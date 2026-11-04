Sachin Tendulkar names favourite Indian cricket captains: महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरने भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार म्हणून आपल्या कार्यकाळाबद्दल एक धक्कादायक खुलासा केला. Reddit वरील Ask Me Anything (AMA) सत्रात सचिन म्हणाला की,"मला संघात आपल्या आवडीचे खेळाडू निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले नव्हते. त्यावेळी भारतीय क्रिकेट सर्वात कठीण काळातून जात होते." सचिनने आपल्या कार्यकाळाच्या अखेरीस भारतीय क्रिकेटमध्ये घडलेल्या मॅच फिक्सिंगच्या घटनेकडे लक्ष वेधले. त्याने आपल्या दोन आवडत्या कर्णधारांची नावेही घेतली. .कर्णधार म्हणून अनुभव कसा होता?"भारतीय कसोटी संघाचे कर्णधारपद भूषवण्याचा अनुभव कसा होता आणि या भूमिकेशी जुळवून घेणे किती कठीण होते?" "टेम्बा बवुमाला एक कर्णधार म्हणून, विशेषतः कसोटी क्रिकेटमध्ये, कसे मानांकन द्याल? तसेच, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली खेळलात, त्यांपैकी तुमचा आवडता कर्णधार कोण होता?" असे प्रश्न सचिनला रेडिटवरील विचारण्यात आले..मला संघ निवडण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते...सचिन म्हणाला,"कर्णधार म्हणून संघाचे नेतृत्व करणे हा एक मोठा सन्मान होता. पण, मला माझा संघ पूर्णपणे स्वतःच्या मर्जीने निवडण्याचे स्वातंत्र्य नेहमीच नव्हते. १९९० च्या दशकातील संस्थेपेक्षा आजची बीसीसीआय ही खूपच अधिक व्यावसायिक संस्था आहे. त्या काळात भारतीय क्रिकेट एका विशेषतः अंधकारमय टप्प्यातूनही गेले.".टेम्बा बवुमाचे कौतुक..."मी टेम्बा बवुमाच्या जिद्दीचे मनापासून कौतुक करतो. त्याने आघाडीवरून नेतृत्व केले आहे आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या क्रिकेटसाठी काही उल्लेखनीय निकाल मिळवून दिले आहेत. दक्षिण आफ्रिकेने आयसीसी विजेतेपद जिंकणे हे जागतिक क्रिकेटसाठी एक मोठी गोष्ट आहे. माझ्या आवडत्या कर्णधारांबद्दल बोलायचे झाल्यास, सौरव गांगुली आणि महेंद्रसिंग धोनी निश्चितपणे माझ्या यादीत अग्रस्थानी असतील,"असे सचिनने पुढे लिहिले. टेम्ब बावुमाच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेने गेल्या वर्षी आयसीसी जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचे जेतेपद जिंकले. दक्षिण आफ्रिकेने नुकतेच मायदेशात ऑस्ट्रेलियाला कसोटी मालिकेत २-१ ने पराभूत केले..सचिनने भारताचे कर्णधारपद कधी भूषवले?सचिनने १९९६-१९९७ आणि १९९९-२००० अशा दोन वेगवेगळ्या कार्यकाळात भारतीय संघाचे कर्णधारपद भूषवले. त्याने २५ कसोटी सामन्यांमध्ये भारताचे नेतृत्व केले, ज्यात केवळ चार सामने जिंकले आणि नऊ गमावले, तर १२ सामने अनिर्णित राहिले. सचिनच्या नेतृत्वाखाली भारताने ७३ वन डे सामन्यांत २३ सामने जिंकले आणि ४३ गमावले. त्याच्या पहिल्या कार्यकाळात सचिनला अचानक कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आणि मोहम्मद अझरुद्दीन यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.