IND vs NZ: किंग कोहलीची घौडदौड कायम; रचला आणखी एक विश्वविक्रम; सचिन तेंडुलकर, संगकाराला टाकलं मागे

Virat Kohli World Record: विराट कोहलीने वडोदरा येथे न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात अर्धशतक करत नवा विश्वविक्रम रचला आहे. त्याने सचिन तेंडुलकर आणि कुमार संगकाराला मागे टाकले.
Virat Kohli Complete 28000 International Runs: भारत आणि न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील पहिला सामना रविवारी (११ जानेवारी) खेळवला जात आहे. वडोदरा येथे होत असलेल्या या सामन्यात भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीने आणखी एक विश्वविक्रम केला आहे.

विराटने (Virat Kohli) त्याला रनमशीन का म्हणातात हे पुन्हा एकदा या सामन्यातून दाखवून दिले आहे. विराटने या सामन्यात विश्वविक्रम करताना सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) आणि कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) यांनाही मागे टाकले आहे.

