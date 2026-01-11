IND vs NZ: किंग कोहलीची घौडदौड कायम; रचला आणखी एक विश्वविक्रम; सचिन तेंडुलकर, संगकाराला टाकलं मागे

Virat Kohli Complete 28000 International Runs: भारत आणि न्यूझीलंड संघात वनडे मालिकेतील पहिला सामना रविवारी (११ जानेवारी) खेळवला जात आहे. वडोदरा येथे होत असलेल्या या सामन्यात भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीने आणखी एक विश्वविक्रम केला आहे. विराटने (Virat Kohli) त्याला रनमशीन का म्हणातात हे पुन्हा एकदा या सामन्यातून दाखवून दिले आहे. विराटने या सामन्यात विश्वविक्रम करताना सचिन तेंडुलकर (Sachin Tendulkar) आणि कुमार संगकारा (Kumar Sangakkara) यांनाही मागे टाकले आहे..Shubman Gill: विराटने वनडे, या सोप्या फॉरमॅटची निवड केली म्हणणाऱ्या मांजरेकरांना गिलचे उत्तर; म्हणाला, 'तसं असतं, तर भारताने...'.या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर ३०१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताकडून कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. रोहित आक्रमक खेळत होता. पण त्याला ९ व्या षटकात काईल जेमिसनने २६ धावांवर बाद केले. त्यामुळे विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला. विराटने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेतीलच फॉर्म या सामन्यातही कायम ठेवल्याचे दिसले. .त्याने आक्रमक खेळ करताना २५ वी धाव घेताच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये २८ हजार धावांचा टप्पा पार केला. त्यामुळे तो २८ हजार आंतरराष्ट्रीय धावा करणारा जगातील फक्त तिसरा फलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी असा कारनामा सचिन तेंडुलकर आणि कुमार संगकारा यांनीच हा कारनामा केला होता. इतकेच नाही, तर विराटने ४२ धावा पूर्ण करताच सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत (Most International Runs) संगकारालाही मागे टाकले. आता विराटच्या पुढे आता केवळ सचिन तेंडुलकर आहे.सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा ३४३५७ धावा - सचिन तेंडुलकर (७८२ डाव)२८०१७ धावा* - विराट कोहली (६२४ डाव)२८०१६ धावा - कुमार संगकारा (६६६ डाव)२७४८३ धावा - रिकी पाँटिंग (६६८ डाव)२५९५७ धावा - माहेला जयवर्धने (७२५ डाव).विराट कोहलीचा विश्वविक्रमदरम्यान, विराटने हा २८ हजार आंतरराष्ट्रीय धावांचा टप्पा ६२४ डावातच पूर्ण केला आहे. त्यामुळे तो सर्वात कमी डावात हा टप्पा गाठणारा खेळाडू ठरला आहे (Fastest batter to reach 28,000 runs). यापूर्वी हा विक्रम सचिन तेंडुलकरच्या नावावर होता. सचिनने ६४४ डावात २८ हजार आंतरराष्ट्रीय धावा केल्या होत्या. पण सचिनने तब्बल २० डाव कमी खेळत हा मैलाचा टप्पा पार केला आहे. कुमार संगकाराने ६६६ डावात २८ हजार धावा पूर्ण केल्या होत्या. त्यामुळे आता विराट सर्वात जलद २८ हजार धावा करणारा फलंदाज ठरला..IND vs NZ: भारत विरुद्ध न्यूझीलंडच्या पहिल्या वनडेत बांगलादेशी अंपायरची का लागली ड्युटी? समोर आले कारण.विराटचे सलग ५ व्या डावात अर्धशतकविराटने रविवारी ४४ चेंडूतच त्याचे अर्धशतकही पूर्ण केले. त्याने गेल्या पाच वनडे सामन्यात ५० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. त्याने सिडनीत गेल्यावर्षी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध नाबाद ७४ धावांची अर्धशतकी खेळी केली होती. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन वनडे सामन्यांत १३५, १०२ आणि नाबाद ६५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर आता न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडेतही त्याने अर्धशतक पूर्ण केले.विशेष म्हणजे रविवारी विराटची मुलगी वामिका हिचा पाचवा वाढदिवसही आहे. त्यामुळे लेकीच्या वाढदिवशी त्याने विश्वविक्रमाला गवसणी घातली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.