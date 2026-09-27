SA vs AUS 2nd ODI: कूपर कॉनोलीची 'Stunning Catch'! एडन मार्करमचा सुरेख फटका अन् ऑसीची परफेक्ट टायमिंग Video

Cooper Connolly stunning catch to dismiss Aiden Markram Video : ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्याच चेंडूवर यश मिळाले. यजमान आफ्रिका मालिकेत १-० अशा आघाडीवर असताना जोश हेझलवूडने त्यांना रविवारच्या सामन्यात धक्का दिला. कूपर कॉनोलीने अफलातून झेल घेताना एडन मार्करमाला गोल्डन डवर माघारी जाण्यास भाग पाडले. कॉनोलीचा टीपलेल्या अविश्वसनीय झेलचा Video Viral झाला आहे. .जोहान्सबर्ग येथील वॉन्डरर्स स्टेडियमवर एडन मार्करमला खाते उघडता आले नाही. प्लेइंग इलेव्हनमध्ये टोनी डी झोर्झीच्या जागी स्थान मिळालेल्या मार्करमला वेगवान गोलंदाज जोश हेझलवूडने सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर शून्यावर बाद केले. मार्करम कूपर कॉनोलीच्या हाती झेलबाद झाला आणि त्याच्या नावावर नकोसा विक्रम नोंदवला गेला. डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद होणारा तो चौथा आफ्रिकन फलंदाज ठरला. यापूर्वी हर्षल गिब्स, हाशिम आमला आणि यानेमन मलान हे डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाले होते..IND vs WI 1st ODI Live: जॉन कॅम्बेल-जस्टीन ग्रीव्ह्स जोडीने इतिहास घडवला; १७ वर्षांनंतर विंडीजच्या ओपनर्सनी मोठा पराक्रम केला .मार्करामची विकेट घेतल्यामुळे हेझलवूडला ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांच्या एका विशेष यादीत स्थान मिळाले. वन डे सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर विकेट घेणारा तो आठवा ऑस्ट्रेलियन खेळाडू आहे. याआधी जेफ थॉमसन, टेरी अल्डरमन, क्रेग मॅकडरमॉट, नॅथन ब्रॅकन, ब्रेट ली, डग बोलिंगर आणि मिचेल स्टार्क यांसारख्या दिग्गजांची नोंद झाली आहे..या विकेटनंतर हेझलवूडने आफ्रिकेचा दुसरा सलामीवीर क्विंटन डी कॉक ( १५) यालाीही बाद केले. पण, कर्णधार टेम्बा बवुमा व मॅथ्यू ब्रित्झके, ही जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि तिसऱ्या विकेटसाठी दोघांनी ४७ धावा जोडल्या. मॅथ्यू ३४ धावांवर बाद झाला. बवुमा व डेव्हिड मिलर यांनी ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांच्या नाकीनऊ आणले. या दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी १५२ धावा जोडल्या. बवुमा ११६ चेंडूंत १० चौकार व २ षटकारांसह १०३ धावांवर बाद झाला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा मिलर ९२ धावांवर खेळत होता आणि आफ्रिकेने ३८ षटकांत ४ बाद २५४ धावा केल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.