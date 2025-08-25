Arjun Tendulkar चा खरंच साखरपुडा झाला आहे का? चाहत्याच्या प्रश्नावर सचिन तेंडुलकरने काय दिलं उत्तर? वाचा

अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोकचा साखरपुडा १३ ऑगस्ट रोजी खाजगी समारंभात झाला.या सोहळ्यास फक्त जवळचे नातेवाईक आणि मित्र उपस्थित होते.सानिया चंडोक ही प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची नात असून तिचा कौटुंबिक व्यवसाय खाद्य-आतिथ्य क्षेत्रात आहे..Sachin Tendulkar’s statement on Arjun Tendulkar’s engagement : सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन याचा खरंच साखरपुडा झाला आहे का? मुंबईतील प्रसिद्ध उद्योगपती रवी घई यांची नात सानिया चंडोकशी त्याचा साखरपुडा झाला आहे का? अशी बरीच प्रश्न सध्या सचिन तेडुलकरच्या चाहत्यांच्या मनात आहेत. सचिन एवढा मोठा सेलेब्रिटी अन् मुलाचं लग्न मोजक्याच लोकांमध्ये केलं, याचं अनेकांना आश्चर्यही वाटतंय. त्यामुळे अर्जुन-सानियाच्या साखरपुड्याचं वृत्त अजूनही खरं वाटत नाहीए.. पण, क्रिकेटचा देव सचिन याने यावर मोठं भाष्य केले आहे. .सचिन तेंडुलकरने त्याचा मुलगा अर्जुन आणि सानिया यांच्या साखरपुड्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. रेडिटवरील आस्क मी एनीथिंग सत्रादरम्यान ही घोषणा करण्यात आली, जिथे सचिन चाहत्यांशी संवाद साधत होता. अर्जुनचा खरंच साखरपुडा झाला आहे का? असा प्रश्न सचिनला चाहत्याने विचारला. त्यावर त्याने उत्तर दिले, "हो, अर्जुनचा साखरपुडा पार पडला आहे आणि त्याच्या आयुष्यातील नवीन टप्प्यासाठी आम्ही सर्वजण खूप उत्सुक आहोत.".२५ वर्षीय अर्जुन आणि २६ वर्षीय सानिया यांनी १३ ऑगस्ट रोजी एका खाजगी समारंभात साखरपुडा केला आणि या सोहळ्याला फक्त जवळचे नातेवाईक आणि मित्र उपस्थित होते. सानिया ही उद्योगपती रवी घई यांची नात आहे, ज्यांचा ग्रॅव्हिस ग्रुप भारतातील अन्न आणि आतिथ्य क्षेत्रातील एक उद्योजक आहेत. हा कौटुंबिक व्यवसाय बास्किन रॉबिन्स इंडिया फ्रँचायझी चालवतो आणि द ब्रुकलिन क्रीमरीची मालकी त्यांच्याकडे आहे. ग्रॅव्हिस फूड सोल्युशन्सने गेल्या आर्थिक वर्षात ६२४ कोटींचा महसूल नोंदवला आहे..सानिया ही अर्जुनची बालपणीची मैत्रीण आहे. तिने मुंबईतील कॅथेड्रल अँड जॉन कॉनन स्कूलमध्ये शिक्षण घेतले. त्यानंतर ती पुढील शिक्षणासाठी लंडनला गेली. तिने लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये पदवी प्राप्त केली. २०२० मध्ये ती पदवीधर झाली आणि भारतात परतली. सानियाने मुंबईस्थित प्रीमियम पाळीव प्राण्यांचे सलून, स्पा आणि स्टोअर मिस्टर पॉजची स्थापना केली..Who is Saaniya Chandhok? सचिन तेंडुलकरची होणारी सून; बिझनेसवूमन, अरबपती घरातील लाडकी लेक अन्....२५ वर्षीय अर्जुन देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये गोव्याकडून खेळतो. त्याने मुंबईकडून वयोगटातील क्रिकेट खेळले आहे. तसेच त्याने वरिष्ठ स्तरावरही मुंबईकडून पदार्पण केले होते. मात्र, फारशी संधी नसल्याने त्याने देशांतर्गत क्रिकेट गोव्याकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्याने २०२२ मध्ये गोव्याकडून पदार्पण केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.