस्कार जिंकल्यानंतर म्हणाला, 'आता युवा खेळाडूंना योग्य मेसेज...'

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील वनडे मालिकेत रोहित शर्माने उत्कृष्ट कामगिरी करत मालिकावीर पुरस्कार जिंकला. शेवटच्या सामन्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला ९ विकेट्सने पराभूत केले. रोहितने मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया दिली..भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघातील वनडे मालिका शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) संपली. ऑस्ट्रेलियाने ही मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. सिडनीत झालेला शेवटचा सामना ९ विकेट्सने जिंकून भारताने व्हाईटवॉश टाळला. भारताला सिडनीत विजय मिळवून देण्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी मोलाचा वाटा उचलला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने दिलेल्या २३७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने एकच विकेट गमावत ३९ षटकांतच पूर्ण केला. रोहित आणि विराट यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी नाबाद १६८ धावांची भागीदारी केली. रोहितने १२५ चेंडूत नाबाद १२१ धावा केल्या, ज्यात त्याने १३ चौकार आणि ३ षटकार मारले. विराट कोहलीने ८१ चेंडूत ७ चौकारांसह ७४ धावांची खेळी केली. .IND vs AUS: जिथं विषय गंभीर, तिथं RO-KO खंबीर! रोहित-विराटपुढे 'कांगारुं'नी गुडघे टेकले, अन् भारतानं व्हाईटवॉश टाळला.दरम्यान, रोहित शर्माला तिसऱ्या सामन्यातील सामनावीर पुरस्कारासोबतच मालिकेतील शानदार कामगिरीसाठी मालिकावीर पुरस्कार मिळाला. त्याने ऍडलेडला झालेल्या दुसऱ्या वनडेतही ७३ धावांची खेळी केली होती. त्याने या मालिकेत तीन डावात २०२ धावा केल्या. मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर रोहित शर्माने म्हटले की त्याने इथे येण्यापूर्वी तयारी केली होती. तसेच त्याने युवा खेळाडूंना आता योग्य मार्गदर्शन करण्याची वेळ आली असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय सिडनीत खेळायला आवडत असल्याचेही त्याने मान्य केले..७ महिन्यांनी भारताकडून पुनरागमन करत मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर रोहित म्हणाला, 'हे सोपं नव्हतं, गोलंदाज दर्जेदार आहेत. तुम्हाला परिस्थिती समजून घ्यावी लागले, वातावरण समजून घ्यावं लागलं आणि त्यातून तुम्ही काय सर्वोत्तम करू शकता, हे पाहावं लागतंय. मी जेव्हाही मैदानात असतो, तेव्हा मी हेच करण्याचा प्रयत्न करतो.''मी दीर्घकाळापासून खेळलो नव्हतो, पण मी इथे येण्याआधी तयारी केली होती. मला या मालिकेत कसं खेळायचं आहे, याबाबत मी विचार केला होता आणि मला त्याबाबत विश्वास होता. तथापि, आम्ही ही मालिका जिंकू शकलो नाही, पण आम्ही अनेक सकारात्मक गोष्टी इथून घेऊ.'.तो पुढे म्हणाला, 'हा अजूनही खूप युवा संघ आहे. अनेक खेळाडू यापूर्वी ऑस्ट्रेलियात आले नव्हते. जेव्हा मी भारतीय संघात पहिल्यांदा आलो होतो, तेव्हा मला वरिष्ठ खेळाडूंनी कशी मदत केली, हे आठवतं. आता आमचं काम आहे की आम्ही योग्य संदेश संघातील युवा खेळाडूंपर्यंत पोहचवू. परदेशात जाऊन क्रिकेट खेळणे कधीही सोपे नसते. त्यामुळे जो काही थोडा अनुभव आम्हला मिळाला आहे, ते पुढच्या पिढीपर्यंत सुपूर्त करणे महत्त्वाचे आहे.'संघातील खेळाडू प्रतिभाशाली आहेत. फक्त कसं खेळायचं हे समजायला हवं. यासारख्या ठिकाणी जेव्हा तुम्ही येता,तेव्हा तुमच्या सामन्यांसाठी काही योजना असणं गरजेचं असतं. मी जरी इथे खूपदा आलो असलो, तरी मी पण पुन्हा क्रिकेटच्या मुळ धडे गिरवतो. हीच गोष्ट मला वाटतं मी या युवा खेळाडूंना सांगयला हवी.'.AUS vs IND 3rd ODI: रोहित शर्माचे ५० वे शतक! विराट कोहलीनेही ठोकली फिफ्टी; RO-KO ची मोठ्या विक्रमांना गवसणी.ऑस्ट्रेलिया खेळण्याबद्दल रोहित म्हणाला, 'मला ऑस्ट्रेलियाच खेळायला आवडते, विशेषत: सिडनीमध्ये. इथे मस्त मैदान आहे, प्रेक्षकही चांगले आहेत आणि खेळपट्टीही चांगली असते. त्यामुळे तुम्ही तेव्हा अशा ठिकाणी येता, तेव्हा तुम्ही स्वत:ला आव्हान देऊ शकता आणि मला हेच अपेक्षितही होतं. मला कधीही असं वाटलं नाही की इथे खेळणं सोपं असेल. मला मी जे करतोय, ते आवडतं. मला आशा आहे यापुढेही मी ते करेल.'दरम्यान, या वनडे मालिकेनंतर आता २९ ऑक्टोबरपासून भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात पाच सामन्यांची टी२० मालिका सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.