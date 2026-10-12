SA vs AUS 1st Test: व्हॉट अ कॅच...! स्टीव्ह स्मिथची चतुराई अन् आफ्रिकन फलंदाजचा करेक्ट कार्यक्रम; ऑसी खेळाडूचा विश्वविक्रम Video

Steve Smith record-breaking catch against South Africa : दक्षिण आफ्रिका-ऑस्ट्रेलिया कसोटी मालिका रोमांचक वळणावर आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पहिल्या डावातील ३९० धावांच्या प्रत्युत्तरात आफ्रिकेला २८४ धावा करता आल्या आणि ऑसींनी दुसऱ्या डावात बिनबाद ३३ धावा करून १३९ धावांची आघाडी घेतली आहे. तिसऱ्या दिवशी आफ्रिकेचा डाव गुंडाळून पाहुण्यांनी सामन्यावर पकड घेतली आहे आणि या डावात स्टीव्ह स्मथिची भूमिका महत्त्वाची ठरली. त्याने चार अफलातून झेल घेऊन आफ्रिकेच्या फलंदाजांना आश्चर्यचकीत केले. याच कामगिरीसह त्याने वर्ल्ड रेकॉर्डही नोंदवला. इंग्लंडचा कर्णधार जो रूट याचा त्याने विक्रम मोडला..मॅट रेनशॉच्या १९० धावांच्या जोरावर ऑस्ट्रेलियाने पहिल्या डावात ३९० धावा उभ्या केल्या. कर्णधार पॅट कमिन्स ( ४३), मार्नस लाबुशेन ( ३७) व नॅथन लायन ( २७) यांची खेळी महत्त्वाची ठरली. आफ्रिकेच्या वियान मुल्डर ( ४), मार्को यान्सेन ( ३) आणि एनरिच नॉर्खिया ( २) यांनी अचूक मारा केला. प्रत्युत्तरात आफ्रिकेला २८४ धावांवर गाशा गुंडाळावा लागला. डेव्हिड बेडिंगहॅम ( ४९) याने सर्वाधिक धावा केल्या. मिचेल स्टार्क ( २), जोश हेझलवूड ( २), पॅट कमिन्स ( ३) व नॅथन लायन ( २) यांनी फास आवळला. स्मिथने चार अफलातून झेल टिपले..स्टीव्ह स्मिथचा वर्ल्ड रेकॉर्डस्टीव्ह स्मिथने पहिल्या कसोटीत चार झेल टिपून विश्वविक्रम नावावर केला. तो एक क्षेत्ररक्षक म्हणून कसोटीत सर्वाधिक झेल टिपणारा खेळाडू ठरला. पॅट कमिन्सच्या गोलंदाजीवर डेव्हिड बेडिंगहॅम बाद ४९ धावांवर बाद झाला. चेंडू त्याच्या बॅटला लागून पहिल्या स्लिपच्या दिशेने गेला आणि तिथे चपळ स्मिथने डावीकडे झेप घेऊन एक अविश्वसनीय झेल घेतला. नंतर त्याने टेम्बा बावुमा आणि काईल व्हेरेन यांचे झेल घेऊन आपल्या झेलची संख्या २२३ वर नेली. या कॅचने त्याला जो रूटचा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडता आला..Most Catches In Test Cricket२२३ - स्टीव्ह स्मिथ२२० - जो रूट२१० - राहुल द्रविड२०५ - माहेला जयवर्धने२०० - जॅक कॅलिस१९६ - रिकी पाँटिंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.