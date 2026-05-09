RR vs GT Live : १९ वर्षीय समीक्षाने तयार केलेली जर्सी घालून राजस्थान रॉयल्स खेळणार! जाणून घ्या त्या मागची स्पेशल स्टोरी

Why Rajasthan Royals are wearing pink jersey against Gujarat Titans : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील जयपूरमध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या महत्त्वपूर्ण सामन्यादरम्यान राजस्थान रॉयल्स संघ संपूर्ण गुलाबी जर्सीमध्ये मैदानात उतरणार आहे. हा सामना रॉयल्सच्या तिसऱ्या वर्षाच्या 'Pink Promise Match'चे प्रतीक आहे. राजस्थान रॉयल्स फाउंडेशनच्या माध्यमातून राजस्थानमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाखालील परिवर्तनाला पाठिंबा देण्यासाठी हा उपक्रम राबवला जातो. .या वर्षीच्या जर्सीची एक वेगळी स्टोरी आहे. रॉयल्सच्या 'HunaRR Manch contest' स्पर्धेत ८५०० हून अधिक प्रवेशिकांमधून १९ वर्षीय समीक्षा रामेश्वर मुंडाडाने डिझाइन केलेली जर्सी निवडली गेली. या उपक्रमात सामाजिक बांधिलकीदेखील आहे. सामन्यादरम्यान मारल्या जाणाऱ्या प्रत्येक षटकारामागे, राजस्थानमधील सांबर या ऐतिहासिक शहरातील सहा घरांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करून विद्युतीकरण केले जाईल..दरम्यान, आजच्या सामन्यात रियान पगारच्या जागी यशस्वी जैस्वाल राजस्थान रॉयल्सचे नेतृत्व करतोय आणि त्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. यशस्वी म्हणाला, खेळपट्टी बरीच चांगली आहे आणि आम्हाला लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. रियानच्या हॅमस्ट्रिंगला मागच्या सामन्यात दुखापत झाली होती, तो लवकरच परत येईल. शिमरॉन हेटमायर आणि यशराज पुंजा संघात परतले आहेत..IPL मधील सर्वात तरुण कर्णधार२२ वर्षे १८७ दिवस - विराट कोहली२२ वर्षे ३४४ दिवस - स्टीव्ह स्मिथ२३ वर्षे ११२ दिवस - सुरेश रैना२३ वर्षे १३३ दिवस - रियान पराग२३ वर्षे १४२ दिवस - श्रेयस अय्यर२३ वर्षे १८८ दिवस - ऋषभ पंत२३ वर्षे ३०८ दिवस - रशीद खान२४ वर्षे १३२ दिवस - यशस्वी जैस्वाल.Gujarat Titans: शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राहुल तेवातिया, राशिद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज.Rajasthan Royals : यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर, डोनोव्हन फरेरा, रविंद्र जडेजा, शुभमन दुबे, दासून शनाका, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा, यश राज पुंजा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.