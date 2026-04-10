RR vs RCB Live : Proud Of You... मजुराच्या पोरानं बंगळुरूला दिले धक्के, दिग्गजांना बाद केले अन् ९४ धावांत ६ फलंदाज तंबूत पाठवले

RR vs RCB IPL 2026 Marathi Cricket News : राजस्थान रॉयल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू सामन्यात एका तरुण खेळाडूने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. मजुराच्या कुटुंबातून आलेल्या ब्रिजेशने आपल्या जिद्दीची ताकद दाखवत RCB च्या फलंदाजीला हादरे दिले. त्याने महत्त्वाच्या क्षणी दोन विकेट्स घेत संघाला मोठी आघाडी मिळवून दिली.
Brijesh Sharma celebrates after picking crucial wickets as RCB crumble in RR vs RCB clash.

Brijesh Sharma celebrates after picking crucial wickets as RCB crumble in RR vs RCB clash.

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांनी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६च्या १६ व्या सामन्यात वर्चस्व गाजवलेले पाहायला मिळतेय. जोफ्रा आर्चरने डावातील पहिल्याच चेंडूवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला धक्का दिला. त्यानंतर विराट कोहलीने ( Virat Kohli) चांगली फटकेबाजी करून डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. रवी बिश्नोईच्या गुगलीने विराटची दांडी गुल केली आणि त्यानंतर पडझड सुरू झाली. आयपीएल २०२६ मधील दुसराच सामना खेळणाऱ्या ब्रिजेश शर्माने ( Brijesh Sharma) प्रभावी मारा करताना दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या आणि RCB ची अवस्था दयनीय केली.

Related Stories

No stories found.