RR vs GT Live : छोटी हाईट, वातावरण टाईट! वैभव सूर्यवंशीने मोडला विराट, सूर्या, श्रेयस अन् ख्रिस गेलचा विक्रम; बनतोय नवा 'हिटमॅन'

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Marathi Updates: वैभव सूर्यवंशीने पुन्हा एकदा गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील शनिवारच्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्ससमोर २३० धावांचे लक्ष्य उभारले गेले. पण, वैभव त्याच्या स्टाईलमध्येच खेळला आणि त्याने आयपीएल इतिहासातील विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर अन् ख्रिस गेल, या दिग्गज फलंदाजांना मागे टाकणारा विक्रम नोंदवला. .GT ने आयपीएलमधील त्यांची चौथी सर्वोत्तम धावसंख्या आज उभ्या केल्या. साई सुदर्शनने ३६ चेंडूंत ५५ धावांची खेळी करताना शुभमनसह ११८ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. राजस्थानविरुद्धची ही GT ची सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. पण, त्यानंतर जॉस बटलर ( १३), जेसन होल्डर ( ७) यांना अपयश आले. शुभमन ४४ चेंडूंत ९ चौकार व ३ षटकारांसह ८४ धावांवर माघारी परतला. राजस्थानने शेवटच्या काही षटकांत चांगले पुनरागमन केले होते, पंरतु १९ व २० व्या षटकात वॉशिंग्टन सुंदर व राहुल तेवातियाने फटके खेचले. वॉशिने २० चेंडूंत ३७, तर राहुलने ४ चेंडूंत १४ धावांची खेळी केली. गुजरातला त्यांना ४ बाद २२९ धावांपर्यंत पोहोचवले..RR vs GT Live : वन अँड ओन्ली शुभमन गिल! IPL मध्ये नोंदवला विराट, रोहितलाही न जमलेला विक्रम... सुदर्शनसह मिळून आणखी एक पराक्रम.राजस्थानसाठी ब्रिजेशने दोन विकेट्स घेतल्या. गुजरातची ही राजस्थानविरुद्धची सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. त्यांनी २०२३ मध्ये मुंबई इंडियन्सविरुद्ध ३ बाद २३३ धावा कुटल्या होत्या. त्यानंतर २०२५ मध्ये पंजाब विरुद्ध ५ बाद २३२ व चेन्नईविरुद्ध २०२४ मधील ३ बाद २३१ धावांचा क्रमांक येतो. लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभव सूर्यवंशीने आक्रमक फटकेबाजी केली. त्याला दुसऱ्या चेंडूवर दुखापत झाली होती, तरीही त्याने उत्तुंग फटके खेचले..वैभवने १६ चेंडूंत ३ चौकार व ३ षटकारांसह ३६ धावा चोपल्या आणि आयपीएलच्या एका पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक ३० षटकारांचा विक्रम वैभवच्या नावावर आज नोंदवला गेला. त्याने अभिषेक शर्माचा २९ षटकारांचा ( २०२४) विक्रम मोडला. आयपीएलच्या एका पर्वात सर्वाधिक षटकारांच्या विक्रमात त्याने श्रेयस अय्यर, विराट कोहली व सूर्यकुमार यादव यांचा विक्रम मोडला. .Most sixes in an ipl season५९ - ख्रिस गेल ( २०१२)५२ - आंद्रे रसेल ( २०१९)५१ - ख्रिस गेल ( २०१३)४५ - जॉस बटलर ( २०२२)४४ - ख्रिस गेल ( २०११)४२ - अभिषेक शर्मा ( २०२४)४० - निकोलस पूरन ( २०२५)४० - वैभव सूर्यवंशी ( २०२६)३९ - श्रेयस अय्यर ( २०२५)३८ - विराट कोहली ( २०१६ व २०२४)३८ - सूर्यकुमार यादव ( २०२५)३७ - रिषभ पंत ( २०१८)