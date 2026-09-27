Cricket

SA vs AUS 2nd ODI: कूपर कॉनोलीची 'Stunning Catch'! एडन मार्करमचा सुरेख फटका अन् ऑसीची परफेक्ट टायमिंग Video

Cooper Connolly’s ‘Stunning Catch’ in SA vs AUS 2nd ODI: दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्याची सुरुवातच थरारक झाली. जोहान्सबर्गमध्ये सामन्याच्या पहिल्याच चेंडूवर एडन मार्करमला तंबूचा रस्ता दाखवत ऑस्ट्रेलियाने शानदार सुरुवात केली.
SA vs AUS 2nd ODI

Cooper Connolly stunning catch to dismiss Aiden Markram

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Cooper Connolly stunning catch to dismiss Aiden Markram Video : ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या वन डे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्याच चेंडूवर यश मिळाले. यजमान आफ्रिका मालिकेत १-० अशा आघाडीवर असताना जोश हेझलवूडने त्यांना रविवारच्या सामन्यात धक्का दिला. कूपर कॉनोलीने अफलातून झेल घेताना एडन मार्करमाला गोल्डन डवर माघारी जाण्यास भाग पाडले. कॉनोलीचा टीपलेल्या अविश्वसनीय झेलचा Video Viral झाला आहे.

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