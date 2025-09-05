SA vs ENG : गोलंदाज अन् फलंदाज स्तब्ध... दोघांचा चेहरा बरंच काही सांगून जातोय, नेमकं असं काय घडलं? Viral Video

दक्षिण आफ्रिकेने २७ वर्षांनंतर इंग्लंडमध्ये वन डे मालिका जिंकली.दुसऱ्या सामन्यात आफ्रिकेने ५ धावांनी विजय मिळवून मालिका २-० ने खिशात टाकली.त्रिस्तान स्टब्स हिट विकेटमुळे बाद होण्यापासून थोडक्यात वाचला आणि ५८ धावा केल्या..Tristan Stubbs lucky escape hit wicket vs England ODI : दक्षिण आफ्रिकेने २७ वर्षानंतर इंग्लंडमध्ये यजमानांविरुद्ध वन डे मालिका जिंकली. दुसऱ्या वन डे सामन्यात आफ्रिकेने ५ धावांनी बाजी मारताना मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली. या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा स्टार फलंदाज त्रिस्तान स्तब्स विचित्र पद्धतीने हिटविकेट होता होता वाचला... घडलेला प्रसंग पाहून गोलंदाज साकीब महमूदसह आफ्रिकेचा फलंदाजही स्तब्ध झालेला दिसला. .आफ्रिकेच्या डावातील हा प्रसंग आहे, जेव्हा महमूदच्या चेंडूवर फटका मारताना स्तब्सची बॅट हातातून निसटली. ती बॅट स्टम्पवर आदळणारच होती, परंतु थोडक्यात दूर पडली. स्तब्स असा कसा वाचला, याचे गोलंदाजालाही आश्चर्य वाटले. स्तब्सने नंतर ६२ चेंडूंत ५८ धावांची खेळी करून संघाला ३३० धावांपर्यंत पोहोचण्यात मदत केली..आफ्रिकेच्या ८ बाद ३३० धावांचा पाठलाग करताना इंग्लंडला ९ बाद ३२५ धावा करता आल्या. एडन मार्करम ( ४९) आणि रायन रिकेल्टन ( ३५) यांनी चांगली सुरुवात करून दिली. मॅथ्यू ब्रिट्झके आणि त्रिस्तान स्तब्स या दोघांनी १४७ धावांची भागीदारी केली. ब्रिट्झकेने ७७ चेंडूंत ७ चौकार व ३ षटकारांसह ८५ धावांची खेळी केली आणि डेवॉल्ड ब्रेव्हिसने २० चेंडूंत ४२ धावा कुटल्या. कॉर्बिन बॉशने नाबाद ३२ धावा केल्या..अजित आगरकरसमोर पठ्ठ्याची १९७ धावांची खेळी; रिषभ पंतला 'बदली' खेळाडू म्हणून आला अन् पक्की करू पाहतोय टीम इंडियातील जागा.मॅथ्यू ब्रिट्झकेने सलग पाचव्या सामन्यात ५०+ धावांची खेळी करून वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. पदार्पणानंतर सलग पाच सामन्यांत असा पराक्रम करणारा तो जगातील पहिलाच फलंदाज ठरला. यापूर्वी भारताचे माजी सलामीवीर नवज्योत सिंग सिद्धू यांनी सलग चार सामन्यांत अशी खेळी केली होती. .इंग्लंडकडून जो रूट व जॉस बटलर यांनी प्रत्येकी ६१ धावा केल्या. जेकब बेथेलने ५८, हॅरी ब्रुकने ३३ व विल जॅक्सने ३९ धावांची खेळी केली. चार विकेट्स घेणाऱ्या जोफ्राने १४ चेंडूंत नाबाद २७ धावांची खेळी केली. दक्षिण आफ्रिकेने १९९८ नंतर इंग्लंडमध्ये ही पहिली वन डे मालिका जिंकली..महेंद्रसिंग धोनीच्या Hookah Controversy मध्ये योगराज सिंग यांची उडी; माहीसह कपिल देव, बिशन सिंग बेदी यांच्यावर जोरदार टीका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.