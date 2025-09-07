Cricket

Duleep Trophy : श्रेयस, जैस्वाल, ठाकूरसारखे स्टार खेळाडू असूनही पश्चिम विभाग सेमीफायनलमध्येच आऊट; ऋतुराजचं दीडशतक व्यर्थ

West Zone vs Central Zone: दुलीप ट्रॉफी २०२५ च्या उपांत्य फेरीत पश्चिम आणि मध्य विभागात सामना अनिर्णित राहिला. पण मध्य विभाग अंतिम सामन्यासाठी पात्र ठरला. पश्चिम विभागाकडून ऋतुराज गायकवाडने १८४ धावांची खेळी केली होती.
Ruturaj Gaikwad - Rajat Patidar

Sakal

  • दुलीप ट्रॉफी २०२५ च्या उपांत्य फेरीत पश्चिम आणि मध्य विभागात सामना अनिर्णित राहिला.

  • पहिल्या डावातील आघाडीमुळे मध्य विभाग अंतिम फेरीत पोहोचला.

  • सारांश जैनने ८ विकेट्स आणि अर्धशतकी खेळी करत चमकला.

