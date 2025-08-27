Sachin Tendulkar: मास्टर-ब्लास्टरच्या घरीही गणरायाचे जल्लोषात स्वागत! कुटुंबियांच्या उपस्थिती झाली प्राणप्रतिष्ठा; पाहा Video

सचिन तेंडुलकरच्या घरी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. सचिनने गणपती प्रतिष्ठापनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. यावेळी त्याचा भाऊ अजित आणि कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते. .आज (२७ ऑगस्ट) आपल्या लाडक्या गणरायाचे घराघरात आगमन झाले आहे. मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव भारतभरात साजरा केला जात आहे. या निमित्ताने अनेकांनी सोशल मीडियावरही फोटो-व्हिडिओ शेअर करत शुभेच्छा दिल्या आहेत. भारताच्या अनेक आजी-माजी खेळाडूंनीही गणेशोत्सवानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरनेही गणपती प्रतिष्ठापनेचा व्हि़डिओ शेअर केला आहे..भारताचा महान फलंदाज असलेल्या सचिन तेंडुलकरच्या घरीही दरवर्षी गणरायाचे आगमन होते. याही वर्षी मोठ्या उत्साहात त्याने श्री गणेशाचे स्वागत केले आहे. त्याने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की सचिन त्याच्या घरच्या गणरायाची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा केली. यावेळी त्याचा मोठा भाऊ अजितसह त्याच्या कुटुंबातील अनेक सदस्यही उपस्थित होते. सचिनचे कुटुंब मोठे असून दरवर्षी सर्वांच्या उपस्थितीत गणेशोत्सव साजरा होतो. त्याचप्रमाणे याही वर्षी झाला आहे. सर्वांनी मिळून श्री गणेशाची आरतीही केली. यावेळी अर्जुन तेंडुलकर घंटी वाजवताना दिसला, तर सारा तेंडुलकरही पारंपारिक वेशात उपस्थित होती..या वर्षाचा गणेशोत्सव तेंडुलकर कुटुंबासाठी खास देखील आहे. काही दिवसांपूर्वीच सचिनचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकरने मुंबईतील मोठे बिझनेसमन रवी घई यांची नात सानिया चंडोक हिच्याशी साखरपुडा केला आहे. त्यांच्या साखपुड्याचे फोटो समोर आले नव्हते. मात्र, सचिननेच काही दिवसांपूर्वीच यावर शिक्कामोर्तब केला आहे की अर्जुन आणि सानिया यांचा साखरपुडा झाला आहे. अर्जुन आणि सानिया हे अनेक वर्षांपासून मित्र होते..सारा तेंडुलकरने सुरू केली नवी इनिंगसारानेही नुकताच नवा बिझनेस सुरु केला आहे. तिने अंधेरीमध्ये स्वतःची पिलाटेस एकेडमी सुरू केली आहे. तिने पिलाटेस एकेडमीचे उद्घाटन सचिन तेंडुलकरच्या हस्ते केले होते. उद्घाटनावेळी तेंडुलकर कुटुंबातील सदस्यांसह जवळचा मित्रपरिवारही उपस्थित होता. यावेळी सानियाही उपस्थित होती. साराची ही एकेडमी फिटनेससाठी खास ट्रेनिंग देणार आहे. सारा स्वत: फिटनेससाठी ओळखली जाते. ती पेशाने बायोमेडिकल सायंटिस्ट आणि न्यूट्रिशियनिस्ट आहे. सारा 'सचिन तेंडुलकर फाऊंडेशन'ची डायरेक्टर देखील आहे..FAQsसचिन तेंडुलकरच्या घरी गणेशोत्सव कसा साजरा होतो?(How does Sachin Tendulkar celebrate Ganeshotsav at his home?)➤ तेंडुलकर कुटुंब दरवर्षी विधिवत प्राणप्रतिष्ठा, आरती आणि पारंपरिक पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करतो.अर्जुन तेंडुलकरने गणेशोत्सवात काय विशेष केले?(What special did Arjun Tendulkar do during Ganeshotsav?)➤ अर्जुनने घंटी वाजवून गणेश आरतीत सहभाग घेतला.सारा तेंडुलकर गणेशोत्सवात कशी दिसली?(How did Sara Tendulkar appear during Ganeshotsav?)➤ सारा पारंपारिक वेशात गणेशोत्सवात सहभागी झाली.सारा तेंडुलकरने अलीकडे कोणता नवा बिझनेस सुरू केला?(What new business did Sara Tendulkar recently start?)➤ साराने अंधेरीत स्वतःची पिलाटेस एकेडमी सुरू केली.सचिन तेंडुलकर गणेशोत्सवाचा व्हिडिओ कुठे शेअर केला?(Where did Sachin Tendulkar share his Ganeshotsav video?)➤ सचिनने गणेशोत्सवाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला.सारा तेंडुलकर व्यावसायिकदृष्ट्या काय करते?(What is Sara Tendulkar’s professional background?)➤ सारा बायोमेडिकल सायंटिस्ट आणि न्यूट्रिशनिस्ट असून ती फिटनेस बिझनेस आणि फाऊंडेशनशीही जोडलेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.