RR vs LSG Live: मिचेल मार्शला पुन्हा शतकाची थोडक्यात हुलकावणी; राजस्थानसमोर प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी मोठं लक्ष्य

Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants Marathi Cricket Update: जेव्हा गमावण्यासारखं काहीच नसतं, तेव्हा कसा खेळ झाला पाहिजे, हे लखनौ सुपर जायंट्सने दाखवून दिले. मिचेल मार्शला ( Mitchell Marsh) सलग दुसऱ्या सामन्यान शतकाने थोडक्यात हुलकावणी दिली. पण, त्याने राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांची धुलाई केली. मार्श आणि जॉश इंग्लिस यांनी ८ षटकांत शतकी पल्ला गाठून अनेक विक्रम मोडले. त्यानंतर रिषभ पंतने चांगला खेळ केला. RR च्या गोलंदाजांनी दुसऱ्या टप्प्यात चांगला मारा केला. .मिचेल मार्श व जॉश इंग्लिस यांनी RR च्या गोलंदाजांचा पालापाचोळा केला... सुरुवातीपासून आक्रमक फटकेबाजी करताना त्यांनी यजमानांना बॅकफूटवर फेकले. LSG ने ३.३ षटकांत फलकावर पन्नास धावा चढवल्या आणि आयपीएल इतिहासातील हे संघाचे वेगवान अर्धशतक ठरले. यापूर्वी २०२३ मध्ये CSK विरुद्ध त्यांनी ३.४ षटकांत हा टप्पा गाठला होता. या दोघांनी पॉवर प्लेमध्ये खरी ताकद दाखवताना ८३ धावा कुटल्या, ज्या त्यांच्या पहिल्या सहा षटकांतील चौथ्या सर्वोच्च धावा ठरल्या..मार्शनेही जोरदार फटकेबाजी करून यंदाच्या पर्वात ५०० धावांचा टप्पा ओलांडला आणि त्याने सलग दुसऱ्या पर्वात ५०० हून अधिक धावा केल्या. असा पराक्रम करणारा तो LSG चा पहिला फलंदाज ठरला. त्याने २०२५ मध्ये ६२७ धावा केल्या होत्या. मार्श व इंग्लिसची जोडी ९व्या षटकात तुटली. यश राज पुंजाने पहिल्या चेंडूवर चौकार खाल्ल्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर इंग्लिसचा त्रिफळा उडवला. तो २९ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ६० धावांवर झेलबाद झाला. .मार्शने २५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्याच्यासोबतीला निकोलस पूरन उभा राहिला. या दोघांची २४ चेंडूंत ४२ धावांची भागीदारी यश पुंजाने तोडली. निकोलस १६ धावांवर झेलबाद झाला. मार्श मात्र थांबायचं नाव घेत नव्हता.. त्याने आयपीएल २०२६ च्या या पर्वात RCB विरुद्ध १११ धावांची खेळी केली होती आणि मागील सामन्यात CSK विरुद्ध ९० धावांवर बाद झाल्याने त्याचे दुसरे शतक हुकले होते. रिषभ २३ चेंडूंत ३५ धावांवर रन आऊट झाला आणि मार्शसोबत त्याची ४२ चेंडूंत ६१ धावांची भागीदारी केली. मार्श ५७ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह ९६ धावांवर रन आऊट झाला. लखनौला ५ बाद २२० धावा करता आल्या.