Rohit Sharma: मुंबईत राहायचं म्हणजे मराठी बोलता आलंच पाहिजे... हिटमॅनच्या मराठी नाटकाच्या कलाकारांशी गप्पा

Rohit Sharma meet a team of Marathi theatre artists: भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा जसा त्याच्या मैदानातील कामगिरीसाठी ओळखला जातो, तसाच त्याच्या दिलखुलास स्वभावासाठीही ओळखला जातो. याचाच प्रत्येय नुकताच काही मराठी अभिनेत्यांना आला आहे. यावेळी रोहितने त्यांना मराठीत संवाद साधत चकीतही केले. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) नुकताच त्याच्या एका वर्कआऊट सेशन दरम्यान 'थेट तुमच्या घरातून' (Thet Tumchya Gharatun) या मराठी नाटकाच्या टीममधील काही सदस्यांना भेटला. .Rohit Sharma चे खिलाडूवृत्तीचं ज्ञान पाजळणाऱ्या पाकिस्तानला कृतीतून उत्तर! IND vs PAK मॅचआधी वसीम अक्रमशी गळाभेट; Video Viral.या नाटकात ओंकार राऊत, नम्रता संभेराव, भाग्यश्री मिलिंद, भक्ती देसाई, प्रसाद खांडेकर असे काही नावाजलेले कलाकार (Marathi Actors) काम करत आहेत. या सर्वांची रोहित शर्माशी भेट झाली. प्रसाद खांडेकर यांनी या भेटीबाबत खास पोस्टही सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.प्रसाद खांडेकर यांनी पोस्टमध्ये रोहित शर्मासोबत 'थेट तुमच्या घरातून'या मराठी नाटकाच्या टीमचा फोटो शेअर केला आहे, तसेच रोहितसोबत झालेला संवाद कॅप्शनमध्ये लिहिला आहे. या फोटोमध्ये रोहित त्याच्या ट्रेनिंगसाठीच्या वेशात असल्याचेही दिसत आहे. .प्रसाद यांनी पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'थेट तुमच्या घरातून टीमची ग्रेट भेट with one and only रोहित शर्मा.'याशिवाय रोहितसोबतच्या संवादाची माहिती दिली की -'रोहित - अरे नमस्कार नमस्कार काढुया ना फोटो या या.नम्रता- खुप भारी वाटतय तुम्ही मराठी बोलतायरोहित - अरे मुंबईत राहतो मी ..मुंबईत राहायचं म्हणजे मराठी बोलता आलंच पाहिजे.'.रोहित शर्मा टी२० वर्ल्ड कपसाठी ब्रँड अँबिसिडररोहित शर्मा सध्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी ब्रँड अँबिसिडर आहे. त्यामुळे तो या स्पर्धेतील बऱ्याच सामन्यांमध्ये मैदानात ट्रॉफी घेऊन जाताना आणि स्पर्धेचं प्रमोशन करतानाही दिसला आहे. नुकताच रविवारी कोलंबोत झालेल्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यासाठीही तो स्टेडियममध्ये उपस्थित होता. यावेळी तो अहदाबादमधून कोलंबोला चार्टर्ड फ्लाईटने पोहचला होता. त्याने यावेळी भारतीय संघातील खेळाडूंशीही संवाद साधला होता. त्यानंतर आता तो पुन्हा मुंबईत आला आहे..Rohit Sharma: 'मला ती ट्रॉफी हवीच आहे, त्यामुळे....' २०२७ वनडे World Cup बाबत रोहित अखेर थेट अन् स्पष्टच बोलला.रोहितने आत्तापर्यंत २००७ ते २०२४ दरम्यान झालेल्या सर्व ९ टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला आहे. पण यंदाचा हा पहिलाच टी२० वर्ल्ड कप आहे, ज्यात भारतासाठी रोहित शर्मा खेळलेला नाही. तसेच भारतासाठी दोन टी२० वर्ल्ड कप जिंकणाराही तो एकमेव खेळाडू आहे. त्याने २००७ मध्ये एमएस धोनीच्या नेतृत्वात टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता, तर २०२४ मध्ये त्याने कर्णधार म्हणून टी२० वर्ल्ड कप जिंकला.