RR vs GT Live : 4,wd,0,2nb,5wd,wd,wd,0,1,2,1! जोफ्रा आर्चरने षटक पूर्ण करण्यासाठी टाकले ११ चेंडू; शेवटच्या चेंडूवर वादग्रस्त घटना...

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Marathi Updates: रियान परागला दुखापतीमुळे राजस्थान रॉयल्सच्या आजच्या सामन्याला मुकावे लागले. यशस्वी जैस्वाल त्याच्या जागी कर्णधारपद भूषवतोय आणि गुजरात टायटन्सविरुद्ध त्याने लक्ष्याचा पाठलाग करण्याचे ठरवले. पण, जोफ्रा आर्चरने ( Jofra Archer) पहिल्याच षटकात GT ला संधी दिली. पहिले षटक पूर्ण करण्यासाठी जोफ्राला ११ चेंडू फेकावे लागले आणि RR ने १८ धावा दिल्या. पण, या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर वादाला वाचा फोडणारी चिटिंग गुजरातने केली. .रियान पगारच्या जागी यशस्वी जैस्वाल RR चे नेतृत्व करतोय आणि त्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. रियानच्या हॅमस्ट्रिंगला मागच्या सामन्यात दुखापत झाली होती, तो लवकरच परत येईल, असा विश्वास यशस्वीने व्यक्त केला. राजस्थानच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये शिमरॉन हेटमायर आणि यशराज पुंजा संघात परतले आहेत. GT च्या सामन्यात मानव सुथारच्या जागी प्रसिद्ध कृष्णा परतला आहे..RR vs GT Live : १९ वर्षीय समीक्षाने तयार केलेली जर्सी घालून राजस्थान रॉयल्स खेळणार! जाणून घ्या त्या मागची स्पेशल स्टोरी.Gujarat Titans: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवातिया, राशिद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज.Rajasthan Royals : यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, डोनोव्हन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभमन दुबे, दासून शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा .साई सुदर्शनने पहिलाच चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून चौकार मिळवला आणि त्यामुळे जोफ्रा आर्चरची लय बिघडली. दुसरा चेंडू त्याने Wide टाकला. त्यानंतर एक निर्धाव चेंडू फेकला... पुढचा चेंडू No Ball राहिल्याने GT ला फ्री हिट मिळाली. पण, तो चेंडू Wide टाकला गेला अन् गुजरातला चौकार मिळाला... त्यानंतर सलग दोन व्हाईड चेंडू पडले. नंतर निर्धाव चेंडू पडला. पुढील दोन चेंडूंत १ व २ अशी धाव आली. शेवटचा चेंडू निर्धाव पडलेला, पंरतु शुभमन गिल व साईने एक धाव घेतली. अम्पायरने ओव्हर संपल्याचे जाहीर केल्यानंतर ही धाव घेतली गेली आणि नियमानुसार अम्पायरने ओव्हर संपल्याचे जाहीर केल्यानंतर चेंडू डेड होतो. त्यामुळे धाव ग्राह्य धरली जात नाही, परंतु GT ला ती धाव दिली गेली..Longest over bowled in the IPL (in balls)11 - मो. सिराज विरुद्ध MI, बंगळुरू, 2023 (19 वे षटक)11 - तुषार देशपांडे विरुद्ध LSG, चेन्नई, 2023 (4 थे षटक)11 - शार्दुल ठाकूर विरुद्ध KKR, कोलकाता, 2025 (13 वे षटक)11 - संदीप शर्मा विरुद्ध DC, दिल्ली, 2025 (20 वे षटक)11 - हार्दिक पंड्या विरुद्ध GT, वानखेडे, 2025 (8 वे षटक)11 - अर्शदीप सिंग विरुद्ध GT, मुल्लानपूर, 2026 (20 वे षटक)11 - जोफ्रा आर्चर विरुद्ध GT, जयपूर, 2026 (1 ले षटक)*.