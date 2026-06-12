Cricket

'उंची काहीही असो...' सांगत सचिन तेंडुलकरने हवेतच सुरु केली बॅटिंग; सून सानियाची गोलंदाजी अन् साराचा झेल... विमानात नक्की काय घडलं? पाहा Video!

Sachin Tendulkar’s Viral Flight Video: सचिन तेंडुलकर यांचा फ्लाइटमधील मजेशीर क्रिकेट व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे. सारा तेंडुलकर आणि सनिया चंडोकसोबतचा हा हलकाफुलका क्षण चाहत्यांची मने जिंकत आहे.
Sachin Tendulkar’s Viral Flight Video

Sachin Tendulkar’s Viral Flight Video

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Sachin Tendulkar’s Viral Flight Video: भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज आणि महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर(sachin tendulkar) हा आपल्या फलंदाजीमुळे क्रिकेटच्या मैदानात प्रत्येक वेळी चर्चेत राहिले आहेत.

त्यांने क्रिकेटमध्ये असे अनेक विक्रम केले आहेत, जे मोडणे कोणत्याही फलंदाजासाठी अशक्यच वाटतात. मात्र आता मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. सध्या सचिनचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल होत आहे.

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