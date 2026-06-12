'उंची काहीही असो...' सांगत सचिन तेंडुलकरने हवेतच सुरु केली बॅटिंग; सून सानियाची गोलंदाजी अन् साराचा झेल... विमानात नक्की काय घडलं? पाहा Video!

Sachin Tendulkar’s Viral Flight Video: भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गज आणि महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर(sachin tendulkar) हा आपल्या फलंदाजीमुळे क्रिकेटच्या मैदानात प्रत्येक वेळी चर्चेत राहिले आहेत. त्यांने क्रिकेटमध्ये असे अनेक विक्रम केले आहेत, जे मोडणे कोणत्याही फलंदाजासाठी अशक्यच वाटतात. मात्र आता मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आला आहे. सध्या सचिनचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूपच व्हायरल होत आहे..भारतीय क्रिकेटचा दिग्गज सचिन तेंडुलकर यांनी हवाई प्रवासादरम्यान मुलगी सारा तेंडुलकर आणि सून सनिया चंडोक यांच्यासोबत अचानक क्रिकेट खेळतानाचा एक हलकाफुलका क्षण चाहत्यांसोबत शेअर केला. त्यांच्या निवांत आणि आनंदी वातावरणामुळे हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर लगेचच चर्चेत आला..क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वश्रेष्ठ फलंदाजांपैकी एक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकर यांनी प्रवासादरम्यान झालेल्या या संवादाचा आनंद घेतला आहे. एका सामान्य प्रवासात कुटुंबियांसोबत गप्पा मारतानाचा हा व्हिडिओ आहे. या छोट्या व्हिडिओमध्ये सचिन फलंदाजीची अॅक्शन करताना दिसत होता. त्याच्यासोबत सारा आणि सनियादेखील या मजेशीर गप्पांमध्ये सहभागी झाल्या होत्या..हा व्हिडिओ सचिन तेंडुलकर यांनी एक्सवर पोस्ट केला. त्यामध्ये त्यांनी “उंची काहीही असो, दृष्टिकोन बदलता कामा नये,” असा साधा आणि सकारात्मक संदेश दिला आहे. त्यांच्या या संदेशाने चाहत्यांची मने जिंकली आहेत..Viral Video: क्रिकेटर विरुद्ध टेनिस स्टार! संजू सॅमसन-बोपण्णाच्या भन्नाट चॅलेंजचा Video Viral.यामधून कोणत्याही परिस्थितीची पर्वा न करता खेळावरील त्यांचे प्रेम स्पष्टपणे दिसून येते. हा मजेशीर व्हिडिओ चाहत्यांना खूपच आवडला असून, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतरही आपला खेळकर स्वभाव आणि जमिनीवर पाय असलेला स्वभाव जपल्याबद्दल चाहत्यांनी त्या क्रिकेटपटूचे कौतुक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.