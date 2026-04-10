Who is Brijesh Sharma? मजुराचा मुलगा, बूट घेण्याचेही नव्हते पैसे अन् आज विराट कोहलीची विकेट घेण्यासाठी झालाय सज्ज...

Labourer son Brijesh Sharma inspiring cricket journey? राजस्थान रॉयल्सने गुवाहाटीच्या घरच्या मैदानावर नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यात RR ने एका युवा खेळाडूला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली आहे. तुषार देशपांडेच्या जागी हा युवा गोलंदाज आज विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार या फॉर्मात असलेल्या खेळाडू्ंना सतावण्यासाठी सज्ज झाला आहे. ब्रिजेश शर्मा ( Brijesh Sharma) असे त्या गोलंदाजांचे नाव आहे आणि त्याची कहाणी प्रेरणादायी आहे..ब्रिजेश शर्मा हा जम्मू-काश्मीरचा एक युवा वेगवान गोलंदाज आहे. एका सामान्य मजुराचा मुलगा ते आयपीएल स्टार असा त्याचा थक्क करणारा प्रवास आहे. ब्रिजेशचे वडील उधमपूरमध्ये मजुरीचे काम करायचे. दिवसाला मिळणाऱ्या तुटपुंज्या मजुरीत कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण असायचे. पण आपल्या मुलाने क्रिकेट खेळावे, यासाठी त्यांनी स्वतःच्या गरजा बाजूला सारल्या. ब्रिजेशला चांगले शूज घेता यावेत म्हणून वडिलांनी अनेकदा ओव्हरटाईम काम केले..सुरुवातीच्या काळात ब्रिजेशकडे स्वतःचे क्रिकेट शूजही नव्हते. त्याने जिल्हा स्तरावरील अनेक सामने मित्रांकडून शूज उधार घेऊन खेळले. कठोर मेहनत आणि सरावानंतर जेव्हा ब्रिजेश घरी परतत असे, तेव्हा त्याची आई त्याला प्रोत्साहन द्यायची. घरात खाण्याची भ्रांत असतानाही, मुलाच्या डाएटसाठी आणि ताकदीसाठी तिने नेहमी प्रयत्न केले. "माझा मुलगा टीव्हीवर दिसेल," हा विश्वास त्याच्या आईने कधीच ढळू दिला नाही..ब्रिजेशने एकदा मुलाखतीत सांगितले होते की, "जेव्हा मी माझ्या वडिलांना उन्हात मजुरी करताना पाहायचो, तेव्हाच मी ठरवले होते की मला काहीतरी मोठे करायचे आहे, जेणेकरून माझ्या वडिलांना पुन्हा कधीही कष्ट करावे लागणार नाहीत.".जम्मू-काश्मीरमधून दिल्लीला जाऊन क्रिकेट खेळणे सोपे नव्हते. अनोळखी शहर, राहण्याचा खर्च आणि सरावाचा ताण या सर्वांशी तो एकटा लढला. दीपक पुनिया यांच्यासारखे मार्गदर्शक भेटल्यामुळे त्याच्या प्रतिभेला योग्य दिशा मिळाली आणि त्याने कधीही मागे वळून पाहिले नाही.