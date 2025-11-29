Cricket

IND vs SA 1st ODI: ऋतुराज गायकवाडचे टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये पुनरागमन; KL Rahul ने केलं कन्फर्म, कसा असेल संघ?

India’s likely Playing XI for the 1st ODI against South Africa 2025: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी मोठी बातमी समोर आली आहे. कर्णधार लोकेश राहुलने पत्रकार परिषदेत ऋतुराज गायकवाडच्या Playing XI मधील पुनरागमनाची अधिकृत पुष्टी केली आहे.
India’s likely Playing XI for the 1st ODI against South Africa 2025

India’s likely Playing XI for the 1st ODI against South Africa 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Who will open for India in 1st ODI vs SA: लोकेश राहुलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ टेम्बा बवुमाच्या दक्षिण आफ्रिकेचा वन डे मालिकेत सामना करणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना रविवारी रांची येथे होणार आहे. पाहुण्या संघाने कसोटी मालिकेत २-० असा दणदणीत विजय मिळवून भारताला आधीच धक्का दिला आहे. त्याचीच वन डे मालिकेत पुनरावृत्तीचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. भारतीय संघ कर्णधार शुभमन गिलशिवाय मालिकेत खेळणार आहे, त्याला पहिल्या कसोटीत दुखापत झाली होती आणि तो आगामी ट्वेंटी-२० मालिकेलाही मुकण्याची शक्यता आहे. त्याच्याजागी संघात ऋतुराज गायकवाडचा ( Ruturaj Gaikwad ) समावेश केला गेला आहे.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Rishabh Pant
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Ruturaj Gaikwad
cricket news today
India vs South Africa
KL Rahul
Ruturaj Gaikwad performance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com