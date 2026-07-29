टीम इंडियाची साथ सोडली अन् Ryan Ten Doeschate ला कोलकाता नाइट रायडर्समध्ये प्रमुख जबाबदारी मिळाली; आता जगभरात...

Ryan ten Doeschate appointed Knight Riders Head of Strategy: भारतीय संघाचे सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोएश्चॅट याची बुधवारी कोलकाता नाईट रायडर्स फ्रँचायझीच्या क्रिकेट रणनीती विभागाचा प्रमुख ( head of cricket strategy) म्हणून घोषणा करण्यात आली. तो फ्रँचायझीच्या जगभरातील सर्व लीगमधील संघाच्या क्रिकेट रणनीती, खेळाडूंची निवड आणि विकास यावर देखरेख ठेवणार आहे. .रायन सर्व नाईट रायडर्स फ्रँचायझींमध्ये एक सुसंगत क्रिकेट तत्त्वज्ञान आणि दृष्टिकोन तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण संघांसोबत मिळून काम करेल. तो CPL मध्ये ट्रिनबागो नाईट रायडर्स, ILT20 मध्ये अबू धाबी नाईट रायडर्स आणि MLC मध्ये लॉस एंजेलिस नाईट रायडर्ससाठी सहायक प्रशिक्षक म्हणूनही काम पाहणार आहे..Team India: भारताच्या दोन प्रशिक्षकांनी अचानक गौतम गंभीरचा 'हात' का सोडला? BCCI ने सांगितली धक्कादायक माहिती; सचिव म्हणतात, तुम्हाला लवकरच नवीन कोच.. .KKR चे सीईओ वेंकी मैसूर यांनी म्हटले की,"नाइट रायडर्स परिवारात डोएश्चॅटचे पुन्हा स्वागत करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होत आहे. आमच्या संघाची त्याला सखोल जाण आहे आणि फ्रँचायझी व आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील त्याचा अनुभवामुळे तो या भूमिकेसाठी अगदी योग्य आहे. तो नाइट रायडर्सच्या संपूर्ण परिसंस्थेच्या विकासाच्या पुढील टप्प्याला आकार देण्यास मदत करेल.”.रायनने २०११ पासून आयपीएलमध्ये KKR कडून खेळाडू म्हणून सुरुवात केली. कोलकाताच्या २०१२ व २०१४ च्या आयपीएल विजेत्या संघातील तो सदस्य होता. त्यानंतर २०२२ मध्ये तो संघाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये गेला आणि २०२४ मध्ये संघ तिसरे जेतेपद पटकावेपर्यंत तो संघासोबत होता. त्यानंतर त्याने टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये एन्ट्री घेतली. त्याने आयपीएलमध्ये २९ सामन्यांत ३२६ धावा केल्या. एकूण ३८२ सामन्यांत २ शतकं व ३४ अर्धशतकांसह ७५९७ धावा केल्या आहेत. नेदरलँड्सकडून त्याने ३३ वन डे, २४ ट्वेटी-२० सामन्यांत अनुक्रमे १५४१ व ५३३ धावा व ५५ व १३ विकेट्स घेतल्या आहेत. .WI vs PAK 1st Test : पाकिस्तानची वाट लागली... २११ धावाही झेपल्या नाही, वेस्ट इंडिजसमोर गार... WTC FInal शर्यतीतून OUT.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.