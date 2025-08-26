World Cup 2011 Final मध्ये युवराजच्या आधी धोनीने फलंदाजीला येण्याचं खरं कारण काय? सचिन तेंडुलकरनेच सांगितलं सत्य

वर्ल्ड कप २०११ च्या अंतिम सामन्यात धोनी युवराजच्या आधी फलंदाजीला आला होता. या निर्णयामागील खरं कारण काय होतं, याबाबत सचिन तेंडुलकरने भाष्य केले आहे. सचिनने या निर्णयामागे दोन महत्त्वाची कारणं असल्याचे सांगितले. .वर्ल्ड कप २०११ भारतीय संघाने एमएस धोनीच्या नेतृत्वात जिंकला होता. त्यावेळी अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेला वानखेडे स्टेडियमवर २७५ धावांचा यशस्वी पाठलाग करत ६ विकेट्सने पराभूत केले होते. २०११ चा वर्ल्ड कप म्हटलं की प्रत्येकाला धोनीचा विजयी षटकारही आठवतो. पण त्याचबरोबर बऱ्याचदा एका गोष्टीची चर्चा होते, ती म्हणजे धोनी फलंदाजी क्रमवारीत बढती घेऊन फॉर्ममध्ये असलेल्या युवराज सिंगच्या आधी ५ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला होता त्याची. .Gautam Gambhir: '... तर मी तो सामना संपवला असता', वर्ल्ड कप 2011 फायनलबद्दल गंभीरने बोलून दाखवली मनातली सल.त्यावेळी धोनीने गौतम गंभीरसोबत महत्त्वाची १०९ धावांची भागीदारीही केली होती. तसेच ८ चौकार आणि २ षटकारांसह ७९ चेंडूत नाबाद ९१ धावा केल्या होत्या. दरम्यान धोनीने युवराजच्या आधी फलंदाजीला येण्याचा निर्णय नेमका कोणाचा होता आणि त्याचे कारण काय, यावर मतमतांतरे पाहायला मिळाली आहेत. आता त्यावर सचिन तेंडुलकरने भाष्य केले आहे..रेडिटवरील आस्क मी एनीथिंग सत्रादरम्यान सचिनला एका युझरने प्रश्न विचारला की 'सचिन, विरूने (वीरेंद्र सेहवाग) सांगितलं की वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात धोनीने युवराजच्या आधी फलंदाजीला येण्याचा निर्णय तुझा होता. हे खरं आहे का आणि या निर्णयामागील खरं कारण काय होतं?'.या प्रश्नाचं उत्तर देताना सचिनने हा निर्णय नेमका कोणाचा होता, याचं स्पष्ट उत्तर दिलं नाही. मात्र सचिनने या निर्णयामागील कारणाचा उलगडा केला. सचिनने सांगितले की डावे-उजवे संमिश्रण महत्त्वाचे होते कारण श्रीलंकेकडे मुथय्या मुरलीधरन आणि सुजर रणदीव हे दोन चांगले फिरकीपटू होते. तसेच धोनीकडे मुरलीधरचा सामना करण्याचा अनुभव होता.सचिनने उत्तर देताना लिहिले की 'दोन कारणे होती, एक तर डावे-उजवे संमिश्रणामुळे दोन ऑफ स्पिनर्सला खेळणे सोपे होते आणि दुसरं मुरलीधरन चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळला होता आणि धोनीकडे त्याचा नेट्समध्ये सामना करण्याचा तीन हंगामांचा अनुभव होता.'.Rohit Sharma: 'वयाच्या 17 वर्षीही रोहित करायचा पॉवर हिटिंग, 2011 वर्ल्ड कपनंतर...', माजी संघसहकाऱ्याने सांगितल्या आठवणी.दरम्यान, हा वर्ल्ड कप जिंकून भारताने २८ वर्षांची प्रतिक्षा संपवली होती. सचिनचाही हा कारकिर्दीतील सहावा आणि शेवटचा वर्ल्ड कप होता. त्यामुळे त्याच्यासाठी हा स्वप्नपूर्तीचा क्षण होता. त्याने या स्पर्धेत ९ सामन्यात ५३.५५ च्या सरासरीने ४८२ धावा केल्या होत्या. त्याने दोन शतके आणि दोन अर्धशतके केली होती. तो त्या स्पर्धेत भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता..FAQsप्रश्न १: २०११ वर्ल्ड कप फायनलमध्ये युवराजच्या आधी फलंदाजीला कोण आला?(Who batted ahead of Yuvraj Singh in the 2011 World Cup final?)➤ एमएस धोनी युवराजच्या आधी ५ व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला.प्रश्न २: या निर्णयामागे मुख्य कारण काय होतं?(What was the main reason behind this decision?)➤ डावे-उजवे काम्बिनेशन आणि श्रीलंकेच्या ऑफ स्पिनर्सला सामोरे जाणे.प्रश्न ३: धोनीला मुरलीधरनविरुद्ध अनुभव कुठे मिळाला होता?(Where did Dhoni gain experience against Muralitharan?)➤ चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळताना त्याला तीन हंगामांचा अनुभव होता.प्रश्न ४: धोनीने २०११ वर्ल्ड कप फायनलमध्ये किती धावा केल्या?(How many runs did Dhoni score in that match?)➤ धोनीने ७९ चेंडूत नाबाद ९१ धावा केल्या.प्रश्न ५: गौतम गंभीर आणि धोनीची २०११ वर्ल्ड कप फायनलमध्ये भागीदारी किती धावांची होती?(How many runs did Gambhir and Dhoni add together?)➤ गौतम गंभीर आणि धोनीची २०११ वर्ल्ड कप फायनलमध्ये १०९ धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली.प्रश्न ६: सचिन तेंडुलकरने २०११ वर्ल्ड कपमध्ये किती धावा केल्या?(How many runs did Sachin Tendulkar score in the 2011 World Cup?)➤ सचिनने ९ सामन्यांत ४८२ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.