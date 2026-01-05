Ruturaj Gaikwad कर्णधार, संजू सॅमसनची एन्ट्री! न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत संधी न मिळालेल्या खेळाडूंची Playing XI

India best possible dropped XI ODI series against New Zealand : न्यूझीलंडविरुद्ध ११ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेसाठी शनिवारी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली. ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल यांच्यासह मोहम्मद शमी, इशान किशन यांची नावे या संघातून गायब दिसल्याने सर्वांनी आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. भारतीय संघात स्थान मिळवण्याठी स्पर्धा अत्यंत चुरशीची आहे आणि अंतिम १५ ला टक्कर देणारा पर्यायी संघ बीसीसीआय उभा करू शकतो, एवढे प्रतिभावान खेळाडू भारतात आहेत..न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी संघात स्थान न मिळालेल्या खेळाडूंची तगडी प्लेइंग इलेव्हन तयार होऊ शकते. या संघाचे नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड याच्याकडे सोपवण्यात येईल. देवदत्त पडिक्कल आणि अभिषेक शर्मा ही जोडी सलामीला खेळताना दिसेल.देवदत्तने ३८ लिस्ट ए सामन्यात ८३ च्या सरासरीने २५८५ धावा करताना १३ शतकं झळकावली आहेत. ऋतुराजही चांगल्या फॉर्मात आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मागील मालिकेत त्याने शतक झळकावले होते. श्रेयस अय्यरच्या येण्याने त्याला बाहेर बसावे लागले..Explained : बांगलादेशने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतातील सामने खेळण्यास नकारच दिला तर काय? त्यांच्या जागी कोणाला संधी मिळेल?.तिलक वर्माही आफ्रिकविरुद्धच्या मालिकेत संघाचा सदस्य होता आणि तो तिसऱ्या सामन्यात खेळला होता, परंतु त्याला फलंदाजीची संधी मिळाली नाही. रियान परागही या संघात दिसेल. संजू सॅमसन ज्याने १६ वन डे सामन्यांत ५६.६६ च्या सरासरीने ५१० धावा केल्या आहेत. त्याच्या खांद्यावर यष्टिरक्षणाची जबाबदारी असेल. अक्षर पटेल, शार्दूल ठाकूर हे अष्टपैलू खेळाडू आणि खलिल अहमद व मोहम्मद शमी हे जलदगती गोलंदाज या संघात दिसतील. फिरकी गोलंदाजीची मदार वरुण चक्रवर्थीवर असेल..India's Best Dropped XI For New Zealand ODI Series : देवदत्त पडिक्कल, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड ( कर्णधार) , तिलक वर्मा, रियन पराग, संजू सॅमसन ( यष्टिरक्षरक ), अक्षर पटेल, शार्दूल ठाकूर, खलिल अहमद, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्थी.IND vs NZ : ऋतुराज गायकवाड न्यूझीलंडविरुद्ध वन डे मालिकेत खेळू शकणार; BCCI च्या एका अपडेट्सने चित्र बदलणार, श्रेयस अय्यर....न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी निवडलेला भारतीय संघ - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, रिषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.