IND A vs SL A : ऋतुराज गायकवाडचे 'रौद्र रूप' पाहून सारेच चक्रावले; वादग्रस्त निकालावर भडकला, अम्पायरला भिडला, नेमकं काय घडलं?

Why Ruturaj Gaikwad was angry with the umpire? ऋतुराज गायकवाडने भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ, यांच्यातल्या पहिल्या वन डे सामन्यात मैदान गाजवले. शतकी खेळीनंतर शेवटच्या क्षणाला केलेल्या अप्रतिम रन आऊटमुळे ऋतुराज, या सामन्यातला नायक ठरला. पण, या सामन्यात ऋतुराजचा रौद्र रुप पाहायला मिळाले आणि ते पाहून सारेच चक्रावले. अम्पायरच्या एका निर्णयावर ऋतुराज एवढा खवळला, की तो थेट अम्पायरला भिडला.. नेमकं असं काय घडलं?.भारत अ, श्रीलंका अ आणि अफगाणिस्तान अ, यांच्यातल्या तिरंगी मालिकेला आजपासून सुरूवात झाली. भारताने पहिल्याच सामन्यात ८ धावांनी नाट्यमय विजय मिळवला. श्रीलंकेने शेवटच्या १० चेंडूंत ४ विकेट्स गमावल्याने भारताने विजय खेचून आणला. भारताच्या ६ बाद २७७ धावांच्या प्रत्युत्तरात श्रीलंकेचा संपूर्ण संघ ४८.५ षटकांत २६९ धावांत तंबूत परतला. ऋतुराजने १०१ धावांची शतकी खेळी केली, तर त्याला कर्णधार तिलक वर्मा ( ६०), प्रियांश आर्य ( ३२) यांची चांगली साथ मिळाली..लक्ष्याचा पाठला करताना निरोशान डिकवेला ( ४७), अविष्का फर्नांडो ( ४५) यांनी श्रीलंकेला आश्वासक सुरुवात करून दिली. सदीरा समरविक्रमा ( ४६) व कर्णधार सहान अराछिगे ( ७४) मैदानावर असेपर्यंत सामना श्रीलंकेच्या पारड्यात होता. पण, अंशूल कंबोजने सहानची विकेट मिळवली आणि तिथून श्रीलंकेची गाडी घसरली. २६२ धावांवर सातवी विकेट पडली आणि त्यानंतर २६९ धावांत संपूर्ण संघ तंबूत परतला..Bizarre Run Out: ऋतुराज गायकवाड-प्रियांश आर्य एकाच दिशेला पळाले, यष्टिरक्षकाच्या 'बूटा'मुळे झाला कांड... नेमकं काय घडलं? .ऋतुराजचा पारा का चढला?या सामन्यादरम्यान एक नाट्यमय आणि वादग्रस्त क्षण घडला, ज्यात धावबादच्या एका निर्णयामुळे ऋतुराज संतापला, कारण या निर्णयामुळे सामन्याचे चित्र पूर्णपणे पालटू शकले असते. श्रीलंका 'अ' संघाच्या धावांचा पाठलाग करताना ४२ व्या षटकात ही घटना घडली, जेव्हा विपराज निगमने चमिका करुणारत्नेला ऑफ स्टंपच्या बाहेर एक लेंथ चेंडू टाकला. फलंदाजाने चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने हलका ढकलला आणि एक धाव घेण्यासाठी धावला, पण त्याला मध्येच परतावे लागले..करुणारत्ने क्रिजवर परतण्यासाठी धडपडत असतानाच, यष्टीरक्षकाच्या दिशेने एक जोरदार थ्रो आला.नुसत्या डोळ्यांनी पाहता तो चेंडू थेट स्टम्पवर लागल्यासारखा दिसत होता आणि करुणारत्ने क्रीजपासून खूप दूर दिसत होता. त्यामुळे रन-आऊट यशस्वी झाल्याच्या आनंदात भारतीय खेळाडूंनी जल्लोष सुरू केला. मात्र, खरी गंमत तर आता सुरू झाली होती. तिसऱ्या पंचांना हस्तक्षेप करावा लागला आणि रिप्लेमधून असे दिसून आले की, येणारा थ्रो यष्टींना लागण्यापूर्वीच यष्टीरक्षक प्रभसिमरन सिंगने नकळतपणे यष्टींना धक्का दिला होता. चेंडू यष्टींना लागण्यापूर्वीच बेल्स उडाल्या होत्या आणि खेळाच्या नियमांनुसार धावबाद वैध ठरला नाही..या निर्णयामुळे भारतीय संघातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. ऋतुराज स्पष्टपणे नाराज होता आणि मैदानातील पंचांशी बराच वेळ चर्चा करताना दिसला. भारतीय खेळाडू केवळ निकालामुळेच नव्हे, तर हा निर्णय इतक्या घाईने घेण्यात आल्यामुळेही निराश झालेले दिसत होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.