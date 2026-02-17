Cricket

Rohit Sharma: मुंबईत राहायचं म्हणजे मराठी बोलता आलंच पाहिजे... हिटमॅनच्या मराठी नाटकाच्या कलाकारांशी गप्पा

Rohit Sharma Wins Hearts with Marathi Dialogue: रोहित शर्मा नुकताच 'थेट तुमच्या घरातून' या मराठी नाटकाच्या टीमला भेटला. यावेळी त्याने 'मुंबईत राहायचं म्हणजे मराठी बोलता आलंच पाहिजे, असं म्हणत कलाकारांशी संवाद साधला.
Pranali Kodre
Rohit Sharma meet a team of Marathi theatre artists: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा जसा त्याच्या मैदानातील कामगिरीसाठी ओळखला जातो, तसाच त्याच्या दिलखुलास स्वभावासाठीही ओळखला जातो. याचाच प्रत्येय नुकताच काही मराठी अभिनेत्यांना आला आहे. यावेळी रोहितने त्यांना मराठीत संवाद साधत चकीतही केले.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) नुकताच त्याच्या एका वर्कआऊट सेशन दरम्यान 'थेट तुमच्या घरातून' (Thet Tumchya Gharatun) या मराठी नाटकाच्या टीममधील काही सदस्यांना भेटला.

