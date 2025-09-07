Duleep Trophy : श्रेयस, जैस्वाल, ठाकूरसारखे स्टार खेळाडू असूनही पश्चिम विभाग सेमीफायनलमध्येच आऊट; ऋतुराजचं दीडशतक व्यर्थ

दुलीप ट्रॉफी २०२५ च्या उपांत्य फेरीत पश्चिम आणि मध्य विभागात सामना अनिर्णित राहिला. पहिल्या डावातील आघाडीमुळे मध्य विभाग अंतिम फेरीत पोहोचला. सारांश जैनने ८ विकेट्स आणि अर्धशतकी खेळी करत चमकला. .दुलीप ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेचा दुसरा उपांत्य फेरीतील सामना पश्चिम विभाग आणि मध्य विभागात बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स मैदानात पार पडला. हा सामना अखेरच्या दिवशी अनिर्णित राहिला. दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी सामन्याचा निकाल लागणार नाही, हे लक्षात घेत हात मिळवत सामना अनिर्णित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पहिल्या डावातील आघाडीमुळे रजत पाटिदारच्या नेतृत्वातील मध्य विभागाच्या संघाने अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. मध्य विभागाचा सारांश जैन त्याच्या अष्टपैलू कामगिरीने चमकला..Duleep Trophy: ऋतुराज गायकवाडचं द्विशतक थोडक्यात हुकलं, पण संघाला तारलं! श्रेयस, जैस्वालच्या अपयशाने फॅन्सचं डोकं फिरलं.या सामन्यात पश्चिम विभागाचा कर्णधार शार्दुल ठाकूरने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पहिल्या डावात प्रमुख फलंदाज अपयशी ठरल्यानंतरही चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या ऋतुराज गायकवाडने दमदार फलंदाजी केली. त्याने २०६ चेंडूत २५ चौकार आणि १ षटकारासह १८४ धावा केल्या. याशिवाय तनुष कोटियनने ७६ धावांची खेळी केली, तर शार्दुल ठाकूरने ६४ धावा केल्या. मात्र यशस्वी जैस्वाल (४) आणि श्रेयस अय्यर (२५) स्वस्तात बाद झाले. पश्चिम विभागाने १०८ षटकात सर्वबाद ४३८ धावा केल्या. मध्य विभागाकडून गोलंदाजी करताना सारांश जैन आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर मध्य विभागानेही चांगली फलंदाजी केली. त्यांच्याकडून एकाही फलंदाजाने शतक केले नसले, तरी तब्बल ६ फलंदाजांनी अर्धशतके पूर्ण केली. शुभम शर्माने सर्वाधिक ९६ धावा केल्या. उपेंद्र यादवने ८७ धावांची खेळी केली. हर्ष दुबे (७५), कर्णधार रजत पाटिदार (७७) आणि दानिश मालेवार (७६) यांनीही अर्धशतके केली. याशिवाय सारांश जैननेही नाबाद ६३ धावा केल्या. त्यामुळे मध्य विभागाने १६४.३ षटकात सर्वबाद ६०० धावा केल्या. त्यामुळे मध्य विभागाने १६२ धावांची आघाडी घेतली. पश्चिम विभागाकडून गोलंदाजी करताना धरमेंद्रसिंह जडेजाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतले. तसेच अर्झान नागवासवालाने ३ विकेट्स घेतल्या..पश्चिम विभागाने दुसऱ्या डावात ५३.३ षटकात ८ बाद २१६ धावा केलेल्या असताना सामना अनिर्णित राहिला. दुसऱ्या डावात यशस्वी जैस्वालने ६४ धावांची खेळी केली. तनुष कोटीयनने नाबाद ४० धावा केल्या. बाकी कोणाला खास काही करता आले नाही. दुसऱ्या डावात ऋतुराजने १६ धावांवरच, तर श्रेयस अय्यर १२ धावांवर बाद झाले. या डावात मध्य विभागाकडून सारांश जैनने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या, तर हर्ष दुबेने ३ विकेट्स घेतल्या..Duleep Trophy 2025: चौकार - षटकारांमध्येच वसुल केल्या ७० धावा! भारतीय फलंदाजाचे वादळी द्विशतक, संघाला पोहचवलं सेमीफायनलमध्ये.दक्षिण विभागही अंतिम सामन्यातपहिल्या उपांत्य सामन्यात दक्षिण विभाग आणि उत्तर विभाग आमने-सामने होते. यामध्येही दक्षिण विभागाने पहिल्या डावात आघाडी घेतली असल्याने त्यांनी अंतिम सामन्यात प्रवेश मिळवला. दक्षिण विभागाने १७५ धावांची आघाडी उत्तर विभागाविरुद्ध घेतली होती. आता अंतिम सामना ११ ते १५ सप्टेंबर दरम्यान दक्षिण विभाद विरुद्ध मध्य विभागात होईल..FAQsप्रश्न १: दुलीप ट्रॉफी २०२५ च्या पश्चिम आणि मध्य विभागात झालेल्या दुसऱ्या उपांत्य फेरीचा निकाल काय लागला?उत्तर: पश्चिम आणि मध्य विभागात झालेला उपांत्य सामना अनिर्णित राहिला, पण पहिल्या डावातील आघाडीमुळे मध्य विभाग अंतिम फेरीत पोहोचला.(What was the result of the second semifinal of Duleep Trophy 2025?)प्रश्न २: पश्चिम विभागाकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?उत्तर: ऋतुराज गायकवाडने १८४ धावा केल्या.(Who scored the most runs for West Zone?)प्रश्न ३: मध्य विभागाकडून कोणत्या खेळाडूने अष्टपैलू कामगिरी केली?उत्तर: सारांश जैनने अर्धशतक आणि ८ विकेट्स घेत दमदार कामगिरी केली.(Which player starred as an all-rounder for Central Zone?)प्रश्न ४: अंतिम सामना कोणत्या दोन संघांमध्ये होणार आहे?उत्तर: अंतिम सामना मध्य विभाग आणि दक्षिण विभागामध्ये होणार आहे.(Which two zones will play the final match?)प्रश्न ५: अंतिम सामना कुठे आणि केव्हा होणार आहे?उत्तर: अंतिम सामना बंगळुरूमध्ये ११ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान होणार आहे.(Where and when will the Duleep Trophy 2025 final be played?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.