Cricket

RR vs KKR Live: ध्रुव जुरेलची भन्नाट स्टम्पिंग... कॅमेरून ग्रीन अम्पायरचा निर्णय येण्यापूर्वीच मैदानाबाहेर गेला... अशी चपळता क्वचितच पाहिली असेल Video

Dhruv Jurel Pulls Off Impossible Stumping vs Green : RR vs KKR सामन्यात ध्रुव जुरेलने दाखवलेली विकेटकीपिंग कौशल्याची कमाल सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. रवी बिश्नोईने टाकलेल्या चेंडूवर कॅमेरून ग्रीन मोठा फटका मारण्यासाठी पुढे सरसावला, मात्र चेंडू लेग साइडला वळताच जुरेलने चपळाई दाखवत एका हाताने चेंडू पकडला आणि क्षणार्धात स्टम्प्स उडवले.
Dhruv Jurel pulls off a stunning one-handed stumping to dismiss Cameron Green

Dhruv Jurel pulls off a stunning one-handed stumping to dismiss Cameron Green

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals Marathi Update: कोलकाता नाइट रायडर्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सोपी गोष्ट अवघड करण्याची सवयच झालेली दिसतेय... गोलंदाजांनी उत्तम कामगिरी करून राजस्थान रॉयल्सला १५५ धावांवर रोखले आणि हे लक्ष्य KKR सहज पार करेल असे वाटत होते. पण, कोलकाताचे दोन्ही ओपनर भोपळ्यावर माघारी परतले आणि त्यात कॅमेरून ग्रीन ( Cameron Green) याला ध्रुव जुरेलने चपळाईने यष्टीचीत करून KKR ला अडचणीत टाकले. ध्रुवची ही स्टम्पिंग सध्या सोशल मीडिया गाजवतेय.

Loading content, please wait...
sports
Rajasthan Royals
Cricket News
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
Cricket Video
cricket news today
Ravi Bishnoi
IPL 2026

