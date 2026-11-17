मुंबई : क्रिकेट खेळत असताना वापरलेली सर्व आयुधे माझ्यासाठी शरीराचा भाग आहेत, बॅट तर काळजाचा तुकडा आहे, अशी भावना महान आणि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकरने व्यक्त केली. निमित्त होते त्याने मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या म्युझियमसाठी भेट दिलेल्या स्वतःच्या २५ बॅटच्या कार्यक्रमाचे. ‘बॅटोग्राफी‘ असा नव्याने तयार करण्यात आलेला शब्द सचिनच्या या मौल्यवान बॅटच्या दालनाला देण्यात आला. .बरोबर १३ वर्षांपूर्वी आजच्याच दिवशी (१६ नोव्हेंबर २०१३ रोजी) सचिन आपला २०० वा कसोटी सामना खेळून निवृत्त झाला. आज १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सचिनने २०० व्या कसोटीसाठी वापरलेल्या बॅटसह त्याला बहिणीने दिलेल्या पहिल्या बॅटसह २५ बॅट मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या म्युझियमला भेट म्हणून दिल्या. त्या वेळी बोलताना सचिनने त्याने आपल्या भव्य कारकिर्दीत वापरलेल्या सर्व बॅटचे महत्त्व किती अनन्यसाधारण होते, हे अधोरेखित केले..IND vs NZ: भारताविरुद्ध कसोटी मालिकेआधी न्यूझीलंडला मोठा धक्का! स्टार अष्टपैलू खेळाडू संघाबाहेर; बदली खेळाडूची घोषणा.भावाची बॅटबहीण सविता काश्मीरला गेली होती. तिने माझ्यासाठी काश्मीर विलोची आणलेली बॅट पाहताच वेड लागले होते. त्यानंतर भावाच्या बॅटने मी सिजन बॉल क्रिकेट खेळू लागलो. साधारणतः १०-११ वर्षांचा होतो. माझ्याकडे सिजन बॉल क्रिकेट खेळण्याची बॅट नव्हती. आचरेकर सरांकडे मी भावाच्या बॅटनेच खेळण्यास सुरुवात केली. ही बॅट मोठी असल्यामुळे माझी बॉटम हँड ग्रीप तयार झाली, पण ही ग्रीप सरांनी बदलली नाही, अशीही आठवण सचिनने सांगितली..सचिन मोठा होत गेला तसे त्याच्या बॅटवर प्रायोजकांचे लोगो आले. पर्यायाने त्याला पैसाही मिळत गेला, परंतु मद्य किंवा तंबाखू यांच्या जाहिराती करू नकोस, असा सल्ला वडिलांनी दिला आणि तो आपण कायम ठेवला, असे सचिन आवर्जून म्हणाला..बॅट आपल्यासाठी दैवखेळताना वापरत असलेल्या सर्व गोष्टी या स्वतःमधील क्षमतेऐवढ्याच महत्त्वाच्या असतात. त्यामुळे त्यांचा सन्मान ठेवायला हवा, अशी शिकवण वडिलांनी आपल्याला दिली होती. त्यामुळे मी नेहमीच बॅटची पूजा करतो. प्रत्येक खेळाडूने असा सन्मान ठेवायला हवा, असा सल्ला सचिनने नवोदितांना दिला..या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने सचिनने त्याच्या पहिल्या पाकिस्तान दौऱ्यात महान लेगस्पिनर अब्दुल कादीर यांच्या गोलंदाजीची केलेल्या धुलाईची आठवण सादर केली. एक सामना पावसामुळे वाया गेल्यामुळे २० षटकांचा प्रदर्शनीय सामना खेळवण्यात आला. त्या पाकिस्तानच्या एका गोलंदाजावर मी हल्ला केला, हे पाहून अब्दुल कादीर मला म्हणाले, माझ्या गोलंदाजीवर फटकेबाजी करून दाखव. मी त्यांचीही गोलंदाजी चौफेर टोलावल्यानंतर कादीर यांनी मला शाबासकी दिली होती..जोशीच्या बॅटसाठी आग्रहऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एक सामन्यात मी ड्रेसिंग रूममध्ये मुळात गोलंदाज असलेल्या सुनील जोशीची बॅट हातात घेतली आणि त्यावर मारलेला चेंडू थेट छताला लागला होता. ती बॅट मला आवडली, परंतु तिची लांबी जास्त होती, ही बॅट मला हवी तेवढी करण्यासाठी पाठवली. एक दिवस त्यात गेला, अखेर हॉटेलमधून स्टेडियममध्ये जात असताना एका संबंधित व्यक्तीने धावत धावत ही बॅट आपल्याला दिली आणि त्यावर शतक केले. त्यामुळे बॅटबाबतीत अशा अनपेक्षित घटना घडल्याचे सचिनने सांगितले..मैदानाचा तुकडा भेटमुंबई क्रिकेट संघटेचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक यांनी सचिनला वानखेडेच्या मैदानावरचे छोटे मैदान भेट म्हणून दिली. अशा प्रकारची भेट आपल्याला अपेक्षित नव्हती, बरोबर आजच्याच दिवशी मिळालेली ही भेट मौल्यवान आहे, असे सचिन म्हणाला. कारण १३ वर्षांपूर्वी निवृत्त होत असताना खेळपट्टीला सचिनने नमस्कार केला होता आणि तेथील माती कपाळाला लावली होती. विशेष प्रसंग एरवी क्रिकेट किंवा अन्य कार्यक्रमात सचिन सपत्नीक उपस्थित असतो, परंतु आजचा हा कार्यक्रम त्याच्यासाठीही खास होता. कारण पत्नी, मुलगा सून आणि मुलीसह सचिनचे सासू-सासरे, दोन्ही भाऊ आणि त्याला पहिली बॅट देणारी बहीण सविताही उपस्थित होते. सचिनचे पूर्ण कुटुंब उपस्थित असलेला असा हा अपवादात्मक कार्यक्रम होता..India Test Squad vs NZ: भारताच्या कसोटी संघात महत्त्वाचा बदल! कुलदीप यादव OUT, वन डे गाजवणारा गोलंदाज IN; पण, नेमकं काय घडलं?.नोव्हेंबर महिना आणि वानखेडे१९८३ मध्ये मी वानखेडेवर पहिल्यांदा आलो त्या वेळी भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी सामना स्टँडमध्ये मित्रांसह बसून पाहिला होता. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच वानखेडेवर कारकिर्दीची सांगता केली आणि आज नोव्हेंबर महिन्यातच वानखेडे स्टेडियमवर बॅट भेट देण्याचा हा कार्यक्रम होत असल्याची आठवण सचिनने काढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.