IND vs SA 1st ODI: ऋतुराज गायकवाडचे टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये पुनरागमन; KL Rahul ने केलं कन्फर्म, कसा असेल संघ?

Who will open for India in 1st ODI vs SA: लोकेश राहुलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ टेम्बा बवुमाच्या दक्षिण आफ्रिकेचा वन डे मालिकेत सामना करणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना रविवारी रांची येथे होणार आहे. पाहुण्या संघाने कसोटी मालिकेत २-० असा दणदणीत विजय मिळवून भारताला आधीच धक्का दिला आहे. त्याचीच वन डे मालिकेत पुनरावृत्तीचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. भारतीय संघ कर्णधार शुभमन गिलशिवाय मालिकेत खेळणार आहे, त्याला पहिल्या कसोटीत दुखापत झाली होती आणि तो आगामी ट्वेंटी-२० मालिकेलाही मुकण्याची शक्यता आहे. त्याच्याजागी संघात ऋतुराज गायकवाडचा ( Ruturaj Gaikwad ) समावेश केला गेला आहे..ऋतुराज हा स्पेशालिस्ट सलामीवीर आहे आणि तो पहिल्या वन डे सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये असेल, याचे संकेत कर्णधार लोकेश राहुलने दिले आहेत. पण, तो चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला खेळण्याची शक्यता अधिक आहे. तो म्हणाला, ऋतुराज अविश्वसनीय खेळाडू आहे आणि भारतीय संघात ५-६ स्थानांची स्थिती स्थीर आहे, परंतु ऋतुराजने मिळालेल्या मर्यादित संधीत चांगली कामगिरी केली आहे. या मालिकेत त्याला संधी देण्याची आमची तयारी आहे, असे राहुल म्हणाला.रिषभ पंत स्पेशालिस्ट फलंदाज म्हणून चांगला आहे, परंतु त्याचा निर्णय उद्या घेतला जाईल. जर तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळला, तर तोच यष्टिंमागे दिसेल, असेही राहुलने स्पष्ट केले. पहिल्या वन डे सामन्यात सलामीवीर म्हणून रोहित शर्मा व यशस्वी जैस्वाल ही जोडी दिसण्याची शक्यता अधिक आहे. रोहितने ऑस्ट्रेलियात दौऱ्यावर शतक झळकावून टीकाकारांना शांत केलं होतं. जैस्वालने एकच वन डे सामना खेळला आहे, परंतु नव्या चेंडूवर तो चांगला खेळतो. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर तो राखीव सलामीवीर म्हणून गेला होता. आता गिलच्या गैरहजेरीत यशस्वी सलामीला दिसेल. मधल्या फळीत विराट कोहली आहेच. त्याशिवाय चौथ्या क्रमांकासाठी ऋतुराजचे पारडे रिषभपेक्षा जास्त जड आहे. कर्णधार लोकेश पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला येईल. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये नितीश कुमार रेड्डीला संधी मिळू शकते. वॉशिंग्टन सुंदर व रवींद्र जडेजा यांचेही प्लेइंग इलेव्हनमधील स्थान पक्के आहे. त्याशिवाय हर्षित राणा हा जलदगती गोलंदाज म्हणून संघात निश्चित आहे. अर्शदीप सिंग व प्रसिद्ध कृष्णा यांच्यात एका स्थानासाठी चुरस आहे. India's likely playing XI for 1st ODI vs South Africa: रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, लोकेश राहुल, नितीश रकुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव.