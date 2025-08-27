Cricket

Sachin Tendulkar: मास्टर-ब्लास्टरच्या घरीही गणरायाचे जल्लोषात स्वागत! कुटुंबियांच्या उपस्थिती झाली प्राणप्रतिष्ठा; पाहा Video

Sachin Tendulkar Ganpati celebrations: सचिन तेंडुलकरच्या घरी गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने गणरायाचे आगमन झाले. सचिनने विधिवत प्राणप्रतिष्ठा केली आणि कुटुंबासह आरती केली. सचिनने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर केला.
Sachin Tendulkar
Sachin TendulkarSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सचिन तेंडुलकरच्या घरी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला.

  • सचिनने गणपती प्रतिष्ठापनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला.

  • यावेळी त्याचा भाऊ अजित आणि कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Sara Tendulkar
Sachin Tendulkar
cricket news today
ganesh chaturthi festival
Ganesh Celebration
Arjun Tendulkar
Ganesh Chaturthi 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com