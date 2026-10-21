SA vs AUS 2nd Test : दक्षिण आफ्रिकेने 'फास' आवळला! रबाडाच्या 154.5 kph वेगाच्या चेंडूने हेड हडबडला... यान्सेनने करेक्ट कार्यक्रम केला

South Africa tighten grip on Australia in second Test 2026 : दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या कसोटीतील पराभवाची सव्याज परतफेड करण्याचा निर्धार केला आहे. दुसऱ्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांनी मजबूत पकड घेतली आहे. या कसोटीचा निकाल जरी ड्रॉ च्या दिशेने जात असला तरी दोन दिवसांत चमत्कार घडवण्याची धमक आफ्रिकेने दाखवली आहे. कागिसो रबाडाने ताशी १५४.५ kph वेगाने चेंडू टाकून ऑस्ट्रेलियन सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेडला गांगरून टाकले, त्यानंतर मार्को यान्सेसने करेक्ट कार्यक्रम केला..कर्णधार टेम्बा बवुमाच्या १७९ धावांच्या विक्रमी खेळीने आफ्रिकेच्या डावाला मजबूती दिली. ४ बाद ४० आणि ६ बाद ११०, असा अडचणीतून त्याने संघाला बाहेर काढले आणि ३३४ चेंडूंचा सामना करताना १८ चौकार व १ षटकार लगावला. त्याला रायन रिकेल्टन ( ३१), मार्को यान्सेन ( ८५) व सिमॉन हार्मर ( ८२) यांनी साथ दिली. आफ्रिकेने पहिला डावा ९ बाद ४२५ धावांवर घोषित केला. ऑस्ट्रेलियाच्या स्कॉट बोलंडने पाच विकेट्स घेतल्या..Ranji Trophy : सर्फराज खानच्या १५४ धावा! मुंबईने डावाने जिंकला सामना; भारताच्या निवड समितीने ज्याला डावलले, तोच नायक ठरला.प्रत्युत्तरात मैदानावर उतरलेल्या ट्रॅव्हिस हेडला वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडाने हडबडून टाकले.. त्याने टाकलेला वेगवान चेंडू पाहून साऱ्यांचे डोळे फिरले... रबाडाने पहिल्याच षटकात निक मॅडिन्सनला ( ०) माघारी पाठवून ऑसींना धक्का दिला. त्यानंतर मार्कोने हेड ( १४) व स्कॉट बोलंड ( २) यांच्या विकेट्स घेतल्या. एनरिच नॉर्खियाने मार्नस लाबुशेनची ( १४) विकेट घेत ऑस्ट्रेलियाची अवस्था ४ बाद ४५ अशी केलीय. .ऑस्ट्रेलियात ट्रॅव्हिस हेडची सरासरी ५१.८६ इतकी राहिली आहे आणि त्यात ११ शतकांचा समावेश आहे. तेच ऑस्ट्रेलियाबाहेर त्याची सरासरी ३१.२८ अशी राहिली असून त्याला १२ पैकी केवळ एक शतक ( वि. भारत, २०२३ WTC FINAL) झळकावता आले आहे. लाबुशेन सलग १३ कसोटी सान्यात एकही अर्धशतक न करता बाद झाला, तर जुलै २०२३ नंतर ४६ डावांत त्याला शतक झळकावता आलेले नाही..दरम्यान, स्टीव्ह स्मिथ व मॅट रेनशॉ यांनी ऑस्ट्रेलियाचा डाव सावरला आहे. स्मिथने १९ धावा करताना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटीत १००० धावांचा टप्पा पार केला आणि असा पराक्रम करणारा तो नववा ऑसी फलंदाज ठरला. स्मिथने इंग्लंड ( ३७०३), भारत ( २३५६) आणि पाकिस्तान ( ११७५) यांच्याविरुद्ध कसोटीत सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. हे वृत्त लिहिले तेव्हा ऑस्ट्रेलियाने ६६ धावांत ६ विकेट्स गमावल्या होत्या आणि त्यापैकी ४ फलंदाज यान्सेनने माघारी पाठवले. स्मिथ २३ धावांवर खेळत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.