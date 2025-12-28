SA20: बापरे... क्रिकेट चाहत्याने पकडला तब्बल १.०८ कोटींचा कॅच! T20 सामन्यातील Video होतोय व्हायरल

SA20 लीग स्पर्धेत डर्बन सुपर जायंट्स विरुद्ध एमआय केपटाऊन सामन्यात एक प्रेक्षक एका षटकारामुळे कोट्यवधी झाला. रायन रिकल्टनच्या षटकारावर प्रेक्षकाने एक हाताने झेल घेतल्याने त्याला २ मिलियन साऊथ आफ्रिकन रँड बक्षीस मिळाले. डर्बनने १५ धावांनी सामना जिंकला..क्रिकेटचा सामना पाहयला आलेला एक प्रेक्षक चक्क एका झेलामुळे कोट्यवधी झाला आहे, हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल. पण असं खरंच झाले आहे. सध्या दक्षिण आफ्रिकेत सुरू असलेल्या SA20 या लीग स्पर्धेत ही घटना घडली आहे. शुक्रवारी (२६ डिसेंबर) एमआय केपटाऊन विरुद्ध डर्बन सुपर जायंट्स संघात केपटाऊनला रोमांचक सामना झाला. ४०० हून अधिक धावा या सामन्यात चोपल्या गेल्या. तरी डर्बन सुपर जायंट्सने १५ धावांनी हा सामना जिंकला. याच सामन्यात एक चाहता कोट्याधीश झाला..SA20: रोहित शर्माच्या 'भीडू' चे खणखणीत शतक; १६ चेंडूंत ८६ धावांचं वादळ, तरीही मुंबई इंडियन्सच्या संघाची थोडक्यात हार.या सामन्यान डर्बनने केपटाऊन संघासमोर २३३ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना केपटाऊनकडून रायन रिकल्टनने जबरदस्त खेळ करत शतक झळकावले. त्याने सलामीला फलंदाजीला उतरत ५ चौकार आणि तब्बल ११ षटकार मारले. यातील त्याच्या एका षटकाराने चाहता करोडपती झाला..झाले असे की केपटाऊनकडून रिकल्टन फलंदाजी करत असताना क्वेना मफाकाने टाकेलल्या १३ व्या षटकातील चौथ्या चेंडूवर त्याने मागे जात पुल शॉट मारला. त्याच्या या शॉटने चेंडू थेट प्रेक्षकांमध्ये गेला. यावेळी एका चाहत्याने डाव्या हाताने अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे त्याला आता २ मिलियन साऊथ आफ्रिकन रँड (साधारण १.०८ कोटी रुपये) बक्षीस म्हणून मिळणार आहेत. SA20 स्पर्धेत फलंदाजाने मारलेल्या षटकारावर एक हाताने झेल घेणाऱ्या प्रेक्षकाला 'फॅन-कॅच प्रमोशनच्या' अंतर्गत २ मिलियन साऊथ आफ्रिकन रँड बक्षीस दिले जाते..दरम्यान, रिकल्टनने जरी शतकी खेळी केली असली, तरी त्याला केपटाऊनला विजय मिळवून देता आला नाही. केपटाऊन संघ २० षटकात ७ बाद २१७ धावाच करू शकला. केपटाऊनकडून रिलक्टनव्यतिरिक्त कोणीही अर्धशतकही केले नाही. पण जेसन स्मिथने १४ चेंडूत ४१ धावांची स्फोटक खेळी केली. तसेच रिझा हेंड्रिक्सने २१ चेंडूत २८ धावा केल्या. पण बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत. डर्बनकडून इथन बोशने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. रिकल्टनलाही त्यानेच बाद केले..पाकिस्तानी खेळाडूने भारताची जर्सी घातली, तिरंगाही खांद्यावर घेतला; देशाच्या बोर्डाकडून झाली मोठी कारवाई.तत्पुर्वी डर्बनने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद २३२ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून डेवॉन कॉनवेने ३३ चेंडूत ६४ धावांची खेळी केली. केन विलियम्सने २५ चेंडूत ४० धावा केल्या. याशिवाय इवान जोन्स (नाबाद ३३), कर्णधार एडेन मार्करम (३५), हेन्रिक क्लासेन (२२) आणि जॉस बटलर (२०) यांनीही योगदान दिले. केपटाऊनकडून जॉर्ज लिंडने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.