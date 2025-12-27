IND vs NZ ODI Series: ऋतुराज गायकवाड IN; हार्दिक, जसप्रीत बुमराह OUT! भारताचा किवींविरुद्ध वन डे मालिकेसाठीचा संभाव्य संघ

Why Hardik Pandya, Jasprit Bumrah rested? भारतीय संघ २१ दिवसांच्या विश्रांतीनंतर ११ जानेवारीपासून तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेत न्यूझीलंडचा सामना करणार आहे. त्यानंतर पाच सामन्यांची ट्वेंटी-२० मालिका होणार आहे आणि ही मालिका ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. या मालिकेसाठी आणि वर्ल्ड कपसाठी अजित आगकरच्या निवड समितीने भारताचा ट्वेंटी-२० संघ जाहीर केला आहे. पण, अजून वन डे संघ जाहीर झालेला नाही..या मालिकेपूर्वी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वन डे मालिकेत भारताने २-१ असा विजय मिळवला आहे. या मालिकेतीलच संघ न्यूझीलंडविरुद्ध खेळेल, असा अंदाज होता. पण, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील संघात बदल होणार आहे. उप कर्णधार श्रेयस अय्यर अजूनही पुर्णपणे तंदुरुस्त झालाय की नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. पण, अय्यरने फलंदाजीच्या सरावाला सुरुवात केली आहे. गिल आणि अय्यरच्या अनुपस्थितीत केएल राहुलने आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत संघाचे नेतृत्व सांभाळले होते..Ashes : इंग्लंडने अखेर लाज वाचवली, चौथी कसोटी दुसऱ्या दिवशी जिंकली; ऑस्ट्रेलियाचा पहिला पराभव अन् WTC Point Table बदलले.हार्दिक, जसप्रीतला विश्रांती...ध्रुव जुरेल त्या मालिकेत यष्टिरक्षक-फलंदाज होता. गिलच्या पुनरागमनानंतर जुरेलचे स्थान धोक्यात येईल. अय्यरही खेळण्यास फिट झाला तर तिलक वर्माला बाकावर बसावे लागेल. हार्दिक पांड्या व जसप्रीत बुमराह यांना वन डे मालिकेत विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता आहे. हे दोघंही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांच्यावरील कामाच्या ताणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वन डे मालिकेत त्यांना विश्रांती दिली जाऊ शकते..ऋतुराज गायकवाड व यशस्वी जैस्वाल हे आपापले स्थान कायम ठेवतील. या दोघांनी आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत एक शतक झळकावले आहे. पण, यशस्वीला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा मिळणे अवघड आहे, कारण गिलचे पुनरागमन होत आहे. ऋतुराजचेही खेळणे श्रेयसच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. मोहम्मद सिराजचा आफ्रिकेविरुद्धच्या वन डे मालिकेत समावेश नव्हता, परंतु तो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या संघाचा भाग नसल्याने किवींविरुद्ध वन डे संघात पुनरागमन करताना दिसेल..Virat Kohli ज्या चेंडूवर यष्टिचीत झाला, तो ball of century पाहिला का? किंग कोहलीने नंतर काय केलं ते पाहा Video Viral.India Likely ODI Squad vs New Zealand: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर/तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड, लोकेश राहुल, रिषभ पंत/इशान किशन, रवींद्र जडेजा/अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग/प्रसिद्ध कृष्णा, मोहममद सिराज , हर्षित राणा, कुलदीप यादव. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.