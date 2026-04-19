RR vs KKR Live: ध्रुव जुरेलची भन्नाट स्टम्पिंग... कॅमेरून ग्रीन अम्पायरचा निर्णय येण्यापूर्वीच मैदानाबाहेर गेला... अशी चपळता क्वचितच पाहिली असेल Video

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals Marathi Update: कोलकाता नाइट रायडर्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सोपी गोष्ट अवघड करण्याची सवयच झालेली दिसतेय... गोलंदाजांनी उत्तम कामगिरी करून राजस्थान रॉयल्सला १५५ धावांवर रोखले आणि हे लक्ष्य KKR सहज पार करेल असे वाटत होते. पण, कोलकाताचे दोन्ही ओपनर भोपळ्यावर माघारी परतले आणि त्यात कॅमेरून ग्रीन ( Cameron Green) याला ध्रुव जुरेलने चपळाईने यष्टीचीत करून KKR ला अडचणीत टाकले. ध्रुवची ही स्टम्पिंग सध्या सोशल मीडिया गाजवतेय..स्पर्धेतील आव्हान टीकवण्यासाठी मैदानावर उतरलेल्या KKR समोर IPL 2026 मध्ये विजय मिळवण्या पलीकडे दुसरा पर्यायच नाही. त्यात RR ने टॉस जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशी व यशस्वी जैस्वाल, या जोडीला आणखी काय हवं होतं. दमदार फॉर्मात असलेल्या या जोडीने संघाला ५.२ षटकांत पन्नास धावांपर्यंत पोहोचवले. पण, नंतर अजिंक्यने फिरकीचा मारा सुरू केला आणि कोलकाताला यश मिळत गेलं. वरुण चक्रवर्थीने तीन विकेट्स घेतल्या. .वैभव २८ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ४६ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर वरुणने ध्रुव जुरेल ( ५) आणि रियान पराग ( १२) यांना माघारी पाठवले. वरूणने ट्वेंटी-२०मध्ये २०० बळींचा टप्पा गाठला. असा पराक्रम करणारा तो २० वा भारतीय गोलंदाज ठरला. सुनील नरीनने १२व्या षटकात RR चा सलामीवीर यशस्वीला ( ३९) माघारी पाठवले. डोनोव्हन फरेरा ( ७) याला कॉट अँड बोल्ड करून नरीनने त्याची स्पेल ४-०-२६-२ अशी संपवली. कार्तिक त्यागीने एकाच षटकात तीन विकेट्स घेताना RR ला ९ बाद १५५ धावांपर्यंत रोखले. . जोफ्रा आर्चरने पहिल्याच चेंडूवर टीम सेइफर्टचा त्रिफळा उडवून KKR ला धक्का दिला. दुसऱ्या षटकात नांद्रे बर्गरने KKR ला दुसरा धक्का देताना अजिंक्य रहाणेला यष्टिरक्षकाच्या हाती झेल देण्यास भाग पाडले. कोलकाताचे दोन्ही सलामीवीर भोपळ्यावर माघारी परतले. आयपीएलमध्ये डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर सर्वाधिक ५ वेळा विक्रम घेण्याच्या मोहम्मद शमीच्या विक्रमाशी जोफ्राने बरोबरी केली. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक १२ वेळा शून्यावर बाद होणाऱ्या ओपनरचा नकोसा विक्रम अजिंक्यच्या नावावर नोंदवला गेला. त्याने आज पार्थिव पटेल ( ११) याला मागे टाकले. .मागील सामन्यात फॉर्मात पतरलेल्या कॅमेरून ग्रीन व अंगकृश रघुवंशी यांनी १९ चेंडंत ३२ धावांची भागीदारी करून कोलकाताचा डाव सावरला होता. पण, रवी बिश्नोईने पाचव्या षटकात ही जोडी तोडली. ध्रुव जुरेलने अविश्वसनीय स्टम्पिंग करून ग्रीनला २७ धावांवर ( १३ चेंडू) माघारी जाण्यास भाग पाडले. बिश्नोईने टाकलेला चेंडू पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न ग्रीनने केला, परंतु चेंडू डाव्या बाजूला वाईड केला.. ध्रुवने चपळतेने तो टीपली अन् यष्टींकडे न पाहता तो त्या दिशेने भिरकावला. चेंडू बरोबर यष्टिंवर जाऊन आदळला आणि तिसऱ्या अम्पायरचा निर्णय येईपर्यंत ग्रीन मैदानाबाहेर गेला.