Ruturaj Gaikwad कर्णधार, संजू सॅमसनची एन्ट्री! न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेत संधी न मिळालेल्या खेळाडूंची Playing XI

Ruturaj Gaikwad captain dropped XI India vs New Zealand: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाल्यानंतर अनेक गुणवत्तापूर्ण खेळाडूंना संधी मिळाली नाही. या पार्श्वभूमीवर पाहिल्यास, संघाबाहेर राहिलेल्या खेळाडूंची एक स्वतंत्र Playing XI तयार केली, तर तो संघही तितकाच दमदार दिसतो. या ‘ड्रॉप्ड XI’चं नेतृत्व ऋतुराज गायकवाडकडे देण्यात आलं आहे.
Ruturaj Gaikwad scored his maiden ODI century in the 2nd ODI against South Africa

India best possible dropped XI ODI series against New Zealand : न्यूझीलंडविरुद्ध ११ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेसाठी शनिवारी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली. ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल यांच्यासह मोहम्मद शमी, इशान किशन यांची नावे या संघातून गायब दिसल्याने सर्वांनी आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. भारतीय संघात स्थान मिळवण्याठी स्पर्धा अत्यंत चुरशीची आहे आणि अंतिम १५ ला टक्कर देणारा पर्यायी संघ बीसीसीआय उभा करू शकतो, एवढे प्रतिभावान खेळाडू भारतात आहेत.

