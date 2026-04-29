Ryan Rickeltonने इतिहास रचला! जयसूर्या, तेंडुलकर यांचा विक्रम मोडला; जगात असा पराक्रम करणारा पहिलाच फलंदाज ठरला...

Ryan Rickelton world record achievement : MI विरुद्ध SRH सामन्यात रायन रिकल्टनयाने इतिहास रचला. त्याने सचिन तेंडुलकर आणि सनथ जयसूर्या यांसारख्या दिग्गजांचे विक्रम मोडत मुंबई इंडियन्ससाठी सर्वाधिक वैयक्तिक धावसंख्या नोंदवली. रिकल्टनची ही खेळी केवळ शतकापुरती मर्यादित नव्हती, तर ती एक ऐतिहासिक कामगिरी ठरली.
Rickelton breaks Sachin Tendulkar and Jayasuriya MI records

Ryan Rickelton first player to score centuries for multiple MI teams : रायन रिकल्टन याने मुंबईचे वानखेडे स्टेडियम दणाणून सोडले. क्विंटन डी कॉकच्या दुखापतीमुळे पुन्हा मुंबई इंडियन्सच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेल्या रिकल्टनने नाबाद १२३ धावांची विक्रमी खेळी केली. सनरायझर्स हैदराबादच्या गोलंदाजांचा समाचार घेताना त्याने अनेक विक्रमांना गवसणी घातली.

