RR vs RCB Live : Proud Of You... मजुराच्या पोरानं बंगळुरूला दिले धक्के, दिग्गजांना बाद केले अन् ९४ धावांत ६ फलंदाज तंबूत पाठवले

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Updates: राजस्थान रॉयल्सच्या गोलंदाजांनी इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६च्या १६ व्या सामन्यात वर्चस्व गाजवलेले पाहायला मिळतेय. जोफ्रा आर्चरने डावातील पहिल्याच चेंडूवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला धक्का दिला. त्यानंतर विराट कोहलीने ( Virat Kohli) चांगली फटकेबाजी करून डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. रवी बिश्नोईच्या गुगलीने विराटची दांडी गुल केली आणि त्यानंतर पडझड सुरू झाली. आयपीएल २०२६ मधील दुसराच सामना खेळणाऱ्या ब्रिजेश शर्माने ( Brijesh Sharma) प्रभावी मारा करताना दोन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या आणि RCB ची अवस्था दयनीय केली. .पावसामुळे विलंबाने सुरू झालेल्या सामन्यात RR ने पॉवर प्लेमध्ये सामन्यावर पकड घेतली. जोफ्रा आर्चरने पहिल्याच चेंडूवर फिल सॉल्टला भोपळ्यावर झेलबाद केले. अप्रतिम बाऊन्सवर सॉल्ट गांगरला अन् यष्टीरक्षकाने सहज झेल टिपला. त्याच षटकात विराट कोहलीला गोल्डन डकवर माघारी पाठवण्याची संधी RR कर्णधार रियान परागने गमावली. विराटने संधीचा फायदा उचलला आणि १६ चेंडूंत ७ चौकारांसह ३२ धावा कुटल्या. रवी बिश्नोईने त्याचा त्रिफळा उडवला..RR vs RCB Live : रियान परागला दुर्बुद्धि सुचली अन् विराट कोहलीला 'Golden Duck'वर माघारी पाठवण्याची संधी हुकली, जोफ्रा आर्चर संतापला, पण रवी बिश्नोईने 'दांडा' उडवला.तत्पूर्वी जोफ्राने तिसऱ्या षटकात देवदत्त पडिक्कलला ( १४) माघारी पाठवले. शिमरोन हेटमायरने अफलातून झेल टिपला आणि RCB ने पॉवर प्लेमध्ये तीन आघाडीचे फलंदाज गमावले. सातव्या षटकात बिश्नोईने आणखी एक धक्का देताना कृणाल पांड्याला ( १) बाद केले. त्यानंतर ब्रिजेश शर्माने ९व्या षटकात जितेश शर्माला ( ५) पायचीत करून RCB ची अवस्था ५ बाद ७६ अशी दयनीय केली. ब्रिजेशने त्याच्या पुढच्या षटकात चतुराईने टीम डेव्हिडला ( १३) माघारी पाठवून मोठी विकेट मिळवली. बंगळुरूने ९४ धावांत ६ फलंदाज गमावले..ब्रिजेश शर्मा हा जम्मू-काश्मीरचा एक युवा वेगवान गोलंदाज आहे. एका सामान्य मजुराचा मुलगा ते आयपीएल स्टार असा त्याचा थक्क करणारा प्रवास आहे. ब्रिजेशचे वडील उधमपूरमध्ये मजुरीचे काम करायचे. दिवसाला मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मजुरीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण असायचे. पण आपल्या मुलाने क्रिकेट खेळावे, यासाठी त्यांनी स्वतःच्या गरजा बाजूला सारल्या आणि आज त्याने कमाल केली. Who is Brijesh Sharma? मजुराचा मुलगा, बूट घेण्याचेही नव्हते पैसे अन् आज विराट कोहलीची विकेट घेण्यासाठी झालाय सज्ज.