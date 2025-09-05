Cricket

SA vs ENG : गोलंदाज अन् फलंदाज स्तब्ध... दोघांचा चेहरा बरंच काही सांगून जातोय, नेमकं असं काय घडलं? Viral Video

Tristan Stubbs lucky escape hit wicket vs England ODI : दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसऱ्या वन डे सामन्यात एक आगळावेगळा क्षण पाहायला मिळाला. दक्षिण आफ्रिकेचा त्रिस्तान स्तब्स याला हिट विकेटमुळे लाजिरवाणंरीत्या बाद व्हायची वेळ जवळपास आली होती.
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेने २७ वर्षांनंतर इंग्लंडमध्ये वन डे मालिका जिंकली.

  • दुसऱ्या सामन्यात आफ्रिकेने ५ धावांनी विजय मिळवून मालिका २-० ने खिशात टाकली.

  • त्रिस्तान स्टब्स हिट विकेटमुळे बाद होण्यापासून थोडक्यात वाचला आणि ५८ धावा केल्या.

Tristan Stubbs lucky escape hit wicket vs England ODI : दक्षिण आफ्रिकेने २७ वर्षानंतर इंग्लंडमध्ये यजमानांविरुद्ध वन डे मालिका जिंकली. दुसऱ्या वन डे सामन्यात आफ्रिकेने ५ धावांनी बाजी मारताना मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा स्टार फलंदाज त्रिस्तान स्तब्स विचित्र पद्धतीने हिटविकेट होता होता वाचला... घडलेला प्रसंग पाहून गोलंदाज साकीब महमूदसह आफ्रिकेचा फलंदाजही स्तब्ध झालेला दिसला.

