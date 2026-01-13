Video: मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजांने इतका जोरात सिक्स मारला की CSK च्या फॅनच्या गालाला झालं फ्रॅक्चर

Ryan Rickelton Gifts Signed Jersey to Injured Fan: दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सध्या SA20 ही स्पर्धा सुरू आहे. या सामन्यात अनेक रोमांचक सामने पाहायला मिळाले आहेत. पण याच स्पर्धेदरम्यान नुकतेच एका चाहतीच्या गालाला फ्रॅक्चर झाल्याची घटना घडली. ही घटना एमआय केपटाऊन विरुद्ध जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स (MI Cape Town vs Joburg Super Kings) संघात शनिवारी (१० जानेवारी) झालेल्या सामन्यात घडली. पण या सामन्यानंतर तिला ज्या खेळाडूच्या षटकारावर ती जखमी झाली, त्याच्याकडून खास गिफ्टही मिळाले..अरे गा रे... जेव्हा रिषभ पंतने आयुष बडोनीला आग्रहाने गायला लावलं होतं गाणं; टीम इंडियात जागा मिळाल्यानंतर Video Viral.या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या केपटाऊनकडून यष्टीरक्षक फलंदाज रायन रिकल्टनने (Ryan Rickelton) आक्रमक शतकी खेळी केली. त्याने ६० चेंडूतच ८ चौकार आणि ९ षटकारांसह नाबाद ११३ धावा केल्या. त्याने रस्सी वॅन डर द्युसेनसोबत (६५) सलामीला १२९ धावांची भागीदारीही केली. त्यामुळे केपटाऊनने २० षटकात ३ बाद २३४ धावा केल्या. पण ही शतकी खेळी करताना रिकल्टनने एका चाहतीला (Cricket Fan) जखमी केले. .झाले असे की रिकल्टन फलंदाजी करत असताना नांद्रे बर्गरच्या गोलंदाजीवर रिकल्टनने एक जोरदार षटकार मारला. या षटकाराचा चेंडू थेट प्रेक्षकांमध्ये गेला. यावेळी तो चेंडू जोहान्सबर्गची पिवळी जर्सी घातलेल्या एका चाहतीच्या गालावर आदळला. चेंडू लागताच ती चाहती वेदनेने कळवळली. नंतर तिच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. यावेळी तिला गालाला फ्रॅक्चर झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, या सामन्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रिकल्टनने या चाहतीची व्हिडिओ रेकॉर्ड करून माफी मागितली आहे. तसेच त्याने तिला स्वाक्षरी केलेली जर्सी आणि लवकर बरी हो असा मेसेज देणारे कार्ड भेट दिली. याचा व्हिडिओही केपटाऊनने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. या व्हिडिओत समजते की या चाहतीचे नाव लिंडी आहे. व्हिडिओमध्ये रिकल्टन लिंडीची माफी मागतानाही दिसत आहे. तसेच तिची दुखापत लवकर बरी होईल अशी आशाही त्याने या व्हिडिओतून व्यक्त केली..दरम्यान, या सामन्यात जोहान्सबर्ग सुपर किंग्सला २३५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना २० षटकात ५ बाद १९८ धावा करता आल्या. त्यामुळे केपटाऊनने ३६ धावांनी विजय मिळवला. जोहान्सबर्गकडून जेम्स विन्सीने ४३ चेंडूत ७७ धावांची खेळी केली, तर डायन फोरेस्टरने ४२ चेंडूत नाबाद ८० धावांची खेळी केली. मात्र त्यांना संघाला विजयापर्यंत पोहचवता आले नाही..Viral Video : भारत असुरक्षित म्हणतात अन् बांगलादेशात 'बाऊंड्री'वरून हाणामारी; क्रिकेट सामन्यात तुफान राडा, महिलांनाही धक्काबुक्की.लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की एमआय केपटाऊन ही आयपीएलमधील मुंबई इंडियन्स या संघाची सिस्टर फ्रँचायझी आहे, या दोन्ही संघांचे मालक रिलायन्स इंडस्ट्रिज लिमिटेड आहे. तसेच जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स ही चेन्नई सुपर किंग्सची सिस्टर फ्रँचायझी असून या दोन्ही संघांची मालकी चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेडकडे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.