Cricket

SA vs AUS 2nd Test : दक्षिण आफ्रिकेने 'फास' आवळला! रबाडाच्या 154.5 kph वेगाच्या चेंडूने हेड हडबडला... यान्सेनने करेक्ट कार्यक्रम केला

Kagiso Rabada clocks 154.5 kph : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसऱ्या कसोटी सामन्यात यजमान संघाने आपली पकड आणखी मजबूत केली. कगिसो रबाडाने ताशी १५४.५ किलोमीटर वेगाने चेंडू टाकत ट्रॅव्हिस हेडला चांगलेच अडचणीत आणले.
South Africa vs Australia Test

Marco Jansen

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

South Africa tighten grip on Australia in second Test 2026 : दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्या कसोटीतील पराभवाची सव्याज परतफेड करण्याचा निर्धार केला आहे. दुसऱ्या कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांनी मजबूत पकड घेतली आहे. या कसोटीचा निकाल जरी ड्रॉ च्या दिशेने जात असला तरी दोन दिवसांत चमत्कार घडवण्याची धमक आफ्रिकेने दाखवली आहे. कागिसो रबाडाने ताशी १५४.५ kph वेगाने चेंडू टाकून ऑस्ट्रेलियन सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेडला गांगरून टाकले, त्यानंतर मार्को यान्सेसने करेक्ट कार्यक्रम केला.

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