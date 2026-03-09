T20 World Cup: सूर्यकुमार यादवने अहमदाबादमध्ये ट्रॉफी उंचावली अन् इथे मुंबईत सचिन तेंडुलकरच्या घराबाहेर बघा काय घडले? मास्टर बास्टरने पोस्ट केला Video

Fans celebration outside Sachin Tendulkar house Mumbai: भारतीय संघाने अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर ऐतिहासिक कामगिरी केली... सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा, घरच्या मैदानावर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपची ट्रॉफी उंचावणारा आणि सर्वाधिक ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकणारा... पहिला संघ ठरला. १९व्या षटकात तिलक वर्माने जेकब डफीचा झेल टिपल्यानंतर संपूर्ण भारतभर विजयाचा जल्लोष केला गेला. आयसीसी प्रमुख जय शाह यांच्या हस्ते सूर्यकुमार यादवने ट्रॉफी स्वीकारली आणि एकच जल्लोष झाला... या विजयानंतर सचिन तेंडुलकरने एक व्हिडीओ पोस्ट केला....संजू सॅमसन ( ८९), अभिषेक शर्मा ( ५२), इशान किशन ( ५४) व शिवम दुबे ( २६ ) यांच्या खेळीच्या जोरावर भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनलमधील सर्वोत्तम धावसंख्या उभी केली. भारताच्या ५ बाद २५५ धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संपू्र्ण संघ १९ षटकांत १५९ धावांत तंबूत परतला. सलामीवीर टीम सेइफर्ट ( ५२) व कर्णधार मिचेल सँटनर ( ४३) हे सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने १५ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या, तर अक्षर पटेलने तीन बळी टिपले..जसप्रीतला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले आणि संजू सॅमसन स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरला. महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर हा सामना चांगलाच फॉलो करत होता आणि त्याने प्रत्येक क्षणासाठी ट्विट केले. भारताच्या फलंदाजी दरम्यान सचिनने संजू, इशान व अभिषेक यांचे कौतुक केले. त्यानंतर गोलंदाजीत जसप्रीत बुमराह व अक्षर यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली. सचिनने ट्विट केले की, सलग दोनदा वर्ल्ड कप जिंकणे, ट्वेंटी-२० स्वरूपात कोणत्याही संघाने असे पहिल्यांदाच केले आहे. भारतीय संघ या ट्रॉफीचा पूर्णपणे हकदार आहे. शाब्बास, टीम इंडिया. जय हिंद! .सचिनने या ट्विटनंतर त्याच्या घराबाहेरील वातावरणाचा व्हिडीओ पोस्ट केला. त्याने लिहिले, हे असे सेलिब्रेशन फक्त माझ्या घराबाहेर नाही, तर संपूर्ण देशभरात सुरू आहे. अविश्वसनीय काम, टीम इंडिया. जय हिंद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.