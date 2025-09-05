Ross Taylor : ४१ व्या वर्षी निवृत्ती घेतली मागे, न्यूझीलंडकडून नव्हे तर दुसऱ्याच संघाकडून खेळणार दिग्गज

न्यूझीलंडचा माजी फलंदाज रॉस टेलर तीन वर्षांनी निवृत्ती मागे घेत पुन्हा मैदानावर उतरणार आहे.टेलर न्यूझीलंड नव्हे तर आपल्या आईच्या मातृभूमी सामोआ संघाचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.तो आशिया-पूर्व आशिया-पॅसिफिक ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ पात्रता स्पर्धेत सामोआकडून खेळेल..Ross Taylor comes out of retirement to play for Samoa : न्यूझीलंडचा ४१ वर्षीय फलंदाज रॉस टेलर याने तीन वर्षांनंतर निवृत्ती मागे घेतली आहे, परंतु तो दुसऱ्याच संघाकडून खेळणार आहे. त्याच्या आईचं माहेर असलेल्या सामोआ संघाचे तो प्रतिनिधित्व करणार आहे. आगामी आशिया-पूर्व आशिया-पॅसिफिक ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ पात्रता स्पर्धेत तो सामोआचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. ओमान येथे होणाऱ्या या स्पर्धेत खेळून टेलर सामोआ संघाला पुढील वर्षी होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची पात्रता मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या १५ सदस्यीय संघात टेलरच्या नावाचा समावेश आहे..रॉस टेलरकडे ४५० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा अनुभव आहे. त्याने न्यूझीलंडकडून ११२ कसोटी, २३६ वन डे व १०२ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. 'मला हे सांगण्यात आनंद होतोय की मी समोआ संघाची निळी जर्सी घालून पुन्हा एकदा मैदानावर उतरणार आहे,'असे त्याने इंस्टाग्रामवर लिहिले. "हे फक्त मला आवडणाऱ्या खेळात परतणे नाही, तर माझ्या वारशाचे, संस्कृतीचे, गावांचे आणि कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करणे हा एक मोठा सन्मान आहे," असेही त्याने लिहिले..रॉस टेलर हा अजूनही न्यूझीलंडकडून कसोटीत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये केन विलियम्सननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने कसोटीत ७६८३ धावा केल्या आहेत आणि त्यात १९ कसोटी शतकं आहेत. त्याने वन डे क्रिकेटमध्ये ८६०७ आणि ट्वेंटी-२०त १९०९ धावा केल्या आहेत. .Asia Cup 2025 साठी कर्णधार सूर्यकुमारसह हार्दिक पांड्या दुबईला रवाना; कुठे करणार सराव, काय आहे वेळापत्रक; घ्या जाणून.टेलरची आई लोटे यांचा जन्म हा सामोआचा आहे आणि रॉस आता Leaupepe Luteru Ross Poutoa Lote Taylor या नावाने खेळणार आहे. टेलरसह न्यूझीलंडचा आणखी एक खेळाडू सीन सोलिया हाही समोआकडून खेळणार आहे. .ODI World Cup सुरू होण्याआधीच टीम इंडियाला मोठा धक्का! स्टार क्रिकेटर झाली संघाबाहेर; बदली खेळाडूचीही घोषणा.सामोआला पात्रता फेरीत पापुआ न्यू गिनीसह जपान, कुवैत, मलेशिया, नेपाळ, ओमन, कतार आणि येएई यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहे. या गटातून तीन संघ भारत व श्रीलंका येथे होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.