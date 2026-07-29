Cricket

टीम इंडियाची साथ सोडली अन् Ryan Ten Doeschate ला कोलकाता नाइट रायडर्समध्ये प्रमुख जबाबदारी मिळाली; आता जगभरात...

Ryan ten Doeschate leaves Team India for KKR: टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफमधून बाहेर पडल्यानंतर रायन टेन डोएश्चॅट याच्यावर नव्या आणि महत्त्वाच्या जबाबदारीची सोपवणूक करण्यात आली आहे.
Ryan ten Doeschate appointed Knight Riders Head of Strategy

Ryan ten Doeschate appointed Knight Riders Head of Strategy

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ryan ten Doeschate appointed Knight Riders Head of Strategy: भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोएश्चॅट याची बुधवारी कोलकाता नाईट रायडर्स फ्रँचायझीच्या क्रिकेट रणनीती विभागाचा प्रमुख ( head of cricket strategy) म्हणून घोषणा करण्यात आली. तो फ्रँचायझीच्या जगभरातील सर्व लीगमधील संघाच्या क्रिकेट रणनीती, खेळाडूंची निवड आणि विकास यावर देखरेख ठेवणार आहे.

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